Folha Imóveis 2023 Credibilidade e logística a serviço da construção A eficiência é o segredo da Areias Express, que tem mais de 25 anos no mercado e busca sempre otimizar os serviços fornecidos aos clientes do Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife

Uma logística eficiente e com a capacidade de contribuir para ampliar a velocidade da entrega das obras da construção civil. Com mais de 25 anos no mercado, é assim que a Areias Express atua. No comando de uma frota de mais de 180 caminhões, a empresa busca otimizar cada vez mais o serviço de logística com o propósito de garantir a experiência do cliente.

Segundo o diretor da Areias Express, Ricardo Santos, o que garante hoje uma boa logística é a credibilidade obtida pela empresa durante os seus mais de 25 anos de atuação.

“Nós sempre buscamos por uma logística e um serviço cada vez mais eficientes para o nosso cliente. Trabalhamos com pontualidade e a nossa credibilidade foi suficiente no mercado para não parar nenhuma obra. Essa característica é nosso carro-chefe”, declarou.

Como diferencial, a Areias Express aposta na frota exclusiva de caminhões, o que permite a entrega dos mais diversos tipos de areia. “Temos uma frota própria com mais de 180 caminhões, isso nos permite chegar em diversos pontos do Estado”, disse Ricardo Santos.

Referência no mercado

Em seu portfólio, a empresa tem produtos como areia branca, areia lavada grossa, areia lavada média, areia para aterro, areia de fingir, saibro amarelo, terra vegetal e barro de jardim. Prova de que a marca é referência no mercado é que a Areias Express realiza entrega de produtos na Região Metropolitana do Recife, no Agreste e na Zona da Mata de Pernambuco.

Além de uma frota exclusiva, a empresa também realiza treinamentos e capacitações com todos os funcionários para sempre atender com um alto padrão de qualidade. “A gente trabalha com funcionários que recebem treinamento, e temos o registro de todos eles. O mercado tem alguma informalidade nesse meio, então, por sermos maiores, a gente tem que trabalhar de forma organizada. Fornecemos Equipamento de Proteção Individual e isso ainda dá mais segurança para o cliente, já que não levamos problemas para eles”, destacou o diretor da empresa.

Na avaliação de Ricardo Santos, uma atuação seguindo e prezando pela qualidade agrega mais valor para que a construção civil, um segmento importante da economia, esteja sempre em movimento.

“Nosso trabalho agrega pontualidade e o cliente está sempre satisfeito. A construção civil gera custo, mas lançando material que sempre chega no momento certo, a operação não para. Isso garante eficiência não só para nós, mas para o setor também e toda a economia, que consegue estar em atividade”, finalizou o diretor da Areias Express.

