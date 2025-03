Atlas Schindler: potência no transporte vertical

A- A+

Os elevadores são indispensáveis no nosso dia a dia - imagine só, ter que se locomover todos os dias em um prédio de 20 andares, por exemplo, sem a ajuda deles. Além disso, são considerados o meio de transporte mais seguro do mundo, figurando em primeiro lugar no ranking da revista especializada norte-americana Condé Nast Traveler. No entanto, esses grandes facilitadores da mobilidade necessitam de cuidados.



A instalação de elevadores, por si só, torna o imóvel mais valorizado e requisitado no mercado, uma vez que o equipamento traz conforto e acessibilidade para quem transita nas dependências de um condomínio ou empresa. Garantir a manutenção em dia e apostar em uma modernização após alguns anos de uso, portanto, são essenciais para manter o edifício atrativo e agradável.



“Há imóveis na cidade na faixa dos milhões de reais. Mesmo nos de nível médio, o comprador gasta de R$ 500 mil a R$ 700 mil. Então, imagine investir todo esse dinheiro e não encontrar um equipamento adequado e, acima de tudo, seguro”, pondera Carolina Batista Conceição, gerente da filial Nordeste da Atlas Schindler, empresa líder no segmento de transporte vertical no Brasil.



Manutenção

Especialista no assunto, Carolina explica que a manutenção periódica é fundamental para o funcionamento correto de um elevador. “Vamos pensar que alguém compra um carro e roda 100 mil km, sem fazer sequer uma troca de óleo. O que pode acontecer? Em algum momento esse veículo vai parar. Com o elevador é a mesma coisa”, compara.

A recomendação é de que a manutenção nos elevadores seja realizada de forma preventiva, pelo menos uma vez por mês, e não apenas no caso do equipamento apresentar algum problema. Para além do que é exigido pela legislação, a empresa responsável pela conservação dos equipamentos pode oferecer visitas adicionais. É o caso da Atlas Schindler, que inclui em sua rotina com os clientes diversas inspeções periódicas de segurança.



“Uma vez por ano, a gente faz uma manutenção extensiva, que leva muito mais tempo do que as visitas mensais, exclusivamente para verificar os itens de segurança do equipamento. Além disso, após cinco, há uma outra inspeção ainda mais profunda. Todas essas ações são voltadas para garantir a segurança do usuário e que, no dia a dia, ele não perceba que está usando o equipamento. Eu sempre digo que um elevador bem cuidado é aquele elevador que você usa sem perceber”, aponta.



Acertar na escolha da empresa responsável pela manutenção dos elevadores é fundamental para garantir a segurança e bom desempenho do equipamento. Para isso, é preciso ficar de olho em alguns critérios que são diferenciais relevantes nesta busca.



O ideal é que essa manutenção seja realizada pela própria empresa que fabricou o elevador. Afinal, o fabricante tem o domínio sobre aquela tecnologia empregada e a expertise necessária para manter o equipamento funcionando da melhor forma. Outro ponto importante é buscar uma empresa de grande porte e que seja referência no seu segmento.



Internacional

Também deve ser levada em conta a extensão geográfica da atuação da empresa. “A Atlas Schindler é uma empresa internacional. Com isso, se houver a necessidade de uma peça que não está mais disponível no mercado, nós temos fábricas ao redor do planeta. Podemos acionar qualquer uma delas e solicitar a fabricação de uma peça exclusiva”, revela.



Mais do que um retorno meramente estético, investir em modernização é também um reforço na segurança, especialmente quando falamos em elevadores com décadas de funcionamento. Neste sentido, esse processo pode ocorrer de forma parcial, com a troca de algumas peças do equipamento, ou total.



“Nos dois casos, é obrigatório haver a substituição, pelo menos, dos sistemas de acionamento e de segurança do elevador. Em 100% das modernizações que fazemos, nós precisamos garantir que aquele equipamento, após a nossa intervenção, possa funcionar com tranquilidade por mais 20 ou 30 anos”, esclarece.



Encontrar a mão de obra disponível e qualificada para os serviços de manutenção e modernização de elevadores é um desafio. Por isso, a Atlas Schindler dispõe de diversos treinamentos com o objetivo de promover conhecimento. Um dos destaques é a Escola Técnica Atlas Schindler, um programa de qualificação de quatro meses, que inclui ensinamentos teóricos e práticos.



Segurança

Reforçando sua preocupação com a segurança, a multinacional oferece em todo o território nacional treinamentos específicos para as corporações de bombeiros militares. Também são realizadas ações lúdicas com o público infantil em condomínios residenciais, propagando informações importantes sobre o bom uso dos elevadores.



Estar atento à reputação de quem é contratado para intervir nos elevadores de um imóvel ajuda a evitar dores de cabeça no futuro e, principalmente, traz um maior cuidado com as pessoas. “Uma empresa não é líder de mercado à toa. Nossos clientes podem ficar tranquilos de que eles terão o melhor serviço prestado, com tecnologia avançada e, claro, segurança”, garante.



