A- A+

Folha Imóveis Empreendimentos voltados à nova terceira idade prometem mais independência e qualidade de vida O envelhecimento da população fez surgir uma nova demanda por maior bem-estar nas habitações

A longevidade da população brasileira aumentou 31,1 anos nas últimas nove décadas, segundo dados apresentados em novembro de 2024 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com essa mudança, surge uma nova e crescente demanda por moradias que ofereçam qualidade de vida, autonomia e integração social para a nova terceira idade.

Longe dos antigos conceitos de asilos, empreendimentos inovadores, focados no bem-estar e na manutenção da identidade do indivíduo, estão ganhando cada vez mais espaço no mercado imobiliário brasileiro.

Localizado na praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, o residencial sênior Vila da Fonte é um exemplo pioneiro desse novo modelo. Idealizado pela médica clínica e cirurgiã geral Marisa da Fonte, o residencial foi concebido para idosos de “nível 1”, ou seja, aqueles que são autônomos e independentes, podendo precisar de auxílio pontual.

O espaço oferece pacotes de aluguel para moradia permanente, temporada e diária. Também estão inclusos no pacote: fisioterapia, pilates, aulas e oficinas de artes, terapia integrativa e todas as refeições, além de um planejamento de atividades em grupo que podem incluir clube de leitura e momentos de convívio.

O principal objetivo é oferecer uma estrutura completa e combater a solidão, apontada como uma das principais causas do adoecimento mental no envelhecimento. A escolha da localização também foi estratégica: próximo à praça e igreja de Casa Forte, permitindo que os residentes circulem livremente e se integrem à comunidade local.

“O ponto principal é que eles não estão internados, essa é a residência deles e eles têm total liberdade e autonomia. Eles podem sair, circular pela praça, eles podem ir à igreja, na feira do fim de semana, tomar um sorvete, um café, como desejarem”, destaca Fred Vasconcelos, gestor do Vila da Fonte.

Família

A integração com a família é outro ponto crucial. Além de a localização do residencial ter sido pensada para facilitar as visitas, a equipe estimula a participação de filhos e netos nas atividades. “Essa manutenção dos vínculos é fundamental para a manutenção da saúde”, reforça a terapeuta integrativa do Vila da Fonte, Leta Vasconcelos.

Faz parte do conceito dos novos modelos de habitação oferecer infraestrutura completa e adequada aos idosos. Foto: Freepik.

A acessibilidade também foi um pilar fundamental na concepção do projeto arquitetônico. A arquiteta Ana Carolina Pitanga, especialista em acessibilidade e responsável pelo conceito do residencial, explica que a casa, originalmente da década de 60, precisou ser retrofitada e completamente adaptada.

Banheiros acessíveis, quartos com área para circulação de cadeiras de rodas e pisos antiderrapantes para evitar quedas foram algumas das soluções implementadas pela arquiteta.

“Apesar de ser um idoso autônomo, ele pode ser cadeirante ou precisar do auxílio de um andador, por exemplo. Isso não tira a autonomia. Também tivemos uma grande preocupação com a possibilidade de quedas. Então, usamos uma série de revestimentos para compor um ambiente seguro, atendendo a todas as legislações”, detalha Ana Carolina.

Minibairro

Em uma proposta diferente, mas igualmente inovadora, no Centro do Recife, entre a Boa Vista e a Ilha do Leite, um minibairro planejado está sendo desenvolvido pela construtora Rio Ave, em parceria com o Salesianos. O Projeto Raízes, embora não seja um residencial sênior exclusivo, foi concebido pensando na longevidade dos residentes e tem como objetivo integrar diversos públicos em suas facilidades.

O empreendimento, que vai ocupar 23,8 mil metros quadrados do complexo educacional do Colégio Salesiano, cerca da metade de sua área total (50,7 mil m2), contará com cinco torres residenciais, um empresarial, além de uma infraestrutura pensada para oferecer conveniência e autossuficiência.

Padaria, pet shop e pet wash, salão de beleza, lavanderia, coworking, minimercado e lava carros serão alguns dos serviços disponíveis. Além disso, o “Raízes Expresso” oferecerá a comodidade de entrega de compras e encomendas diretamente no apartamento. Para o lazer e bem-estar, o complexo contará com piscinas aquecidas, salas de massagem, ateliê, academia ao ar livre adaptada para idosos, Wine Bar, salões de festa, cinema e até um estúdio de música.

Os novos modelos de imóveis projetados para idosos incluem diversos serviços à disposição dos moradores. Foto: Divulgação.

Victor Amadheu, vice-presidente da Rio Ave, salienta que o Raízes permitirá que diferentes gerações de uma mesma família convivam no mesmo complexo, em apartamentos distintos e apropriados para cada fase da vida (em 50 m2, 70 m2, 90 m2 e 130 m2).

“Será um complexo em que você terá tudo à sua disposição, além da comodidade de estar perto da Ilha do Leite, onde os principais empresariais e hospitais da cidade estão. Para o pessoal da melhor idade, estar próximo aos hospitais já dá um certo conforto. E no Raízes, ele estará também próximo à igreja e ao Colégio Salesiano, que terá uma portaria direta para o condomínio”, observa Victor.

Embora o Raízes não seja um residencial sênior, há a previsão da incorporação de um “sênior living” dentro do complexo, no futuro.

Convívio

A geriatra Andréa Figueiredo, do Hospital Jayme da Fonte, explica que ambientes adaptados para a manutenção da autonomia e da saúde mental dos idosos são de extrema importância. Além disso, a integração social é outro fator determinante para um envelhecimento saudável.

“Manter esse convívio faz com que o idoso tenha um bem-estar e um estímulo sobre diversos aspectos, não somente cognitivos. A interação social estimula a neuroplasticidade, a memória, mas também a autoestima e o autocuidado, prevenindo problemas como a depressão e o isolamento”, afirma.

André Luis Cabral Silva, doutor em psicologia clínica e mestre em gerontologia, reforça que a residência deve ser um lugar onde o idoso possa se expressar livremente. Por isso, são necessários ambientes preparados para um corpo que envelhece.

“Quanto mais o ambiente for preparado para as necessidades de um corpo que envelhece, mais é possível preservar a independência e a autonomia da pessoa idosa”, certifica.

Veja também