ACLF Empreendimentos: um novo conceito em Paulista

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Focado em placemaking, o Paineiras Bairro-Parque inaugura um novo conceito de moradia em Paulista. Com o crescimento acelerado da Região Metropolitana do Recife e a expansão urbana em direção ao Litoral Norte, novos modelos de planejamento imobiliário começam a ganhar espaço no mercado. Mais do que erguer condomínios isolados, incorporadoras têm apostado em projetos que integram moradia, lazer, comércio e natureza em um mesmo território planejado. Esse conceito é conhecido internacionalmente como bairro planejado ou bairro-parque.



É justamente nesse contexto que surge o Paineiras Bairro-Parque, empreendimento desenvolvido pela ACLF Empreendimentos na Estrada do Frio, em Paulista. Com mais de 170 mil m2 de área total, o projeto se apresenta como o primeiro bairro planejado da cidade e propõe uma nova forma de ocupar e viver o espaço urbano, mesclando infraestrutura pública, áreas verdes e tecnologia aplicada à segurança.



“O Paineiras é um bairro pensado para gerações. Nosso objetivo é unir placemaking e planejamento urbano inteligente para redefinir a experiência de viver bem em Pernambuco”, afirma Avelar Loureiro Filho, presidente da ACLF Empreendimentos.



O placemaking consiste em projetar espaços que estimulem a convivência e fortaleçam a relação entre moradores, comunidade e ambiente natural. No Paineiras Bairro-Parque, esse conceito se apresenta através de praças equipadas, áreas de lazer abertas, pista de cooper, ciclofaixa e playgrounds distribuídos ao longo do empreendimento, criando pontos de encontro e convivência.

Avelar Loureiro Filho diz que o paineiras bairro-parque é pensado para gerações. Foto: Divulgação

Ecossistema

Entre os elementos estruturais do bairro estão uma praça central equipada, pontos comerciais, restaurante, ciclovia e áreas verdes que dialogam com o entorno natural da região. O objetivo é estimular uma dinâmica urbana mais ativa, em que os moradores possam circular e utilizar os espaços públicos de forma integrada.



Esse modelo de urbanismo acompanha uma tendência crescente no setor imobiliário, já que cada vez mais os consumidores buscam locais que ofereçam experiências completas de moradia, com acesso facilitado a lazer, natureza e infraestrutura, inclusive serviços.



Segundo a corporação, o Paineiras Bairro-Parque surge como um marco para o desenvolvimento urbano de Paulista, posicionando o município como um novo polo de projetos urbanísticos contemporâneos na Região Metropolitana.



Segurança

Como resposta ao desafio de conciliar expansão urbana com qualidade de vida e sensação de segurança para os moradores, a ACLF adotou uma série de soluções práticas e tecnológicas.



Além da integração entre moradia e espaços públicos, o empreendimento também aposta em soluções tecnológicas voltadas à segurança urbana. O projeto conta com sistemas avançados de controle de acesso, com reconhecimento facial, leitura automática de placas de veículos e monitoramento aéreo por drones, o que garante vigilância contínua das áreas comuns e acessos ao bairro.

Vista noturna do bairro-parque, em projeção computadorizada que exalta as áreas verdes integradas aos ambientes de convivência. Foto: Divulgação

1ª etapa

O primeiro empreendimento residencial dentro do novo bairro planejado será o Mirante das Paineiras. O projeto contará com três módulos e cinco torres residenciais, totalizando 340 apartamentos.



Cada unidade possui 71 metros quadrados, com três quartos, varanda gourmet e cozinha integrada, priorizando funcionalidade e conforto para o cotidiano das famílias.



O conjunto residencial também contará com 13 áreas de lazer, entre elas academia, piscinas adulto e infantil com prainha, pet place, brinquedoteca e espaço gourmet. Esses ambientes serão integrados ao paisagismo e às áreas verdes do bairro, reforçando a proposta de placemaking.



O Mirante das Paineiras nasce inspirado em outro projeto de destaque da construtora: o Mirante do Frio Residence, empreendimento premiado com quatro reconhecimentos do setor imobiliário, incluindo o Troféu Master Ademi-PE 2025.



Trajetória

A criação do Paineiras Bairro-Parque também reflete a trajetória da ACLF Empreendimentos no mercado imobiliário pernambucano. Com 26 anos de atuação, a empresa soma 18 grandes projetos desenvolvidos e cerca de 7.500 unidades habitacionais entregues.



Além dos empreendimentos residenciais, a construtora também foi responsável pela implantação do Paulista North Way Shopping, principal centro de compras da cidade e um dos marcos de desenvolvimento urbano do município.



Ao longo de sua trajetória, a ACLF se destacou pela adoção de tecnologias construtivas e padrões de qualidade elevados. A empresa foi a primeira construtora de Pernambuco a conquistar a certificação NDT 1 (Nível de Desempenho Técnico Máximo) da Caixa Econômica Federal, reconhecimento que avalia critérios como rapidez de execução, sustentabilidade e durabilidade das obras.



Em Paulista, especificamente, a empresa desempenhou um papel importante na transformação urbana da cidade, com cerca de oito mil unidades residenciais construídas ao longo das últimas décadas.

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