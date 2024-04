A- A+

Folha Imóveis Direcional: morar melhor por menos Em expansão no Recife, a incorporadora e construtora está presente no Brasil há mais de 40 anos, com experiência, eficiência e qualidade nos segmentos econômico e médio econômico.

Em 1981, o engenheiro Ricardo Valadares Gontijo fundou, em Belo Horizonte (MG), a Direcional, construtora que, ao longo das mais de quatro décadas de existência, se tornou uma das mais importantes do País, consolidando a sua vocação de construir e incorporar empreendimentos imobiliários populares com qualidade e eficiência, além de também oferecer empreendimentos de médio padrão a preços mais acessíveis.

Atualmente uma gigante no mercado imobiliário, a Direcional está presente em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal.Conta com mais de 190 mil unidades habitacionais construídas e/ou incorporadas, mais de 8 mil colaboradores, e está entre as 4 maiores empresas do setor na bolsa brasileira, com valor de mercado superior a R$ 4 bilhões além de ter conquistado o reconhecimento de empresa Triple A, que corrobora e reforça ainda mais o foco na eficiência operacional e visão de longo prazo.

Em 2019, a Direcional chegou ao Recife, Pernambuco, com o know-how e a expertise de uma empresa que é referência em empreendimentos econômicos e médio econômicos. E Em 2023 conquistou o Prêmio Ademi com o produto Conquista Camaragibe, o primeiro lançado e entregue no solo pernambucano.

Presença na RMR

Renato Bezerra, superintendente de Incorporação-PE da Direcional, destaca o crescimento da empresa e a sua vinda para o Nordeste, em especial, para a Região Metropolitana do Recife (RMR). “Nós já tínhamos praças maduras, com um índice de crescimento menor. Então, era uma oportunidade de crescer, um potencial enorme no Nordeste.

“Enxergamos muitas possibilidades de expansão em Recife não só pelo perfil da cidade e características de terreno como pela renda encontrada. Conseguimos atender tando o perfil médio econômico em localizações desejadas como também atuar na região metropolitana toda, com uma fronteira de expansão com grande mercado em Jaboatão dos Guararapes, Paulista e em Camaragibe onde foi a nossa primeira obra. Como um todo, há um mercado interessante, um potencial que conseguimos navegar”, completa.

Renato Bezerra, superintendente de Incorporação-PE da Direcional | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

A Direcional está com empreendimentos certeiros, com previsão de entrega mais célere que a praticada no mercado de construtoras/incorporadoras: o Direcional Praia e o Estilo Boa Viagem.

Uma das apostas da construtora nesse mercado recente da RMR é o Direcional Praia. O principal diferencial do projeto é a construção das unidades habitacionais dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, mas em uma localização com perfil de classe média, próximo da praia. “Conseguimos colocar um empreendimento do Minha Casa, Minha Vida numa região de desejo”, celebra Renato.

Lançado na região de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, o Direcional Praia inicia suas obras neste mês de março, com um prazo de 15 meses para ser concluído. O empreendimento fica a 300 metros da praia, com toda a infraestrutura de ônibus, acesso à praia a outras localidades, destaca o executivo.

Serão 280 apartamentos e dois quartos com área de lazer completa - car wash, fitwall, playground, redário, pet place, piscina para adultos e infantil, bicicletário - além de estar a três minutos a pé da praia de Candeias, próximo a shopping center, supermercado, academias, escolas.

Já foram vendidos 30% das unidades do Direcional Praia, o que Renato considera um sucesso. “Compramos um terreno para fazer um perfil de classe média. Em um determinado momento, na virada do governo, percebemos que o Minha Casa, Minha Vida seria mais fomentado. Então, vimos que teria um custo competitivo fazer um produto econômico. Conseguimos encaixar na viabilidade de um projeto, ter a sacada de fazer um produto econômico num lugar mais voltado para o médio padrão. Hoje, realmente conseguimos nos posicionar bem, lá, de forma diferenciada”, celebra.

O Direcional Praia é uma das apostas da construtora nas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida | Foto: Divulgação

Já em um outro perfil de atuação, mais voltado para a classe média - com renda familiar mensal média na faixa dos R$ 12 mil a R$ 15 mil - está o Estilo Boa Viagem. Segundo Renato, esse empreendimento vem atender a esse público mais sensível às taxas de juros praticadas no País.

É um cliente mais exigente, sensível a tomar financiamento a uma taxa de juros mais alta. E a tendência é que haja uma melhora desse cenário para o cliente que financia. Com a taxa de juros caindo, a inflação controlada, ele voltará a comprar e haverá mais dinamismo”, acredita Bezerra.

O Estilo Boa Viagem, recém lançado, está localizado na região que compreende o mais nobre bairro da Zona Sul recifense e contará com 1.300m2 de área de lazer, que inclui campo de futebol, piscina (adulto e infantil), academia, salão de festas, salão gourmet etc. Também compõem o projeto itens que a empresa considera um diferencial no dia a dia moderno, como um minimercado, pet place, coworking, entre outros.

Serão apartamentos de 2 e 3 quartos com suites, varanda e dois pavimentos de garagem coberta.





Veja também

Folha Imóveis Andrade Lima Instalações: otimizando tempo e custo