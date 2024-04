Andrade Lima Instalações: otimizando tempo e custo

A- A+

Parte importante de uma moradia ou de qualquer obra imobiliária são as suas instalações elétricas, hidrossanitárias e telemáticas. Sem isso, uma obra em concreto não passa de uma obra em concreto, e nada funciona. Uma das mais importantes empresas no ramo de instalações, a Andrade Lima Engenharia, chega aos seus 43 anos de criação colocando em execução mais um salto de inovação em sua atuação no mercado: kits pré-montados de instalações.

A empresa é uma tradição familiar, por anos capitaneada pelo engenheiro Paulo de Andrade Lima. Antes dele, seu tio José Mariano de Andrade Lima foi o pioneiro no ramo entre os parentes, nos idos anos de 1960. Paulo seguiu seus passos e entrou na empresa em 1979, quando era estudante de engenharia. Em 1981, deu início à Andrade Lima Engenharia, dando seguimento - e ampliando a atuação - ao ramo de instalações.

“Inicialmente, atuávamos apenas com instalações em edifícios residenciais, mas começamos a atuar no ramo hospitalar; depois, na área industria, no ramo hoteleiro, de resorts. Também estamos no setor de armazenamento de combustível, um segmento de obra que é muito importante”, afirma Paulo de Andrade Lima, que diz ser, hoje, uma espécie de consultor da empresa, dada a experiência que tem na área.

“Nesses 43 anos de atuação de doutor Paulo, acumulamos mais de 120 projetos executados. Nós temos, dentro da empresa, profissionais com mais de 10 anos de atuação com a Andrade Lima. Temos dez canteiros de obras em todo o Brasil, distribuídos em cinco estados, embora dois deles estejam, ainda, em fase de projetos no Sul do País”, conta Paulo de Andrade Lima Filho, atual diretor executivo da empresa, sobre o legado deixado pelo pai.

A Andrade Lima Engenharia faz parte, atualmente, da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi) e da Cooperativa de Compras de Pernambuco (CCPE), sendo a única empresa do ramo de instalação a fazer parte da entidade, composta por outras 20 empresas do ramo de construção.

Realizações e parcerias

Ao longo de 43 anos, a Andrade Lima Engenharia tem feito parcerias com importantes clientes, a exemplo da Moura Dubeux e Rio Ave. Em um panorama pelos recentes projetos do qual participou ou está participando, a empresa está envolvida, por exemplo, nas instalações do Terminal de Armazenagens de Cabedelo LTDA (TECAB), em Cabedelo (PB); no desenvolvimento dos projetos para terminais da Petrobras em Uberlândia (MG) e Senador Canedo (GO).

Das últimas grandes obras concluídas com instalações pela Andrade Lima Engenharia, está o Ipioca Beach Resort, na Praia de Ipioca, em Maceió (AL), complexo de resorts cinco estrelas com orçamento total de construção estimado em R$ 260 milhões. Outros projetos e obras que tiveram a participação da Andrade Lima são oTerminal de Logística de Carga do Aeroporto do Recife; ampliação da UFRPE, Escola de Saúde do Real Hospital Português; Nannai Residence; Eco Resort Praia dos Carneiros, entre outros.

Plano de expansão

Unindo o know-how e a expertise construída por Paulo Andrade Lima ao longo de quatro décadas à filosofia da empresa de estar sempre conectada às inovações, a Andrade Lima Engenharia empreendeu um novo movimento. “Após a pandemia, comigo na diretoria executiva, eu e meu pai traçamos um objetivo maior. Iniciamos a estruturação com a entrada de coordenadores na parte de engenharia, suprimentos e administrativo, de forma a encorpar a empresa para galgar outros patamares”, conta Paulo de Andrade Lima Filho.

A principal mudança foi a entrada de três coordenadores: Antônio Conserva (engenharia), Michael Douglas (suprimentos) e Lucas Pires (administrativo-financeiro). Segundo o diretor executivo, isso permitiu desenvolver planos macro da Andrade Lima, enquanto os coordenadores atuam mais especificamente em suas áreas. “Conseguimos dobrar o nosso faturamento. E em 2023, precisávamos de uma pessoa atuando diretamente nas obras. Na metade de 2023, teve a entrada do último coordenador, Antônio Conserva, com experiências na Moura Dubeux, trabalhando 13 anos em Angola. Isso, então, possibilitou tirar do papel um projeto inovador no mercado: os kits de instalação pré-montados”, afirma.

Modelos de kits pré-montados

Desde janeiro, a Andrade Lima Engenharia instala os kits nas obras feitas e em andamento. A empresa adquiriu um espaço de 400 m2, que serve como polo fabril para a montagem dos kits, que demandam um estudo dos projetos para os quais serão aplicados. Na etapa de aplicação das instalações na edificação, o projeto está praticamente pronto e pouco irá demandar de mão de obra, custo e tempo.

“Com isso, a tendência é aumentar a produtividade. Também corre-se menos risco de acidente, você protege mais o trabalhador. É um avanço”, destaca Paulo de Andrade Lima.

Nesses quatro meses de uso dos kits pré-montados, observou-se uma redução significativa em termos de custos. “Temos uma média de redução de custo de aproximadamente 30% com materiais e mão de obra”, conta Paulo Filho. Há também uma redução no tempo de aplicação na obra. A aplicação de um kit pré-montado de instalações elétrica e hidrossanitária leva em torno de uma hora e meia, em um apartamento de 40 m2, o que levaria, no método tradicional, aproximadamente de cinco a seis horas.

Os kits pré-montados têm a tecnologia como aliada. Eles podem ser facilmente acessados a qualquer momento, em qualquer lugar, por meio de um QR-code exclusivo para cada kit. Ao acessar o código, o projeto abre completo, com todos os pontos elétricos, hidrossanitários e telemáticos devidamente indicados e calculados, em suas posições e descrições técnicas.

Paulo Andrade Lima (esq.) e Paulo Andrade Lima Filho, sócios da Construtora Andrade Lima, empresa de tradição familiar | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“A Andrade Lima precisa seguir o fluxo da evolução. Então, temos que estar realmente trazendo novas tecnologias, novos materiais, novas soluções”, indica Paulo de Andrade Lima. Um desses fluxos da evolução é a adoção do sistema fotovoltaico de geração de energia nos kits pré-montados da empresa.

“Todos os nossos clientes já estão com a ideia de entregar empreendimentos com o sistema fotovoltaico. Realmente, temos a questão do impacto ambiental”, diz Paulo de Andrade Lima Filho.





