BFC Construtora: Times Square Residence, um estilo de vida em Boa Viagem

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Para quem planeja comprar um apartamento e entende o potencial de valorização imobiliária de Boa Viagem, escolher um imóvel em construção no bairro é uma decisão estratégica e inteligente. Com a entrega prevista para 2027, o Times Square Residence, empreendimento da BFC Construtora, oferece a oportunidade de morar em uma localização privilegiada da Zona Sul com conforto e serviços exclusivos.



O empreendimento já atravessa um ciclo natural de valorização, impulsionado pela evolução da obra, a infraestrutura urbana do entorno e a escassez de novos terrenos disponíveis na região. Assim, investir agora nesse imóvel é seguro e acessível, com entrada facilitada, parcelamento durante a obra e ganho de patrimônio ao longo do tempo.



“A BFC Construtora vem se posicionando no mercado pernambucano com foco em inovação, localização estratégica e projetos alinhados às novas formas de morar e investir. Isso se reflete em projetos mais contemporâneos, com forte apelo para investidores e um olhar voltado para liquidez e rentabilidade”, comenta Cláudio Antonio Fernandes de Souza, sócio-administrador da empresa.



O Times Square Residence, fica a 10 minutos do Shopping Recife, ao lado da pracinha de Boa Viagem | Foto: BFC Construtora/Divulgação

Diferenciais

Situado a 10 minutos do Shopping Recife, ao lado da pracinha de Boa Viagem e bem próximo à orla, o Times Square Residence foi projetado para convergir design moderno, ótima localização e qualidade de vida, em um dos endereços mais procurados do Recife. A integração dos espaços no projeto arquitetônico valoriza a luz natural, o ambiente amplo e híbrido, ideal tanto para morar quanto para investir.



O imóvel está localizado em eixo estratégico de mobilidade, com excelente padrão de acabamento e potencial de valorização. “É um projeto alinhado às novas demandas urbanas: unidades compactas, áreas comuns qualificadas e serviços integrados. Isso posiciona o empreendimento não apenas como moradia, mas como um ativo imobiliário versátil, com forte apelo tanto para uso próprio quanto para renda”, detalha o sócio da empresa.



A BFC Construtora vem construindo um portfólio que reforça essa proposta de modernidade e eficiência, sempre priorizando áreas urbanas consolidadas e produtos com alta aceitação de mercado.



Parcelamento

O modelo de entrada facilitada e parcelamento durante a obra é um dos grandes atrativos desse tipo de investimento, especialmente em um cenário onde o acesso ao crédito pode ser mais restrito.



“Isso permite ao comprador diluir o investimento ao longo do tempo, muitas vezes acompanhando a valorização natural do imóvel durante a construção. Em regiões como Boa Viagem, esse ganho patrimonial tende a ser consistente, principalmente pela combinação entre alta demanda e baixa oferta. Ou seja, o investidor não apenas facilita a aquisição, mas também entra em um ciclo onde o imóvel pode já chegar à entrega com valorização relevante”, explica Cláudio.



Convivência

Nos dias de hoje, um imóvel não é apenas uma unidade privativa, ele se estende às áreas comuns. Espaços como coworking atendem à crescente demanda por trabalho remoto, enquanto o rooftop com vista panorâmica agrega valor emocional e experiência ao empreendimento. “É um conceito que aproxima o residencial de uma experiência quase hoteleira”, destaca o sócio da empresa.



As áreas comuns de alto padrão incluem piscina, deck, vista panorâmica e um rooftop 360° com vista para a praia. Já o coworking do Times Square Residence oferece um ambiente moderno, climatizado e funcional, ideal para reuniões, calls e dias produtivos sem sair de casa.



As áreas comuns de alto padrão incluem piscina, deck, vista panorâmica e um rooftop 360° com vista para a praia | Foto: BFC Construtora/Divulgação

Apartamentos

Com unidades de 1 e 2 quartos, o Times Square Residence possui uma planta que atende tanto quem busca morar com praticidade quanto quem quer investir em locação por temporada em um imóvel com metragem acima da média. A tipologia de 1 quarto com 51,8 m2 foi pensada para quem valoriza espaço, conforto e funcionalidade.



“Esses apartamentos costumam oferecer plantas inteligentes, com melhor aproveitamento de espaço, integração de ambientes e flexibilidade de uso. O comprador pode esperar um produto funcional, moderno e com liquidez elevada, tanto para locação tradicional quanto para modelos mais dinâmicos, como short stay”, pontua.



Investimento seguro

O empreendimento apresenta um conceito simples: morar bem e investir com segurança no futuro com um modelo de operação que cresce no Recife, fazendo desse tipo de ativo uma fonte de renda confiável, com grande potencial de valorização até as chaves ao comprar na fase mais inteligente e colher ótimos resultados no médio e longo prazo.



“Além desse empreendimento, a empresa vem construindo um portfólio que reforça essa proposta de modernidade e eficiência, sempre priorizando áreas urbanas consolidadas e produtos com alta aceitação de mercado”, conclui o sócio da BFC.

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