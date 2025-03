BFC: alta qualidade e padrão de excelência

A- A+

Presente no mercado desde 1999, a BFC Construtora se destaca pela entrega de empreendimentos com alta qualidade em acabamento e excelente padrão. Adotando uma metodologia própria que torna a gestão empresarial referência de mercado, a empresa tem como prioridade a satisfação do cliente.



O cuidado adotado pela construtora pode ser observado no edifício Times Square Residence, localizado de frente para a Pracinha de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



Além da localização estratégica no coração da capital pernambucana, o edifício conta ainda com um projeto desenvolvido especialmente para atender a vida moderna em suas diferentes esferas.



De acordo com a arquiteta e urbanista, Patrícia Chalaça, responsável pela arquitetura de interiores do Times Square Residence, o empreendimento dispõe de apartamentos pensados para pessoas que não abrem mão de morar bem.



Para tal, o edifício conta com diferentes espaços que foram agregados ao empreendimento e pensados para oferecer extrema qualidade e conforto, proporcionando praticidade aos moradores.

Segundo Patrícia, outro destaque está na localização privilegiada no bairro de Boa Viagem, fator que influenciou diretamente no design do empreendimento.

“Por estar situado num local histórico e com um fluxo natural do comércio, refletimos o quanto este empreendimento poderia se integrar ao fluxo turístico, religioso e do comércio cultural que traz movimento à cidade”, comenta a arquiteta.

A partir dessas reflexões, o projeto foi gerado para dar visibilidade aos espaços das lojas, permitindo o misto do residencial com o comercial. “Um grande ganho a todos que façam parte deste entorno, especialmente aos futuros moradores” observa a responsável pela arquitetura do edifício.



Para manter o alto nível das entregas realizadas pela BFC, elementos de alto padrão foram incorporados ao projeto com o objetivo de garantir sofisticação e modernidade.



ÁREAS

Nas áreas comuns, o Times foi pensado para unir design e conforto. “Desde a recepção, que acolhe como uma generosa sala de estar, às áreas destinadas ao coworking ou lavanderias modernas situadas no mesmo pavimento destacam-se pelos materiais que foram cuidadosamente especificados”, detalha Patrícia.

Já a cobertura com a área de piscina se destaca pela vista da cidade que pode ser aproveitada em lounges e ambientes cuidadosamente projetados para momentos especiais do cotidiano.

“Seja para uma boa leitura, um momento de relaxamento ou para receber os amigos no espaço gourmet, criado com todos os detalhes”, comenta a arquiteta.

Além da estética, a arquitetura também foi cuidadosamente pensada para entregar funcionalidade aos moradores. Para garantir a praticidade, o empreendimento reúne diferentes espaços comuns que atendem o cotidiano.

O funcionamento de uma academia proporciona praticidade e ganho de tempo para os moradores | Foto: BFC Construtora/Divulgação

O Times foi pensado para realizar a entrega de espaços como coworking, lavanderia, espaços de lazer, piscina, espaço gourmet, dentre outros, todos com a arquitetura de interiores cuidadosamente projetada.

Alinhado às tendências do mercado imobiliário, o Times Square Residence também dispõe de espaços trabalhados para atender de pessoas que moram só ou casais que optam pela vida moderna até investidores imobiliários que buscam unidades com acabamentos de alto padrão e que contam com uma valorização futura garantida.

Área da piscina oferece conforto, relaxamento e uma belíssima vista panorâmica | Foto: BFC Construtora/Divulgação

“Com conforto em áreas de apartamentos reduzidos, porém com áreas comuns que suprem as necessidades, além de excelente localização, garantindo segurança aos investimentos”, completa Patrícia.

GARAGEM

Como diferencial, o Times conta ainda com garagem disponível para todos os apartamentos. “Atualmente a legislação permite vagas rotativas em razão da mudança de vida dos usuários, os atendimentos por aplicativo, uso de bicicletas, hóspedes, dentre outros fatores. No entanto, neste projeto, as vagas são individualizadas. Todas as unidades foram contempladas”, afirma a arquiteta.

Todos os apartamentos do edifício serão entregues com tomadas USB nos dormitórios. Outro ponto de destaque é a infraestrutura para futuras instalações de iluminação inteligente e a presença de sinais de wi-fi nos pavimentos térreo e cobertura.

Segundo Patrícia, o detalhe foi pensado levando em consideração o potencial da presença de uma infraestrutura moderna e tecnológica como agregadora de valor. Além disso, os pontos garantem uma experiência interativa dos usuários ao proporcionar uma maior praticidade no dia a dia e comodidade na tomada de decisões.

Ao longo dos anos, a perspectiva é de que a arquitetura arrojada e diferenciada também contribuam para a valorização do local.

“Será um imóvel atemporal com um design atualizado dentro de uma localização icônica e histórica dentro da cidade do Recife, trazendo modernidade e sofisticação ao seu entorno, elevando o padrão”, finaliza Patrícia.

Veja também