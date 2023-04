A- A+

Folha Imóveis 2023 Desenvolvimento e sustentabilidade Incorporadora OR empreende desde 2008 na Reserva do Paiva e já tem R$ 1,2 bilhão em investimentos. Para este ano, a empresa entrega a primeira fase do Residencial Verano

A Incorporadora OR, empresa do Grupo Novonor com 15 anos de atuação, se destacou no mercado focando na incorporação e construção de empreendimentos residenciais, corporativos e loteamentos, transformando e contribuindo para o desenvolvimento consciente e sustentável do espaço urbano ao seu entorno. Com mais de 55 mil clientes e 90 empreendimentos entregues espalhados em mais de 22 cidades do Brasil, a empresa entra no ano de 2023 trazendo um lançamento em Pernambuco que terá um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 192,9 milhões. Além do novo lançamento previsto para o ano, a empresa entregou ainda a primeira fase do Residencial Verano, na Reserva do Paiva.

No Estado, a incorporadora empreende desde o ano de 2008 na Reserva do Paiva, Litoral Sul de Pernambuco, e já tem R$ 1,2 bilhão injetado em desenvolvimento imobiliário e 2.083 unidades vendidas. Para o ano de 2023, a expectativa é que novos investimentos aconteçam na Região Metropolitana do Recife. “O mercado imobiliário deve continuar aquecido neste ano, mantendo o patamar de novos lançamentos e vendas. A OR irá lançar ao menos um projeto de R$ 190 milhões de VGV e vem prospectando novos investimentos na cidade do Recife e Região Metropolitana, seja para residenciais verticais ou loteamentos”, destaca o diretor da OR, Pedro Pessoa.

Bairros planejados

A OR tem em seu portfólio mais de 90 empreendimentos entregues além de bairros planejados, que proporcionam uma infraestrutura completa para os moradores, além de incentivar o desenvolvimento da região, gerando empregos e estruturas de lazer para a população que está no entorno.

Em Pernambuco, a empresa tem a Reserva do Paiva como o primeiro e único bairro 100% planejado de Pernambuco, sendo um marco de planejamento urbano com completa infraestrutura para moradia, lazer, trabalho e turismo, voltado para o público local com padrão internacional e masterplan desenvolvido pela incorporadora.

A empresa participou da construção da infraestrutura existente e desenvolveu boa parte dos projetos que existem até hoje no local. O bairro é integrado ao cenário natural exuberante da Praia do Paiva e garante a qualidade da infraestrutura local, a eficiência dos serviços comuns e a sustentabilidade socioambiental da região.

“Foi uma grande superação da equipe envolvida ver o bairro da Reserva do Paiva com toda a infraestrutura instalada, com inúmeros empreendimentos entregues e em construção, serviços e dois parques públicos para atividades de lazer e esporte, envolvidos pela natureza. É um bairro planejado partindo de um terreno sem nenhum tipo de urbanização”, conta o diretor.

Segundo Pedro Pessoa, a OR lançará ao menos um projeto de R$ 190 milhões de VGV | Foto: Américo Nunes/Divulgação

Impactos ambientais

Além dos sete empreendimentos residenciais (Morada da Península, Vila dos Corais, Terraço Laguna, Varanda do Parque, Jardim do Mar, Paradiso e o Verano - em fase de construção), do hotel cinco estrelas e do complexo multiuso Novo Mundo Empresarial, a OR também construiu dois grandes parques públicos na Reserva do Paiva, que integram as torres residenciais e suas áreas de lazer ao verde e equipamentos dos parques, o Parque da Lagoa e o Parque do Paiva.

De acordo com Pedro, um fator que contribui para a atuação são as políticas ESG, adotadas pela empresa. “Em nossos projetos, sempre levamos em conta as questões ambientais, sociais e de governança. A cada empreendimento, em toda solução construtiva adotada, levamos em consideração os impactos que podem ser causados para que possamos adotar as medidas preventivas e de melhoria para neutralização e diminuição desses impactos, além de contribuições para a sociedade”, declarou.

A exemplo dessas práticas, a empresa já realizou a construção de dois parques públicos na Reserva do Paiva, o Parque da Lagoa e o Parque do Paiva.

Mais um lançamento

Com o objetivo de contemplar famílias que buscam uma moradia sofisticada, com qualidade de vida, integração à natureza e praticidade para as tarefas do dia a dia, a OR entregou a primeira etapa do Residencial Verano, sendo mais uma opção na Reserva do Paiva.

Entregue em fevereiro deste ano, o empreendimento é o sétimo residencial da Incorporadora OR no Paiva, sucesso de vendas no mercado imobiliário local. A primeira fase está com 100% das unidades vendidas. Considerando também a segunda fase (torres 3 e 4), com entrega prevista para junho de 2024, hoje, todo o empreendimento está 87% vendido.

“Nosso próximo empreendimento a ser lançado na Reserva do Paiva trará uma tipologia nova para o bairro com metragens menores e irá abranger clientes que desejam morar no Paiva e ainda não encontraram a melhor oportunidade. Traremos também inovações e diferenciações nas áreas de lazer, além de todo o empreendimento estar integrado à natureza”, conta Pedro.

O Residencial Verano possui localização privilegiada, em frente ao Parque da Lagoa, com vista para a lagoa, rio, mar e cercado por mata. Com isso, a OR mostra que morar integrado à natureza é um estilo de vida possível, unindo a sofisticação, principal característica dos seus empreendimentos, à qualidade de vida.

São oferecidos apartamentos de 97m², distribuídos em quatro torres de 13 pavimentos, denominadas Amalfi, Maiori, Positano e Ravello, denominações que remetem ao charmoso balneário italiano Costa Amalfitana. Em cada torre do Verano os clientes têm como opção duas exclusivas unidades dos apartamentos jardim no piso térreo, com 200m² - conceito criado pela OR como um misto de casa e apartamento.

