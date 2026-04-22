Atlas Schindler: o futuro da mobilidade vertical

A- A+

À medida que as cidades crescem, a importância de uma mobilidade vertical eficiente, tecnológica e resolutiva se torna mais essencial para o funcionamento urbano. Elevadores e escadas rolantes deixam de ser apenas equipamentos e passam a desempenhar um papel estratégico na dinâmica dos empreendimentos.



É nesse contexto que a Atlas Schindler tem investido na digitalização inteligente do transporte vertical por meio do Schindler Ahead, marca do grupo que oferece serviços que utilizam a tecnologia da Internet das Coisas (IoT) para transformar a manutenção tradicional em um serviço proativo e digital.



A solução representa uma mudança estrutural na lógica de operação dos equipamentos. Tradicionalmente, a manutenção de elevadores é baseada em ocorrências, ou seja, quando um problema surge, o técnico é acionado. Com o sistema digital, o monitoramento funciona 24 horas por dia, e o processo, orientado por dados, permite diagnósticos remotos e a identificação antecipada de falhas.



A gerente geral do Nordeste da Atlas Schindler, Carolina Batista, explica que “os edifícios funcionam como pequenas cidades, com milhares de pessoas circulando diariamente”. O Schindler Ahead, afirma, “surge justamente para transformar a manutenção tradicional em um modelo preditivo, orientado por dados, aumentando a disponibilidade, segurança e eficiência operacional dos equipamentos”.

"Tecnologias como IoT e inteligência artificial devem ampliar ainda mais essa capacidade, tornando a operação mais eficiente, segura e sustentável.”, diz Carolina Batista, Gerente-geral do Nordeste da Atlas Schindler. Foto: Divulgação

Tecnologia

Para a empresa, o maior desafio no processo de desenvolvimento foi transformar um modelo tradicional, baseado em manutenção presencial, em uma operação digital e conectada. A gerente explica que esse processo exigiu conectar milhares de equipamentos com segurança, integrar diferentes sistemas e tecnologias e garantir confiabilidade em tempo real, por exemplo. Garantir que a solução fosse compatível com diferentes tipos de equipamentos também foi desafiador.



Com conectividade permanente, o sistema coleta dados operacionais sobre o funcionamento do elevador, como desempenho de componentes, registros de falhas e padrões de uso. Essas informações são transformadas em inteligência operacional. Na prática, o equipamento passa a sinalizar quando algo não está funcionando como deveria, permitindo intervenções antes que uma paralisação aconteça.

Equipamentos integrados à plataforma podem restabelecer o funcionamento, em média, até três horas antes dos elevadores convencionais após uma paralisação, o que representa um processo cerca de 34% mais rápido quando comparados com equipamentos que não possuem a tecnologia.



Além do monitoramento técnico, a plataforma também oferece ferramentas de gestão para síndicos e administradores prediais, como o Schindler ActionBoard, que permite acompanhar o status dos equipamentos por meio de aplicativos ou plataformas web.



Batista explica que o Schindler Ahead marca uma virada importante na maneira como a manutenção de elevadores é realizada nos edifícios, utilizando a conectividade e a tecnologia para tornar o processo de manutenção de equipamentos mais eficiente e preciso.



“Ele também reforça o posicionamento de inovação do Grupo Schindler, que, ao longo dos seus 150 anos de história, contribui de maneira singular para o desenvolvimento

tecnológico do setor e, consequentemente, para a verticalização das cidades”, diz.

A tecnologia permite acompanhar o status dos equipamentos por meio de aplicativos ou plataformas web. Foto: Divulgação

Mercado

Para o mercado imobiliário, a digitalização da mobilidade vertical passa a ser um diferencial cada vez mais relevante na concepção dos empreendimentos. Ao reduzir falhas, otimizar manutenção e aumentar a disponibilidade dos elevadores, tecnologias como o Schindler Ahead contribuem para diminuir custos operacionais e elevar o padrão de gestão condominial.



“Para as construtoras, a questão não é apenas um diferencial técnico, passa a ser um argumento de valor. Estamos falando de um sistema mais eficiente, conectado e alinhado às demandas atuais de gestão dos edifícios”, explica a gerente regional.



A tecnologia não está disponível apenas para empreendimentos comerciais, mas para os residenciais também. Os modelos Schindler 1000, 3000, 5000, 6000 e 7000 estão inclusos, e a empresa, recentemente, desenvolveu uma solução para modelos mais antigos.



Disponível atualmente em quase mil cidades brasileiras, a solução acompanha um movimento global de transformação tecnológica no setor. Para a Atlas Schindler, o futuro será cada vez mais digital, integrado e orientado por dados. “Tecnologias como IoT e inteligência artificial devem ampliar ainda mais essa capacidade, tornando a operação mais

eficiente, segura e sustentável”, defende Carolina Batista.



“O Brasil tem um parque relevante de elevadores e uma demanda crescente por eficiência e redução de custos operacionais. A digitalização da infraestrutura predial não é mais tendência, é uma necessidade, especialmente em grandes centros urbanos”, reforça ela.

Veja também