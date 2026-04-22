Espaço pet: Nova prioridade nos condomínios

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Os espaços pet em empreendimentos nasceram como uma tendência, um opcional. Porém, desde os últimos cinco anos, segue o completo oposto desse conceito: o equipamento é uma demanda bem estabelecida no mercado e aparece constantemente nas pesquisas imobiliárias.



De acordo com o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aquele foi o primeiro ano em que as famílias formadas por casais com filhos representaram menos da metade do total de famílias do país, sendo 42,0%. Essa mudança reforçou a presença de um importante integrante nas casas brasileiras: o pet.



Hoje, os animais domésticos estão em um “patamar” próximo ao das crianças: eles têm dias de spa; coleções de brinquedos, roupas e acessórios; carrinhos para transporte (como os para bebês); comemorações de aniversários e até frequentam creches enquanto os “pais” estão no trabalho.



Segundo um levantamento realizado pela Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimação (Abempet), o Brasil tem o terceiro maior mercado pet no mundo e faturou quase R$78 bilhões em 2024.

Mais do que uma tendência, os espaços pet refletem o novo estilo de vida das famílias. Foto: Divulgação

Reflexos

Diante dessa nova realidade, as construtoras não tardaram a oferecer empreendimentos que não apenas entregam Espaços Pets, mas fazem isso com excelência para garantir o bem-estar físico e mental dos animais.



Laiza Albuquerque, gerente de produtos da Moura Dubeux, explica que o instrumento deixou de ser opcional. “Os animais fazem parte da família, então o Espaço Pet é praticamente uma obrigação, tanto quanto uma brinquedoteca e uma academia dentro de um prédio”, afirma ela.



Essa visão é compartilhada por Leonardo Queiroz, diretor de Vendas e Incorporação imobiliária da Viana e Moura Construções. Baseado em sua experiência, ele reforça que a demanda é frequente na procura de condomínios.



“Na Viana e Moura, os condomínios contam com estruturas como Pet Place e ParCão, planejadas para garantir conforto aos pets e aos seus tutores. Mais do que uma tendência, esses espaços refletem o novo estilo de vida das famílias”, diz ele.



De acordo com a veterinária Vivian Kelly Costa, com a verticalização das cidades, esses espaços são extremamente importantes para que o animal se conecte com seu lado “mais natural”. “É necessário que eles instiguem seus instintos e gastem energia, tanto física quanto mental. E isso não acontece apenas quando eles estão correndo ou brincando, mas também com o ato de cheirar, cavar e sentir texturas diferentes”, explica ela.



No Nordeste, a Moura Dubeux entregou 20 empreendimentos com Espaços Pets e possui 30 obras em andamento. Já em Pernambuco, 10 já foram entregues e 12 seguem em construção.



Quando se trata da questão técnica, a gerente da MD explica que o tamanho varia de acordo com o local disponível. “Alguns empreendimentos vão ter muita ‘área de chão’ e vai haver um espaço enorme. Quando não é o caso, fazemos pelo menos o Pet Wash.”



Essa é mais uma modalidade de espaço que faz parte do pet care dentro da vida condominial. Nele o tutor pode cuidar da higiene do animal ou até mesmo terceirizar esse cuidado sem sair da área comum do prédio - além de facilitar as logísticas domésticas em relação ao tempo, também beneficia o animal, que muitas vezes não se adapta aos pet shops.



Laiza Albuquerque ainda detalha que as escolhas de brinquedos e materiais foram se aperfeiçoando ao longo do tempo. “Fomos entendendo com os resultados da assistência técnica o que funciona melhor e também o que os condomínios preferem ou não. A escuta do cliente é fundamental.”

Potenciais compradores chegam a desistir da compra na falta desses espaços nos empreendimentos. Foto: Divulgação/Rio Ave

O último Espaço Pet inaugurado pela MD, no mês de março, faz parte do Novo Cais: um projeto urbanístico que integra mobilidade, parques, patrimônio e inovação. Com mais de R$ 140 milhões em investimentos, a obra entregou um Parcão para Pets que, pela primeira vez na história da MD, é um espaço público para todo o entorno usufruir.



Excelência

Bárbara Wigand, diretora de Mercado da Rio Ave, aponta que pelo menos 30% dos clientes em potencial buscam pela área específica para pets - alguns tendo até desistido de compras pela falta desses espaços.



“Hoje, o Espaço Pet está entre os cinco ambientes comuns de lazer mais procurados. E os clientes querem que tenha um circuito para o animal, um pet wash e até mesmo um pet shop para compras. Então, já estamos nos atentando a algumas soluções de mercado mais inovadoras”.



Para Bárbara Silveira, publicitária que está em busca de um novo lar para morar com sua cadela, o espaço pet é uma prioridade. “Com a minha rotina corrida, muitas vezes não consigo sair com ela para muito longe e noto que ela fica ansiosa quando está muito tempo dentro de casa. Então, preciso de um condomínio que ofereça um espaço no qual ela possa gastar bastante energia”, explica.



Wigand também exemplifica que, muitas vezes, é possível observar empreendimentos que possuem espaços para animais integrados às garagens, obrigando o pet a circular entre os carros - o que representa um possível perigo e não é reproduzido pela empresa.“Podemos até deixar o espaço mais ao fundo do prédio, mas ainda no grande parque que construímos com área das crianças, churrasqueiras, piscina etc. Segregamos os usos apenas para criar uma harmonia maior, não para deixar isolado.”



A socialização é um ponto essencial na rotina de um cão, de acordo com a veterinária Vivian. Costa. “Cães vivem em matilha, são instintivamente sociáveis e isso precisa ser estimulado desde cedo. Um ambiente controlado, para o animal ficar à vontade, sem riscos de fugas e com poucas chances de adquirir doenças infectocontagiosas, é muito importante”, diz ela.



O empreendimento Raízes, da Rio Ave, localizado no bairro da Boa Vista, contará com um um Pet Place de 200 m2 em volta de uma área verde de 10.000 m2, entrada exclusiva para pets e área social - que promove a interação não apenas dos animais, mas da comunidade condominial como um todo.



“Você desce com o seu pet, conversa com o seu vizinho, tem uma área gostosa de socialização, bancos e áreas verdes. Então não é só o ambiente do animal, mas tudo o que compõe aquilo ali”, afirmou Wigand.

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