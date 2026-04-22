A- A+

Folha Imóveis Déficit habitacional: poder público e iniciativa privada buscam soluções O objetivo é ampliar o acesso à moradia adequada, infraestrutura e serviço. Em Pernambuco, recursos para reformar a casa é uma das soluções

A moradia social no Brasil é um direito constitucional, mas a realidade de milhões de famílias ainda se choca com um cenário complexo de déficit habitacional, especulação imobiliária e a necessidade de políticas públicas eficazes. Especialistas e gestores públicos revelam um panorama onde a inovação e a integração de esforços são cruciais para garantir dignidade e qualidade de vida.

De acordo um estudo divulgado pelo Ministério das Cidades em 2025, cerca de 5,9 milhões de famílias no Brasil não possuem imóvel próprio para morar.

Frederico Poley, doutor em demografia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pesquisador da Fundação João Pinheiro, destaca que o problema não se limita à propriedade, mas ao acesso a uma habitação adequada, com infraestrutura e serviços no entorno.

“Quando falamos de habitação adequada, temos que pensar também no entorno, nos serviços que estão no entorno dela, que a pessoa consegue, não necessariamente sendo proprietária, mas tendo uma casa adequada, com todos os serviços no entorno, com acesso à educação, saúde. Então, o problema não é nem tanto a forma de propriedade, mas o acesso a uma habitação adequada e que pode ser de várias formas”, explica Poley.

De acordo com o pesquisador, a lacuna de dados detalhados sobre o cenário, como habitações informais, além do valor dos aluguéis, em pesquisas oficiais como o Censo, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dificulta a compreensão dos pesquisadores e gestores da real dimensão do problema e a formulação de políticas públicas baseadas em evidências.

“Se você perguntar hoje, a qualquer pessoa que lida com essa área, por exemplo, quantas habitações são informais no país, sem registro de posse do terreno, por exemplo, ninguém sabe dizer. E esses dados são interessantes não só para a área social, mas também para o mercado, para quem investe”, afirma o pesquisador.

Também no ano passado, o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da UFMG, divulgou um crescimento de 25% nessa parcela da população. Frederico avalia que esse aumento é um reflexo multifatorial do cenário e que trata-se de um grupo heterogêneo.

Os programas habitacionais devem oferecer casas adequadas, com todos os serviços no entorno, acesso à educação, saúde, dizem especialistas. Foto: Wagner Ramos/PCR.

Assim, esse incremento pode estar ligado a problemas de saúde mental, ao aumento da população carcerária (com a falta de suporte pós-cárcere), dependência química e fatores econômicos como migração e dificuldade de acesso a emprego e moradia.

Iniciativas

Diante desse panorama, governos em diferentes esferas têm buscado soluções. O programa federal Minha Casa, Minha Vida, apesar de ter enfrentado períodos de paralisação, é reconhecido por especialistas como um passo importante, atingindo um grande número de habitações entregues. No entanto, a necessidade de políticas complementares é evidente.

Simone Nunes, secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, apresenta o programa Morar Bem Pernambuco como um marco na política habitacional do estado. Pela primeira vez, Pernambuco destina um orçamento anual significativo, mais de R$ 330 milhões, para habitação.

O principal eixo do Morar Bem, segundo a secretária, a “entrada garantida”, oferece R$ 20 mil de subsídio para a entrada do imóvel, viabilizando a compra para famílias de baixa renda que não possuem FGTS ou poupança.

“Segundo pesquisa da Ademi, 70% das vendas do Minha Casa, Minha Vida para interesse social, referente à faixa 1 de renda no Recife, foram viabilizadas pelo Morar Bem entrada garantida”, destaca a secretária.

A iniciativa recebe boa parte da aplicação dos recursos do programa, cerca de R$ 200 milhões anuais, já beneficiou mais de 20 mil famílias e impulsionou o mercado imobiliário a construir para esse público.

Programas habitacionais oficiais têm atuado em vários eixos, não apenas no financiamento do imóvel. Foto: Edson Holanda/PCR.

O Morar Bem também oferece a regularização fundiária, que garante o título de propriedade para famílias que moram há anos em seus terrenos, e o “Reforma no Lar”. Este último visa a melhoria de habitações inadequadas, investindo R$ 18 mil por residência para garantir infraestrutura básica como telhado, banheiros e fiação segura.

“O Reforma no Lar foi pensado com base nisso, na pessoa que está lá em Jardim Monte Verde e que a casa não está em risco e ela não quer sair dali. A avó morou lá, a mãe mora lá, ela conhece todos os vizinhos dela. E ela não quer ir morar num habitacional do outro lado da cidade”, pontua Simone.

A capital, Recife, tem se destacado pelo volume de obras do Minha Casa, Minha Vida com a expectativa de entregar mais de 9.000 unidades habitacionais em cinco anos. Felipe Cury, secretário de Habitação do Recife, detalha a abordagem territorializada do planejamento, que prioriza áreas com palafitas e alta vulnerabilidade social, além do centro da cidade.

“Vai chegar um momento, e eu acredito que estamos perto dele, de zerar um dos nossos principais pilares, que é moradia precária, como as palafitas e em áreas mais vulneráveis”, reflete o secretário com otimismo.

Segundo Cury, o principal desafio é a escassez e a supervalorização de terrenos, que muitas vezes não cumprem sua função social. Nesses casos, a prefeitura tem recorrido à desapropriação em casos de interesse público maior.

O secretário destaca também o Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental (ProMorar), que tem como objetivo melhorar a infraestrutura das comunidades. O programa tem duração de seis anos, com conclusão prevista para maio de 2029 e visa transformar áreas vulneráveis com financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Trata-se da maior operação do gênero realizada pelo Banco junto a um município brasileiro.

“O Promorar atua com essa perspectiva de urbanização integrada. É o que eu defendo a vida inteira: urbanização social é requalificação urbana. Não é retirar as famílias ali, é manter as famílias ali com requalificação e o menor impacto possível”, conclui Cury.

Veja também