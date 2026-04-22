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Folha Imóveis Atmos Incorporadora: luxo com propósito A empresa investe em Japaratinga, no litoral norte de Alagoas, mantendo a preocupação com o crescimento sustentável e a preservação do meio ambiente na região

Japaratinga, localizada no litoral norte de Alagoas, passará a integrar a seleta cartela do turismo de luxo sustentável brasileiro, com um empreendimento que promete redefinir esse conceito e voltar os olhares de todo o mundo para a região: o Villa Camboa, lançamento exclusivo da Atmos, já consolidada no mercado alagoano de desenvolvimento como incorporadora.

O empreendimento promete uma “arquitetura de charme” com conceito biofílico, assinado pelo Yaucha Arquitetura. O escritório é conhecido em Alagoas por desenvolver projetos que valorizam a integração entre arquitetura, natureza e identidade local com linguagem contemporânea e alto padrão.

“Nosso objetivo é oferecer em apenas um destino a tranquilidade de uma praia paradisíaca, a proximidade com o agito de Maragogi e a assinatura de luxo de São Miguel dos Milagres”, afirma o diretor de relações institucionais, administração e novos negócios e sócio-fundador da Atmos, José Neto.

O projeto será executado pela Citecon, construtora com vasta experiência em projetos na região do litoral de Alagoas e parceira antiga da Atmos, que compartilha do mesmo DNA: desenvolver empreendimentos com propósito e identidade, não apenas pela simples especulação imobiliária.

“Com esse movimento começamos a trabalhar o nome de Japaratinga, a chamar a atenção dos holofotes do mundo, mas com o cuidado de direcionar esse crescimento de forma sustentável e ordenada”, destaca Rogério Regis, presidente, CEO e sócio-fundador da Atmos.

Festival

O investimento da Atmos em Japaratinga teve início há cerca de cinco anos com a parceria que trouxe o festival de fim de ano para Japaratinga. Réveillon Mil Sorrisos, com duração de cinco dias, finalizando na virada do ano. O evento é sucesso consolidado e movimenta a economia local em aproximadamente R$150 milhões.

“Foi um movimento grande, que colocou o nome de Japaratinga na prateleira de cima. Esse ano completa cinco anos e já é sucesso. Trazemos os maiores artistas do Brasil e não é só um show. É um festival de cinco dias, com eventos de dia, em um beach club, e à noite, com as apresentações”, frisa o CEO.

Os sócios-fundadores da Atmos, Rogério Regis, João Machado e José Neto. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Em parceria com a produtora de eventos Grupo R2 e a Due incorporadora, a Atmos também busca atrativos para os turistas e moradores durante todo o ano, quebrando a sazonalidade do destino e aquecendo a economia de forma permanente, gerando empregos diretos e indiretos e promovendo o crescimento da comunidade local.

Estratégias

Um desses projetos é a vila gastronômica que será instalada na Praia de Antunes, em Maragogi. Uma escolha que o vice-presidente, COO e sócio-fundador da Atmos, João Machado, diz seguir a linha estratégica da companhia.

“A vocação de cada praia é cuidadosamente estudada para que o produto certo seja inserido no local adequado, evitando a construção de empreendimentos que não se alinhem com a identidade da região”, pontua o COO.

Também em parceria com a Due, a Atmos ajudou a estruturar a “Rota due” em Alagoas, conhecida como “Rota do Caribe Brasileiro”. Um destino que deve ser ainda mais valorizado após a inauguração do aeroporto de Maragogi, que permitirá voos internacionais na região e que deve começar a operar comercialmente no final de 2027.

A Atmos trabalha em conjunto com o poder público local para a preservação do ecossistema. Foto: Divulgação.

Outro destaque é a parceria com o renomado estilista Ricardo Almeida, para o desenvolvimento de empreendimentos de ultraluxo em Japaratinga. A colaboração, já anunciada pela Forbes Brasil, marca a entrada do estilista no ramo imobiliário e inclui um complexo hoteleiro que levará o nome dele e promete ser uma referência no Brasil para o turismo de bem-estar e reconexão com a natureza.

“Será focado em um turismo que chamamos de “Slow Luxury”, mais lento e selecionado, incluindo a possibilidade de um destination wedding (destino de casamento)”, explica José Neto.

Uma das maiores bandeiras hoteleiras da Europa também assinou contrato para desembarcar na região com um hotel cinco estrelas, marcando a atuação da Atmos nos ramos imobiliário e hoteleiro.

A preocupação com o crescimento sustentável e a preservação do meio ambiente é um dos principais pilares da Atmos. Japaratinga é vista pela incorporadora como um oásis, e a empresa se dedicará a manter essa essência.

“A cidade está na Costa dos Corais, a segunda maior barreira de corais do mundo, e a Atmos trabalhará para a preservação do ecossistema, apoiando a manuteção dos corais e incentivando o turismo consciente”, conclui José.

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