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Folha Imóveis A importância da assessoria condominial nas AGI's A Assembleia Geral de Instalação é um momento esperado pelas partes, que esconde muita técnica e a necessidade de uma condução jurídica assertiva

Se tem um momento esperado por todas as partes que compõem um empreendimento, é a Assembleia Geral de Instalação.

Cadeiras alugadas, som contratado, coquetel de boas-vindas, uma chave imensa com um backdrop para as fotos logo após a passagem na mesa de cadastramento lotada. Tudo isso com proprietários ansiosos para receber a materialização de um sonho suado, difícil, mas que agora está ali na frente de todos.

Parece uma grande festa, mas que esconde muita técnica e a necessidade de uma condução jurídica assertiva, fazendo com que o sucesso e o fracasso do dia seja uma linha muito tênue.

É aí que entra o Advogado Condominialista que, assim como os seus colegas Imobiliaristas, também decidiu verticalizar ainda mais o seu conhecimento, sendo totalmente especialista naquilo que ali está nascendo: o condomínio.

Ele quem vai, primeiro, alinhar a redação do Edital de Convocação do ato, observando as previsões da Convenção Condominial, que já se encontra junto ao Memorial de Incorporação. Irá estipular o prazo de publicação, os horários das chamadas, o formato de aceite das procurações, quem pode ou não presidir e quem irá secretariar. Também determinará o que se fará em caso de empates nas votações, caso já não haja previsão legal convencionada.

Ainda no Edital, deverá constar a instalação do Condomínio, a ratificação da Convenção, a eleição do corpo gestor, informações sobre as vistorias das áreas comuns e privativas, bem como todo e qualquer assunto que seja pertinente.

Passada essa fase, chega o grande momento da condução, que deve ser feita com assertividade, sempre trazendo a discussão ao eixo central do edital, não permitindo embates fora da pauta, resguardando a legalidade e tendo o devido cuidado para que nenhum vício provoque uma nulidade ou impugnação do ato.

No momento em que tudo parece estar resolvido e os presentes já começam a se levantar após a declaração do encerramento da Assembleia pelo Presidente da mesa, inauguramos a fase final, que é a redação e publicação da ata, contendo as deliberações e encaminhamentos de forma clara, os dados dos eleitos e tempo de início e fim de mandato, bem como toda e qualquer instituição de taxa condominial que ocorra no dia.

Em suma, do Ato à Ata, tudo deve ser feito com zelo, técnica e muito profissionalismo. Em um projeto de milhões de reais, o fechamento com chave de ouro não é preciosismo, mas sim um compromisso com a imagem da construtora e o sonho do cliente.

| Yuri Oliveira é sócio da Moraes Guerra Advocacia e fundador da Lide Cobranças Condominiais, respirando condomínios desde sua formação na Faculdade de Direito do Recife. É especialista, advogando diariamente para mais de 60 condomínios. Ainda, é fundador da Sindicalize Academy, tendo formado mais de 400 síndicos na sua plataforma de ensino.

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