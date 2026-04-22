Além dos muros: novos conceitos para fachadas e interiores
Imóveis escondidos atrás de muros altos, isolados e com guaritas deram lugar a ambientes abertos, com espaços compartilhados que visam o bem-estar comum
A arquitetura contemporânea tem apostado em tendências construtivas que consolidam uma mudança conceitual nos edifícios residenciais. Se no passado, a partir dos anos de 1960, o mercado imobiliário vendia a imagem de “fortalezas urbanas” marcadas por muros altos, guaritas blindadas e isolamento total como sinônimo de segurança, nas últimas décadas uma visão oposta passou a ser mais adotada: a de uma maior gentileza urbana.
Hoje, a ideia de alto padrão e valorização de um imóvel não está no isolamento, mas na permeabilidade visual e na integração da fachada com o seu entorno, com conceitos abertos que propõem um uso múltiplo dos edifícios ao nível do solo. Dialogando com esse outro olhar para o urbanismo, os projetos arquitetônicos modernos das áreas internas dos apartamentos e espaços comuns dos condomínios também têm privilegiado a interação social, o bem-estar e a convivência.
“Hoje fala-se muito sobre a permeabilidade física e permeabilidade visual que conseguimos trabalhar nesses edifícios, em suas áreas privadas. Se queremos realmente deixá-las isoladas, não precisamos de muro, podemos trabalhar com grade ou com algum elemento que venha do muro e depois para um trecho com vidro ou com cobogó. Há diversas soluções, até com paisagismo, que podem criar uma barreira física, mas não visual”, detalha a arquiteta Nathalia Araújo, sócia da Módulo 4 Arquitetura.
Fachada ativa
Um conceito urbanístico que tem se desenvolvido muito no Brasil é o das chamadas fachadas ativas, onde o térreo de edifícios (geralmente residenciais ou mistos) é ocupado por comércios, serviços ou áreas de convivência abertas diretamente para a calçada, sem muros ou grades. Elas eliminam barreiras físicas, promovem a interação entre o privado e o público, aumentam a segurança (olhos da rua) e melhoram a circulação de pedestres.
“Hoje há um movimento para que a gente tenha um fomento ao sistema de fachadas ativas, que não são meramente o fechamento do edifício, mas uma fachada onde acontece alguma coisa. Pensar que o térreo desse edifício pode ser um café, um cabeleireiro, um pequeno comércio ou algum uso que vai ser ativo, que vai fomentar o fluxo de pessoas e, consequentemente, vai gerar maior segurança naquela região”, explica Pedro Paes Lira, arquiteto e urbanista, sócio-fundador da empresa Natureza Urbana, de São Paulo.
“Fora isso, existe o próprio retorno comercial para o edifício. Ao invés de ter ali um uso apenas interno, você cria um espaço comercial que também dá um retorno para os proprietários do edifício e para quem está incorporando, vendendo ou morando. E isso também se conecta com um conceito de cidades mais compactas”, completa Pedro, referindo-se ao modelo de urbanismo que estimula as pessoas a usarem menos os carros e circularem nos seus bairros de bicicleta ou a pé, aumentando a mobilidade ativa.
Materiais
Novas soluções para a escolha dos materiais de revestimento para fachadas também podem agregar valor ao empreendimento, inclusive barateando o custo de manutenção. No lugar das tradicionais cerâmicas, por exemplo, materiais que aliam beleza e praticidade.
“Em São Paulo, por exemplo, existe um outro material muito utilizado e que poderia ser aplicado aqui tranquilamente, que é o fulget, uma mistura de texturas e pedriscos que é aplicada na fachada. Até a manutenção dele é mais fácil, com um simples jato d’água”, sugere Isabella Alves, sócia da Módulo 4 Arquitetura.
Para equilibrar essa abertura com a necessária privacidade, a tecnologia de materiais também dispõe de materiais como brises-soleil e ripados em madeira tratada ou alumínio, que permitem a visão de dentro para fora, protegem a intimidade e a incidência solar; chapas metálicas perfuradas e expandidas, também muito usadas, permitem a ventilação e iluminação natural sem expor totalmente o ambiente.
Além dos clássicos cobogós de origem pernambucana - que podem ser usados não apenas por sua aplicação funcional, mas também estética - outro material bastante usado são os vidros tecnológicos com controle térmico e refletividade seletiva garantem que, durante o dia, o interior permaneça privado, enquanto mantém a leveza da fachada. Por fim, os cercamentos verdes, com uso de gradis leves integrados a projetos de paisagismo (as cercas vivas) humanizam a barreira física e passaram a aparecer mais na arquitetura de interiores.
“Principalmente a partir da pandemia, as pessoas passaram a dar mais valor a esse contato com a natureza e com a cidade, tudo isso está sendo mais valorizado. Existe esse desejo de jardins mais frondosos, de uma imersão, uma necessidade e um desejo de contato na natureza e um gosto não só pelos elementos construídos da cidade. A ideia de que as pessoas podem ter um espaço verde, talvez de uma pequena horta, mesmo em altura”, destacou Pedro Lira.
Convívio
Essa mudança de paradigma também chegou nas planta dos apartamentos. O foco saiu das áreas de serviço e migrou para os espaços de convivência. Cozinhas integradas, varandas gourmet que se fundem com a sala e mobiliário modular permitem que a casa seja, ao mesmo tempo, um refúgio e um hub social, em ambientes que valorizam a luz natural, a circulação do ar e o espaço para o encontro. Menos excesso decorativo, mais qualidade nos materiais e foco na conexão humana.
“Hoje as pessoas estão procurando muito mais o convívio social, de estar mais entre família, amigos e tudo mais. Foi algo que muita gente sentiu na pandemia e que começou a se valorizar. E aí vem essa questão de trazer mais vegetação, elementos naturais para a fachada, para dentro da casa, elementos vazados para poder ter essa ventilação. Porque quando as pessoas estavam confinadas, começaram a se dar conta de tudo aquilo que não estava funcionando. Outra coisa também que ficou muito em voga e valorizada é a questão da vista”, apontou Isabella Alves.