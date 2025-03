A rota dos melhores negócios no Paiva

A- A+

O Novo Mundo Empresarial (NME), localizado no Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, está de portas abertas para uma interação do empreendimento com moradores e visitantes do bairro. Com localização privilegiada, o novo polo de negócios tem atraído empresários dos mais diversos segmentos, no intuito de fomentar os investimentos na região.

“Nós somos um empresarial focado em serviços. Então, nada melhor que o público para usufruir o que disponibilizamos. A demanda está crescendo, está estimulando novos prestadores de serviços a estarem aqui. Ou seja, haverá uma aceleração na dinâmica econômica do bairro. Temos uma excelente infraestrutura, amplo estacionamento, acesso fácil e alta visibilidade para quem por aqui passa. Além disso, novos empreendimentos estão em construção na região. Com mais demandas, aqueles que chegarem antes terão boas condições comerciais”, enfatizou Ricardo Marinho, responsável pela Sindicância do local.

O NME é formado por seis torres, 1.118 salas comerciais de variados tamanhos, 38 lojas - 60% delas ocupadas -, dois quiosques e estacionamento amplo e gratuito. O empreendimento abriga negócios variados, como alimentação, arquitetura, beleza, consultoria, educação, logística, saúde e tecnologia. A chegada de novas empresas gerou empregos e impulsionou o comércio local, criando um ambiente atrativo para investidores e consumidores.

O conjunto tem seis torres, 1.118 salas comerciais de variados tamanhos e 38 lojas. Foto: Diego Nigro/Divulgação



Boa Localização

Para aquelas empresas que buscam iniciar ou ampliar suas atividades, o Novo Mundo Empresarial está fixado em ponto estratégico. No Paiva, encontra-se no meio dos 8,5km de extensão do bairro. Além disso, fica entre o Aeroporto Internacional do Recife e o Complexo de Suape. Leonardo Beltrão, diretor comercial da Multi Empreendimentos e representante da Ulbrex Capital, gestora de fundos imobiliários, acredita que estar na Reserva do Paiva ajuda o empreendedor a otimizar o tempo e melhorar a qualidade de vida.

“Muitos dos ocupantes do NME já são moradores do bairro. Então, eles conseguem otimizar o tempo e a vida deles, além de conciliar a vida pessoal e profissional. Para quem não está no Paiva, é uma oportunidade de, além de posicionar melhor a empresa, absorver a demanda de serviço que o bairro tem oferecido nos últimos anos”, pontuou.

“Essas empresas que estão chegando buscam um espaço para instalação imediata e um lugar que seja intermediário, entre a proximidade com o Complexo de Suape e que faça comunicação com a Região Metropolitana do Recife. O Novo Mundo Empresarial é um lugar seguro, com infraestrutura satisfatória. Para o investidor, ele já percebeu que tem a oportunidade de comprar uma sala, prepará-la para uma locação e fazer negócios com clientes de Suape e de variados locais”, seguiu.

Os escritórios contam com toda segurança e organização oferecidas por conjuntos empresariais. Foto: Diego Nigro/Divulgação

Reserva

Atualmente, a Reserva do Paiva conta com aproximadamente 800 famílias - 3.500 pessoas - morando na região. Além disso, outras 3.500 pessoas ocupam postos de trabalho oferecidos no local. Segundo o gestor da Associação da Reserva do Paiva, Guilherme Belmont, a expectativa para os próximos anos é que novas mil famílias migrem para o bairro.

“Nos próximos quatro anos, a expectativa é que tenhamos aqui 1.800 famílias. O Paiva crescerá, nos próximos quatro anos, com índices superiores em relação aos últimos dez anos. O crescimento se dá pelo processo de maturação natural do bairro, a procura que o local tem, além do fomento a negócios, proximidade com o Complexo de Suape, e também por ser um local voltado ao turismo. Em breve, inclusive, teremos o retorno do hotel. São situações que favorecem o crescimento e a procura pelo Paiva”, detalhou Belmont.

“É importante destacar que o desenvolvimento da região acontece em consonância com a Lei de Uso e Ocupação do Solo e com as diretrizes do plano diretor do município. As construtoras e desenvolvedoras consideram essas premissas ao chegarem no bairro”, relatou.

Com o Novo Mundo Empresarial como âncora na questão do fomento a negócios, o Paiva tem 22% de áreas privadas desenvolvidas, nove residenciais ativos, o Colégio Santa Maria, que atende mais de 700 alunos, polo gastronômico, 35 vias de acesso à orla e aos empreendimentos em geral e dois parques públicos. A região ainda usufrui de segurança 24h, guarda municipal, mais de 200 câmeras de monitoramento e serviço de atendimento emergencial.

“A Associação foi criada no início do projeto Paiva com a preocupação de que, de fato, o Paiva possa ter e manter o diferencial de segurança, ordenamento, lazer e bem-estar, tanto para os moradores quanto para os visitantes e investidores do bairro. Iniciamos as atividades em 2010 com um plano de zeladoria do bairro, voltado às áreas públicas, porque as pessoas têm a falsa sensação que o Paiva é um condomínio privado, mas por lei é um loteamento, que é formado por áreas públicas e privadas”, explicou Gabriel Belmont.

