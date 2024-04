A- A+

Folha Imóveis BFC Construtora: requinte e modernidade Celebrando 25 anos no mercado, a BFC Construtora atribui sua longevidade e sucesso ao trabalho árduo e apoio financeiro do grupo BFC

Prestes a completar 25 anos, a BFC Construtora lançou recentemente seu mais novo empreendimento, o edifício Times Square Residence, situado de frente para a charmosa pracinha de Boa Viagem. Esse projeto inovador promete redefinir o conceito de moradia na região, trazendo uma série de diferenciais para beneficiar seus futuros residentes.

Destacando-se pela sua localização estratégica, o Times Square Residence oferece não apenas um lar, mas uma experiência de vida única. A escassez de áreas para construções desse porte ressalta a exclusividade do empreendimento, situado no coração do bairro de Boa Viagem. A infraestrutura de lazer completa, incluindo um rooftop na cobertura e todas as áreas de lazer entregues equipadas, reflete o compromisso da BFC Construtora em proporcionar qualidade de vida e satisfação aos seus clientes. Além disso, o padrão construtivo diferenciado da construtora, com materiais de alta qualidade e mão de obra especializada, promete um ambiente residencial de excelência.

Localização e comodidade

A localização do Times Square Residence não se limita apenas à proximidade com a praça de Boa Viagem e o mar. O empreendimento está rodeado de pontos estratégicos, como escolas, mercados, restaurantes, farmácias, centros médicos e até mesmo o aeroporto e shopping center. A proposta da BFC Construtora é proporcionar conforto e conveniência, tornando o edifício uma escolha ideal para quem está em busca da praticidade no dia a dia.

“Além de estar localizado no plano de quadra especial e ser o único no entorno, O TSR está atrelado a uma solução de fluxo de trânsito eficiente, com a abertura da via paralela à rua Barão de Souza Leão à rua Elias Jorge Kabbaz que, por ser sem saída, dará acesso às garagens do nosso empreendimento e, consequentemente, trará mais mobilidade à população de modo geral”, pontua Cláudio Fernandes, diretor da BFC.

O padrão construtivo diferenciado promete um ambiente residencial de excelência | Foto: Divulgação

Outro ponto de destaque é a variedade de opções de lazer e comodidades que o empreendimento oferece aos residentes. De fechaduras digitais e infraestrutura para iluminação inteligente até áreas comuns equipadas, o empreendimento se destaca por sua modernidade e inovação. “Além de estar em uma das localizações mais valorizadas da cidade, o edifício Times Square Residence oferece para seus clientes espaço fitness, brinquedoteca, terraços cobertos, coworking, salão de jogos, lavanderia, terraços descobertos, sala de reunião, playground e piscina com deck na cobertura. Somado à boa estrutura, também é disponibilizado wi-fi nas áreas comuns do pavimento térreo e cobertura, piso revestido em porcelanato, infraestrutura para ar condicionado split, lockers para entrega de encomendas, ponto de água na cozinha para purificador e infraestrutura para aquecimento de água a gás nos chuveiros”, acrescenta Fernandes.

O projeto arquitetônico do Times Square Residence foi cuidadosamente elaborado para valorizar não apenas o edifício, mas também a estética do bairro. De formas simples e marcantes, o empreendimento destaca-se por sua volumetria impactante, elevando a qualidade urbanística da área. “A receptividade do público tem sido notável, com uma procura expressiva desde o lançamento. É notória a satisfação dos clientes no momento das assinaturas contratuais, refletindo a espera ansiosa por um empreendimento de qualidade na região”, afirma o diretor. “As quatro lojas comerciais no térreo, de frente para a praça de Boa Viagem, representam uma tendência de mercado, agregando uma atmosfera comercial moderna e conveniente ao edifício”, completa Fernandes.

Escreva a legenda aqui

25 anos de sucesso

Celebrando 25 anos de atuação no mercado, a BFC Construtora destaca sua longevidade e sucesso por meio do trabalho árduo, seriedade e apoio financeiro do grupo BFC, além do foco na experiência do cliente. Isso porque, desde a elaboração do projeto até o processo de compra, a BFC prioriza a satisfação do cliente, com destaque às pesquisas de pós-venda, recursos próprios na construção e facilidades no fluxo de pagamento.

As ações evidenciam o compromisso da empresa em proporcionar uma experiência completa e positiva aos seus clientes. O Times Square Residence surge como o reflexo desse comprometimento, prometendo não apenas um lar, mas um estilo de vida diferenciado em Boa Viagem.





Veja também

Folha Imóveis Multiuso e funcional: conheça os dois destaques de tendências do setor imobiliário