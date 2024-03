A- A+

Folha Imóveis Areias Express: comprometida com o cliente e com o meio ambiente Há 25 anos no mercado, a empresa realiza a extração, comércio e transporte de areia, brita, barro e derivados, com pontualidade na entrega e responsabilidade ambiental

A Areias Express, do Grupo Express, atua há mais de 25 anos no mercado da construção civil em pequenas e grandes obras. A empresa, fundamental para o setor, realiza a extração e comércio atacadista de areia, brita, barro e derivados.

Entre os principais produtos comercializados pela empresa estão: areia branca; areia lavada grossa; areia lavada média; areia para aterro; areia de fingir; saibro amarelo; terra vegetal; e barro de jardim. Além do comércio, a Areias Express também atua na entrega dos produtos. Segundo o diretor da empresa Ricardo Santos, as entregas são realizadas em mais de 150 caminhões basculantes.

“Nós temos frota própria. Todo produto que vendemos já incorporamos a entrega. Além disso, também temos a parte de transporte. Independentemente de ser um produto nosso, também podemos transportar produtos de clientes”, afirma.

A empresa nasceu em Pombos, no Agreste de Pernambuco, e atua na Região Metropolitana do Recife (RMR), nas zonas da Mata Norte e Sul, no Agreste e em parte dos estados de Alagoas e da Paraíba. As entregas dependem da distância e do acesso. Os clientes devem consultar a área de entrega.

Produtos de procedência

De acordo com a empresa, a areia de procedência é um item fundamental para qualquer construção. O insumo é usado em várias partes da obra, desde a fundação até os jardins, passando pela estrutura, pelas vedações e pelos acabamentos. “A Areias Express comercializa areia dos mais variados tipos, com um diferencial: a excelente qualidade de todos os produtos, que seguem princípios de responsabilidade ambiental”, diz.

Além disso, a empresa está há mais de um ano habilitada para fazer o transporte do Resíduo da Construção Civil (RCC). Esses resíduos são provenientes de obras, seja de construção, reforma, demolição ou escavação para edificações (casas, prédios, galpões, comércios, indústrias etc.).

“Somos regularizados na Emlurb (Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife) para fazer esse transporte de resíduos da construção civil, o RCC”, afirma. Com o transporte dos resíduos, além de limpar os espaços, evita-se problemas sociais, econômicos e ambientais.

A empresa também realiza o transporte do resíduo da construção civil, com aval da Emlurb | Foto: Areias/Divulgação

Diferencial da empresa

Entre os diferenciais da Areias Express, está a pontualidade na entrega. “O cliente pede, vai fazer a sua obra, e tem a garantia que o material vai chegar na hora acordada. Por falta de nossos produtos, a obra dele não para. Não deixamos faltar o produto para o cliente”, afirma o diretor.

Santos atribui à equipe que integra a Areia Express a eficiência que caracteriza a empresa. “Por conta de uma equipe que temos, muito boa, um pessoal muito comprometido, interessado e empenhado, é que conseguimos essa eficiência toda.”

Devido a alta demanda da construção civil, a expectativa para 2024 é positiva. “Estão sendo anunciadas várias obras, do Governo Federal, da Prefeitura do Recife, e do Governo do Estado. Essas obras públicas vão alavancar o mercado de construção civil. Tem o Minha Casa, Minha Vida, e tem o programa do Governo do Estado que é o Morar Bem Pernambuco”, destaca Ricardo Santos.



Veja também

Folha Imóveis Rio Ave: solidez e inovação no mercado