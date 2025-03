Ademi-PE fortalece soluções em moradias sociais

A- A+

Em um momento crucial para o desenvolvimento urbano e habitacional em Pernambuco, a Ademi-PE, junto ao Governo do Estado, tornou possível a realização do primeiro curso do Insper fora de São Paulo.



Realizado no Bugan Hotel, no Recife, e também com visitas técnicas em Pernambuco e São Paulo, de 27 de janeiro a 2 de fevereiro deste ano, a capacitação teve como tema “Políticas Habitacionais: Resultados e Desafios”.



O objetivo do curso foi gerar conhecimento a todos os atores que tratam com demandas e déficits habitacionais dos municípios pernambucanos, além de aprimorar as habilidades de profissionais do setor e gestores municipais que lidam com as complexidades do desenvolvimento urbano.



“Que possamos permitir que nosso Estado dê passos largos em direção à melhoria da qualidade de vida do seu povo e à redução do déficit habitacional”, destacou a governadora Raquel Lyra, durante a abertura do curso.



Para o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, o curso é um marco significativo para o setor imobiliário de Pernambuco e essencial para o fortalecimento das ações que promovem soluções habitacionais nos municípios. A iniciativa, em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Habitação, do Governo de Pernambuco, segundo o presidente da Ademi-PE, foi viabilizada graças à união de esforço de empresas como Moura Dubeux, Rio Ave, Casa Orange, Tenório Simões Construtora, Viana e Moura Construções, Tenda, VL, Exata Engenharia, JME Engenharia, Usina de Obras e Multitécnica.

Alunos de vários segmentos participaram do curso de visita técnica oferecido pela Ademi-PE (Foto: Divulgação)

“Agradeço a todos pela confiança e compromisso. Este tipo de iniciativa é a essência do que somos como associação: agentes de transformação que acreditam no poder da colaboração com o setor público”, afirmou Simões.



Além disso, ele destaca que esse tipo de ação não apenas eleva o nível de capacitação técnica no setor público, como também estreita a parceria com o setor privado e o diálogo com a sociedade. “Isso reforça que temos um objetivo comum: oferecer mais e melhores habitações para a população. Para mim, isso é a essência da Ademi-PE. Iniciativas como essa reforçam a nossa missão”.



Para Rafael Simões, uma capacitação nesse nível é fundamental para melhorar a aplicação dos recursos federais, especialmente em 11 municípios que concentram 80% do déficit habitacional do Estado, os quais foram convidados a participar do curso.



Imersão

Com uma carga horária total de 60 horas, o curso abordou temas essenciais como regulação urbana, financiamento habitacional, políticas públicas de moradia, assim como a aplicação de inteligência artificial em regulação urbana e soluções baseadas na natureza.



A programação também incluiu visitas técnicas pelos principais bairros do Recife e de São Paulo, com análises de estudos de caso, promovendo um aprendizado prático sobre os desafios habitacionais brasileiros.



“A ideia é que cada município possa construir um projeto de aplicação para o seu local e fazer um desdobramento prático dentro do seu universo de influência, sabendo o que já foi feito, o que deu certo e errado e o que pode ser feito em cada cenário”, comentou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Simone Nunes, na cerimônia de abertura do curso, no Recife. Participaram do curso técnicos municipais, membros de movimentos sociais e órgãos fomentadores, além de representantes das empresas associadas à Ademi-PE.



“Só com políticas habitacionais eficientes poderemos dar soluções diversas para sanar essa dor que muitos ainda sentem em Pernambuco, que é a falta de moradia”, comentou a diretora Executiva da Ademi-PE, Elka Porciúncula, uma das participantes do curso. O resultado dessa imersão, segundo Elka, será detalhado, em breve, em uma carta-manifesto.



Marco

A capacitação promovida pelo Insper, em parceria com a Ademi-PE, é um marco importante para o fortalecimento das ações em prol de moradias dignas para diversas faixas da população em Pernambuco, incentivando o desenvolvimento de cidades mais inclusivas e sustentáveis. “Com uma formação sólida e colaborativa, espera-se que os gestores possam enfrentar com mais eficácia o desafio do déficit habitacional e promover melhorias significativas na qualidade de vida da população através de políticas públicas”, diz Rafael Simões.



Para José Police Neto, coordenador do Insper, a área habitacional, em especial, é uma das principais geradoras de desigualdades e requer investimentos robustos, pois está intrinsecamente ligada a questões fundamentais como saneamento, fornecimento de água de qualidade e esgotamento sanitário, saúde pública, transporte.



“Com a colaboração do Governo de Pernambuco, dos municípios envolvidos, do setor produtivo, do Governo Federal e dos movimentos sociais, há a capacidade de transformar Pernambuco em um exemplo de sucesso a nível nacional”, acredita o coordenador do Insper.



O presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, reitera que a união de esforços que possibilitou essa capacitação demonstra a importância de se trabalhar em conjunto. “Acredito que com a união entre o governo, o setor privado e a sociedade civil, é possível conquistar avanços significativos na habitação urbana, criando um futuro mais próspero para todos em Pernambuco”, pontua.

