A- A+

Folha Imóveis Asla Construtora, imóveis compactos, acessíveis e com qualidade A empresa investe em apartamentos bem localizados, mas com áreas menores e preços mais acessíveis, mantendo sempre o padrão de qualidade e os diferenciais exigidos pelo mercado

Completando em 2024 dez anos de atuação no mercado imobiliário, a Asla Construtora começou o ano investindo em uma atuação diferenciada como incorporadora. Invertendo a lógica de oferecer apartamentos com grandes áreas, a Asla aposta em oferecer aos clientes pequenas unidades habitacionais, mas mantendo o nível de qualidade estrutural e com diferenciais: a localização estratégica e preços mais acessíveis do que os comumente praticados para a região da cidade escolhida.

Os diretores e sócios da Asla Construtora, Luis Mario Porto e Frederico Brendel, entendem que a demanda atual é muito mais por uma boa localização do que por um grande espaço no apartamento. “Procuramos terrenos extremamente bem localizados, para fazer apartamentos, que não são compactos, são pequenos. Apartamentos de dois quartos, com suíte, uma varandinha gourmet, tudo muito bem feito, da melhor qualidade possível”, explica Frederico.

“Entendemos que precisamos de um ticket de valor médio, não muito alto. Eu não quero um ticket de R$ 1 milhão, R$ 1,2 milhão, R$ 1,3 milhão. Queremos trabalhar com um ticket de R$ 600 mil, R$ 550 mil, R$ 700 mil, e trabalhar nesse patamar”, continua Frederico. “Entendemos que há um público muito maior para se trabalhar, porque todo mundo quer morar num local muito bom, acima de qualquer coisa”, diz.

“Existe, sim, uma demanda para localizações muito boas. Porém, o preço, pelo perfil dos imóveis que são construídos, se torna inacessível para pessoas que já foram criadas naquele lugar, e elas acabam não morando mais lá. Os pais já moraram e ela não tem condições de pagar um ticket que, normalmente, é de R$ 1 milhão, na localização desses apartamentos”, completa Luis Mario.

Parnamirim Design

Um terreno de 1.094,80 m2 na Estrada do Encanamento, bairro do Parnamirim, encravado junto ao Clube Alemão, foi a localização escolhida pela Asla para erguer o primeiro empreendimento da construtora no Recife.

O Parnamirim Design, lançado no fim de fevereiro, encontra-se em uma localização estratégica e privilegiada para facilitar o dia-a-dia de quem morar lá: fica próximo à praça do Parnamirim, shopping center, academia de ginástica, colégio, farmácias, restaurantes, bares e diversos estabelecimentos comerciais onde é possível ir caminhando em poucos minutos.

“Queremos valorizar muito o bairro do Parnamirim, que é um lugar extraordinário, que está exatamente no meio disso tudo. Esse é o nosso negócio: valorizar a localização do empreendimento”, destaca Frederico Brendel. As obras do Parnamirim Design devem começar em junho de 2024, e o prédio deverá ficar pronto para morar 30 meses após o início das obras.

Estrutura moderna

O Parnamirim Design terá 52 apartamentos, sendo quatro por andar. Seguindo o padrão de modelos compacto, todos os apartamentos têm dimensão de 49,13 m2, com dois quartos (1 suíte) e varanda gourmet. Os apartamentos terão sistema de fechadura eletrônica.

O prédio contará com delivery drop, espaço com prateleiras e geladeiras montado especialmente para receber os pedidos de comida dos moradores. Também haverá bicicletário e espaço pet, com ducha e estrutura para lavar os animais de estimação.

A área comum será o rooftop, totalmente projetado - espaço e móveis - por designer, congregando utilitarismo e conforto. Além da vista privilegiada, o rooftop contará com piscina; view bar, área de convivência para receber amigos; mind room, com TV e rede wi-fi, que servirá como sala de estudos; espaço para home office ou para tomar um café, além de contar com luz que se adapta ao momento do dia e janelas de vidro; ou espaço gourmet equipado com adega.

Modelos de plantas

Morar no Parnamirim Design não reduzirá as opções para um mesmo tipo de estrutura de apartamento. A Asla oferece três opções de plantas para diferentes gostos na distribuição de salas e varanda, do formato mais tradicional ao mais arrojado.

A primeira opção, segundo Luis e Frederico, é a preferida do público mais jovem: a varanda cozinha gourmet. “Na verdade, o arquiteto ‘tirou a cozinha’ de dentro da sala de casa e a colocou na varanda”, explica Luis Mario. Em resumo, são dois ambientes: a sala de estar e a varanda bem ampliada, onde fica instalada a cozinha. “É como se fosse uma cozinha americana na varanda gourmet”, destaca Frederico.

A segunda opção de planta é a mais tradicional: com sala de estar, sala de jantar e cozinha bem definidas. Neste caso, a varanda gourmet interage com os outros ambientes, com uma porta para uma das salas e para a cozinha. Uma opção intermediária também está disponível: varanda gourmet, sala de estar e a cozinha americana integrada com a sala de jantar.

Apartamentos da Asla mantêm o alto padrão de construção, com diferenciais na localização e preços | Foto: Divulgação

Aposta no litoral

Além do Parnamirim Design, no Recife, uma das apostas da Asla Construções é no litoral. A proposta de ter um lugar a pouquíssimos metros do mar - ou como dizem os sócios Luis Mario e Frederico, com o “pé na areia” -, é o principal mote da incorporadora, que também está com empreendimentos já em fase de construção em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco.

“No caso da praia, só acreditamos em bons empreendimentos se for olhando para o mar, sentindo o cheiro do mar”, salienta Luis Mario, que referencia as localizações dos três: “Todos os três em Porto de Galinhas. Um no centro, na rua das piscinas naturais. O outro na divisa de Merepe e Merepe II. E o terceiro em Merepe II”, detalha.

Frederico Brendel e Luis Mario Porto, diretores da Asla Construtora | Foto: Arthur Mota/FolhaPE

Os três empreendimentos estão com entregas previstas para 2025: um para o mês de janeiro; o segundo, para junho; e o terceiro em outubro. Mas, os planos da Asla de ocupar o litoral não param por aí. “Já temos pelo menos mais dois terrenos: um já negociado e um terminando a negociação”, adianta Frederico.

“A grande coisa, eu diria, é exatamente sobre esse nosso cuidado de estar sempre próximo do mar, eu acho que essa é uma vantagem que falta em Porto [de Galinhas], um lugar com muitos empreendimentos. Então, quanto mais próximo ao mar você estiver, mais privilegiado será o seu empreendimento”, destaca Frederico.

A distância máxima dos residenciais para a praia é de 30 metros. As unidades são, em sua maioria, de um quarto (no máximo, dois quartos), com áreas que variam de 21 a 25m2, uma vez que a demanda para esses empreendimentos é bem diferente dos de Recife. São mais para veraneio, para eventualmente acomodar turistas. Alguns, maiores, têm área de 27m2, 28m2 e 35m2. E uma pequena parcela deles alcança 50m2.

Financiamento bancário

Os sócios da Asla acreditam que os clientes que optarem por adquirir um imóvel da construtora - em especial, o Parnamirim Design - terão a oportunidade de contar com um importante suporte de instituição bancária para financiamento.

“Nosso cliente precisa muito do financiamento bancário. Então, vamos sempre entrar nesses empreendimentos com os bancos”, diz Luis Mario. “E estamos muito otimistas com a queda nos juros. Se baixar para 9% até o final do ano, o crédito imobiliário dá uma melhorada. E qualquer queda de 1 % no crédito imobiliário conseguimos enquadrar muito mais gente no processo”, conclui Frederico.



Veja também

Folha Imóveis Financiamento: perspectiva otimista