Além dos muros: novos conceitos para fachadas e interiores

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A arquitetura contemporânea tem apostado em tendências construtivas que consolidam uma mudança conceitual nos edifícios residenciais. Se no passado, a partir dos anos de 1960, o mercado imobiliário vendia a imagem de “fortalezas urbanas” marcadas por muros altos, guaritas blindadas e isolamento total como sinônimo de segurança, nas últimas décadas uma visão oposta passou a ser mais adotada: a de uma maior gentileza urbana.



Hoje, a ideia de alto padrão e valorização de um imóvel não está no isolamento, mas na permeabilidade visual e na integração da fachada com o seu entorno, com conceitos abertos que propõem um uso múltiplo dos edifícios ao nível do solo. Dialogando com esse outro olhar para o urbanismo, os projetos arquitetônicos modernos das áreas internas dos apartamentos e espaços comuns dos condomínios também têm privilegiado a interação social, o bem-estar e a convivência.

“Hoje fala-se muito sobre a permeabilidade física e permeabilidade visual que conseguimos trabalhar nesses edifícios, em suas áreas privadas. Se queremos realmente deixá-las isoladas, não precisamos de muro, podemos trabalhar com grade ou com algum elemento que venha do muro e depois para um trecho com vidro ou com cobogó. Há diversas soluções, até com paisagismo, que podem criar uma barreira física, mas não visual”, detalha a arquiteta Nathalia Araújo, sócia da Módulo 4 Arquitetura.

As pessoas passaram a valorizar o contato com a natureza e com a cidade Foto: Divulgação/Natureza Urbana

Fachada ativa

Um conceito urbanístico que tem se desenvolvido muito no Brasil é o das chamadas fachadas ativas, onde o térreo de edifícios (geralmente residenciais ou mistos) é ocupado por comércios, serviços ou áreas de convivência abertas diretamente para a calçada, sem muros ou grades. Elas eliminam barreiras físicas, promovem a interação entre o privado e o público, aumentam a segurança (olhos da rua) e melhoram a circulação de pedestres.

“Hoje há um movimento para que a gente tenha um fomento ao sistema de fachadas ativas, que não são meramente o fechamento do edifício, mas uma fachada onde acontece alguma coisa. Pensar que o térreo desse edifício pode ser um café, um cabeleireiro, um pequeno comércio ou algum uso que vai ser ativo, que vai fomentar o fluxo de pessoas e, consequentemente, vai gerar maior segurança naquela região”, explica Pedro Paes Lira, arquiteto e urbanista, sócio-fundador da empresa Natureza Urbana, de São Paulo.

“Fora isso, existe o próprio retorno comercial para o edifício. Ao invés de ter ali um uso apenas interno, você cria um espaço comercial que também dá um retorno para os proprietários do edifício e para quem está incorporando, vendendo ou morando. E isso também se conecta com um conceito de cidades mais compactas”, completa Pedro, referindo-se ao modelo de urbanismo que estimula as pessoas a usarem menos os carros e circularem nos seus bairros de bicicleta ou a pé, aumentando a mobilidade ativa.

A ideia de fortaleza urbana deu lugar à permeabilidade visual e integração | Foto: Divvulgação/Natureza urbana

Materiais

Novas soluções para a escolha dos materiais de revestimento para fachadas também podem agregar valor ao empreendimento, inclusive barateando o custo de manutenção. No lugar das tradicionais cerâmicas, por exemplo, materiais que aliam beleza e praticidade.



“Em São Paulo, por exemplo, existe um outro material muito utilizado e que poderia ser aplicado aqui tranquilamente, que é o fulget, uma mistura de texturas e pedriscos que é aplicada na fachada. Até a manutenção dele é mais fácil, com um simples jato d’água”, sugere Isabella Alves, sócia da Módulo 4 Arquitetura.



Para equilibrar essa abertura com a necessária privacidade, a tecnologia de materiais também dispõe de materiais como brises-soleil e ripados em madeira tratada ou alumínio, que permitem a visão de dentro para fora, protegem a intimidade e a incidência solar; chapas metálicas perfuradas e expandidas, também muito usadas, permitem a ventilação e iluminação natural sem expor totalmente o ambiente.



Além dos clássicos cobogós de origem pernambucana - que podem ser usados não apenas por sua aplicação funcional, mas também estética - outro material bastante usado são os vidros tecnológicos com controle térmico e refletividade seletiva garantem que, durante o dia, o interior permaneça privado, enquanto mantém a leveza da fachada. Por fim, os cercamentos verdes, com uso de gradis leves integrados a projetos de paisagismo (as cercas vivas) humanizam a barreira física e passaram a aparecer mais na arquitetura de interiores.



“Principalmente a partir da pandemia, as pessoas passaram a dar mais valor a esse contato com a natureza e com a cidade, tudo isso está sendo mais valorizado. Existe esse desejo de jardins mais frondosos, de uma imersão, uma necessidade e um desejo de contato na natureza e um gosto não só pelos elementos construídos da cidade. A ideia de que as pessoas podem ter um espaço verde, talvez de uma pequena horta, mesmo em altura”, destacou Pedro Lira.

Nathalia Araújo e Isabella Alves, sócias da Módulo 4 Arquitetura. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Convívio

Essa mudança de paradigma também chegou nas planta dos apartamentos. O foco saiu das áreas de serviço e migrou para os espaços de convivência. Cozinhas integradas, varandas gourmet que se fundem com a sala e mobiliário modular permitem que a casa seja, ao mesmo tempo, um refúgio e um hub social, em ambientes que valorizam a luz natural, a circulação do ar e o espaço para o encontro. Menos excesso decorativo, mais qualidade nos materiais e foco na conexão humana.



“Hoje as pessoas estão procurando muito mais o convívio social, de estar mais entre família, amigos e tudo mais. Foi algo que muita gente sentiu na pandemia e que começou a se valorizar. E aí vem essa questão de trazer mais vegetação, elementos naturais para a fachada, para dentro da casa, elementos vazados para poder ter essa ventilação. Porque quando as pessoas estavam confinadas, começaram a se dar conta de tudo aquilo que não estava funcionando. Outra coisa também que ficou muito em voga e valorizada é a questão da vista”, apontou Isabella Alves.

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