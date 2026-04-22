A- A+

Folha Imóveis Corretor do futuro: os desafios na era digital A atividade vem crescendo, mas passa por uma transformação profunda no perfil e na forma de atuação dos profissionais

A profissão de corretor imobiliário, considerada por muitos como ameaçada pelo avanço da tecnologia, da inteligência artificial e das novas plataformas digitais de compra e venda de imóveis, atravessa, na prática, um momento de expansão e reinvenção no Brasil com um aumento considerável do interesse por esse segmento profissional.



De acordo com dados do Sistema Cofeci-Creci, o país encerrou 2025 com 700 mil corretores na ativa e 74 mil empresas imobiliárias, um crescimento expressivo em relação ao ano anterior, que contabilizou cerca de 580 mil corretores ativos, sinalizando que a atividade não está em extinção, pelo contrário, passa por uma transformação profunda no perfil e na forma de atuação desses profissionais.



Esse crescimento no número de corretores é reflexo de um mercado imobiliário ainda aquecido e atrativo para jovens empreendedores e também para aqueles profissionais em transição de carreira, que enxergam no setor uma oportunidade de autonomia, segurança profissional e potencial de ganhos financeiros.



Além de intermediar negociações, um corretor moderno precisa conhecer a região onde atua para interpretar cenários e orientar escolhas | Foto: Freepik

“Isso reflete a força e a resiliência do mercado imobiliário brasileiro, que continua sendo uma das principais alternativas de geração de renda e empreendedorismo no país. A corretagem oferece autonomia, flexibilidade e possibilidade de crescimento profissional, o que atrai cada vez mais pessoas, inclusive de outras áreas. Mesmo o país passando por várias crises, incluindo pandemia, este crescimento não parou”, avalia João Teodoro, presidente do Cofeci-Creci.

“O imóvel segue sendo um dos investimentos mais seguros e desejados pelo brasileiro, seja para moradia ou como forma de patrimônio. Esse cenário mantém aquecida a demanda por profissionais qualificados na intermediação, impulsionando o ingresso de novos corretores e a expansão do setor. O mercado imobiliário se consolidou como uma das principais portas de entrada para o empreendedorismo no Brasil”, completa João Teodoro.



Novo corretor

O avanço crescente da procura pela atividade, no entanto, também tem exigido uma profunda mudança no perfil do corretor de imóveis. Aquele profissional que apenas aguardava o cliente no plantão de vendas ficou no passado. Hoje, o profissional precisa atuar como consultor estratégico e dominar diversas competências.



“O profissional tem que se especializar, buscar o conhecimento acima de tudo, se profissionalizar, o que é o mais importante. É o que recomendamos a qualquer profissional. Então, quanto mais conhecimento ele tiver que possa agregar à profissão dele, vai ser um diferencial no mercado para quem está entrando agora na área imobiliária”, aconselha Márcio Ventura, gestor da área de administração de imóveis.



“O corretor do futuro é um profissional multidisciplinar, que une tecnologia, conhecimento e visão estratégica. É um profissional cada vez mais completo e conectado às transformações do mercado. Ele precisa dominar ferramentas digitais, compreender o comportamento do consumidor e acompanhar as tendências que impactam o setor imobiliário”, aponta o presidente do Cofeci-Creci.

Márcio Venturam gestor da área de administração de imóveis | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Abecip, principal autoridade de crédito imobiliário, oferece certificações para corretores de imóveis que também agregam um diferencial de carreira. As certificações ABECIP CA-300 e CA-600 são essenciais para corretores de imóveis que desejam atuar como correspondentes bancários, aumentando a credibilidade e permitindo a estruturação de financiamentos imobiliários.

A certificação CA-300 é a mais básica, enquanto a CA-600 é avançada e permite vincular-se a instituições bancárias como pessoa jurídica. As provas de avaliações de certificação abordam conteúdos como o Sistema Financeiro Nacional, SFH, SFI, garantias imobiliárias, produtos para pessoa física e defesa do consumidor.

Competências

O mercado tem exigido que o corretor de imóveis evolua para ser um verdadeiro consultor imobiliário, com capacidade de uso de tecnologias como a inteligência artificial e conhecimentos em crédito, normas e contratos. As habilidades comerciais também são importantes, além do conhecimento em crédito imobiliário, aspectos jurídicos e noções sobre desenvolvimento urbano e sustentabilidade.

“Mais do que intermediar uma negociação, o corretor moderno deve atuar como um consultor estratégico, preparado para interpretar cenários, orientar escolhas e agregar valor em todas as etapas do processo, sempre com ética e transparência”, completa João Teodoro, que lembrou do trabalho contínuo de formação técnica da instituição que preside.

“Nosso objetivo é fortalecer o papel do corretor como um consultor imobiliário, capaz de orientar decisões importantes com base em conhecimento técnico e visão de mercado. Além disso, temos trabalhado no Congresso para garantir a exigência de curso superior para o ingresso na profissão. Hoje, 60% dos nossos corretores já possuem curso superior”, destaca João Teodoro.



João Teodoro, presidente do Cofeci-Creci | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco



Além das atribuições já conhecidas da profissão, a figura do corretor está associada também às exigências legais. Se houver um contencioso trabalhista, a primeira coisa que o Judiciário vai verificar é se há uma formalização de um contrato entre a empresa e o corretor de imóveis que o caracterize como corretor associado.



Segundo especialistas, o chamado “corretor do futuro” é um profissional especialista, com profundo conhecimento da região onde atua, domínio de preços, legislação, contratos e capacidade de orientar o cliente com segurança. Além disso, temas como sustentabilidade ganharam protagonismo, especialmente entre as novas gerações. “O corretor do futuro é um profissional multidisciplinar, que une tecnologia, conhecimento e visão estratégica”, descreve o presidente do Cofeci-Creci.

Veja também