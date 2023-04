A- A+

Folha Imóveis 2023 Em harmonia com os universos clássicos e urbanos Conhecida como a alfaiataria da construção imobiliária do Estado, este ano, a Vale do Ave entrega produtos para garantir excelência e satisfação, além de realizar o sonho de moradia para a vida inteira

Desenvolver projetos atemporais, harmonizados com o traçado urbano da cidade. Conceber imóveis únicos, eternos, nas melhores localizações e em sintonia com as técnicas e ferramentas mais modernas da construção civil. Tudo isso, sem renunciar ao compromisso com a sustentabilidade, do alto padrão construtivo e arquitetônico e dos materiais de primeira qualidade. Em 2023, a Vale do Ave reafirma o seu posicionamento: entregar produtos motivados pela excelência e satisfação dos clientes, onde ter um empreendimento da construtora é a tradução de realizar o sonho de moradia para a vida inteira.

Ainda no primeiro semestre deste ano, a empresa entrega o Edifício Avenida, o residencial mais icônico do mercado imobiliário do Recife, por ocupar o último terreno disponível, na localização mais valorizada do Segundo Jardim de Boa Viagem. Simultaneamente, a incorporadora tem no seu cronograma do primeiro semestre os lançamentos do Edifício Zeferino Ferreira da Costa (ZFC), em área igualmente nobre na orla de Boa Viagem; e o Edifício Amazonas, na Rua Amazonas, a poucos metros da praia.

Certificada por quem entende de qualidade e produtividade, a marca é uma das incorporadoras mais relevantes e bem avaliadas do mercado. “Construímos com rigor, preciosismo e excelência, pensando em todos os detalhes, aproveitando tudo que a tecnologia construtiva nos disponibiliza. Trabalhamos com engenharia e construção, sem perder de vista nosso maior propósito: construir e concretizar sonhos de moradia e patrimônio. São imóveis que nunca perdem seu valor”, declara o diretor Zeferino Ferreira da Costa.

O ZFC ocupa uma das áreas mais cobiçadas de Boa Viagem, um dos últimos terrenos na orla do Recife. O projeto, assinado pelo arquiteto Carlos Fernando Pontual, é único, clássico, eterno e contemporâneo. “O mais inovador entre os clássicos. É assim que, internamente, traduzimos o que o Edifício Zeferino da Costa representa”, explica Zeferino

Tecnologia e excelência

Na intimidade do mercado imobiliário, a Vale do Ave é conhecida como a alfaiataria da construção imobiliária do Estado. “Nossos empreendimentos têm em comum a planta perfeita, o projeto arquitetônico de excelência, materiais e acabamento atemporais e de altíssima qualidade. Avançamos, usando o que há de mais atual em inovação e tecnologia construtiva”, diz Zeferino.

De acordo com o gestor da Vale do Ave, Moisés Costa, a tecnologia agrega a sofisticação dos empreendimentos. “Avanços tecnológicos e sua aplicação aos novos processos nos trazem ainda mais sofisticação do produto. Buscamos novas soluções que o Mundo está descobrindo e utilizando. Testamos e replicamos nas obras e projetos”, descreve Moisés.

Um exemplo claro dessa inovação foi o pioneirismo da construtora de ser a primeira do Brasil a usar o melhor sistema de esquadrias e fachadas do mundo, da marca alemã Schüco no Edifício Avenida. “Somos incansáveis na busca por ferramentas e materiais de vanguarda que elevem ainda mais o nosso padrão construtivo. Agora conseguimos fazer no nosso Estado o que é feito em São Paulo e Nova York”, complementa Zeferino Costa.

A Vale do Ave também investe em processos construtivos, como a alta especialização em cada serviço dentro da obra, buscando fortalecer a cadeia produtiva do segmento. “Hoje focamos também na especialização. Acabamos subcontratando alguns serviços com especialistas, o que dá mais agilidade, escala e padronização no trabalho. E essa é uma tendência mundial”, explica Zeferino Ferreira da Costa.

No primeiro semestre deste ano, a empresa entrega o Edifício Avenida | Foto: Divulgação

