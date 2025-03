Exata Engenharia: plural e diversificada

A- A+

Com a missão de ser uma empresa plural que oferece um mix de produtos para os seus clientes, a Exata Engenharia conta com uma variedade de empreendimentos que atendem desde os projetos do Minha Casa Minha Vida até empreendimentos de alto padrão.



A empresa, que fechou o ano de 2024 com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 120 milhões, pretende encerrar 2025 com uma alta de quase 200% no valor, atingindo a meta de R$ 350 milhões.



Para tal, a Exata irá somar mais unidades habitacionais ao seu portfólio. Após realizar a entrega de 628 apartamentos em 2024, a empresa chega em 2025 com o projeto de três novos empreendimentos. Para este ano, a expectativa é de entrega de 1,2 mil apartamentos.

Elizabeth, Guilherme, Camila e Eduardo integram a diretoria da Exata, sempre em busca de diversificação | Foto: Exata Engenharia/Divulgação

Com o objetivo de garantir o melhor atendimento possível para os seus clientes, a Exata é pautada pela diversificação de portfólio, com projetos que atendem desde programas habitacionais até o mercado de luxo.



De acordo com o CEO da Exata, Guilherme Correia de Carvalho, a estratégia é considerada um dos acertos da empresa diante de um mercado imobiliário extremamente dinâmico e diversificado.

“Essa abordagem tem permitido à Exata Engenharia se manter resiliente em um cenário econômico desafiador, marcado por altas taxas de juros e retração no crédito imobiliário”, afirma Guilherme.

CRESCIMENTO

Seguindo a estratégia de oferecer um mix de produtos, a Exata entregou nos últimos 12 meses um total de 380 unidades da linha Exata Life. O modelo foi criado para atender especificamente o programa Minha Casa Minha Vida que oferece unidades habitacionais com condições especiais de pagamento ou até mesmo subsídios liberados pelo Governo Federal.



Além das unidades da linha Exata Life, também foram entregues 56 apartamentos de alto padrão com o Terrazza Boa Viagem. Localizado nas proximidades da Via Mangue, o edifício que conta com três quartos por apartamento disponibiliza uma série de comodidades para os moradores, incluindo um rooftop city view 360º.

O Terrazza fica próximo à Via Mangue e conta com 3 quartos por apartamento | Foto: Exata Engenharia/Divulgação

Recentemente a empresa também lançou três novos empreendimentos criados para atender segmentos variados. O primeiro deles é o Residence Club Jardim das Oliveiras, com 300 unidades de dois ou três quartos alinhadas ao Minha Casa Minha Vida e ao programa Morar Bem.



A Exata também investe na construção do ZM 451 Urban Home, com 95 unidades com três tipos diferentes de plantas e voltado para um público que busca modernidade e sofisticação.



Já o terceiro empreendimento, o Candeias Life Club, integra a linha Life da construtora e terá 234 apartamentos por torre, além de financiamento disponível pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE).



Disponíveis em diferentes configurações, os empreendimentos variam entre o segmento econômico, médio econômico e alto padrão, com valores entre R$ 200 mil e R$ 2,2 milhões.



Entre as entregas já realizadas, o destaque fica por conta das 192 unidades do empreendimento Liberdade Life Club, localizado no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife.



Com opções de dois ou três quartos, o empreendimento conta com 860 m2 de área de lazer. Para garantir a comodidade dos moradores, o edifício foi entregue com academia, coworking, praça de convivência, playground, salão de festa, entre outros atrativos.



Enquadrado na categoria médio econômico, o Liberdade Life Club foi entregue com sete meses de antecedência, com uma antecipação que superou as expectativas dos moradores e aumentou a confiança na Exata Engenharia.



Com áreas comuns, totalmente equipadas e decoradas, o empreendimento é mais um exemplo que ressalta a qualidade de acabamento e o cuidado da construtora na finalização de cada espaço. Os pontos são considerados essenciais para os compradores que estão em busca de um local para chamar de seu.



Segundo Guilherme Correia de Carvalho, CEO da Exata Engenharia, a diversificação de segmentos seguirá como um dos pilares da estratégia de desenvolvimento da empresa para o ano de 2025.



“Nosso portfólio variado nos permite atuar em diferentes nichos de mercado, identificando oportunidades mesmo em cenários econômicos adversos. Isso reforça a solidez e a capacidade de adaptação da Exata”, afirma.



O CEO também acrescenta que a Exata Engenharia tem buscado se destacar não apenas pela quantidade de unidades entregues, mas também pela capacidade de atender a diferentes faixas de renda e regiões.

“Essa flexibilidade tem sido crucial em um mercado imobiliário que demanda soluções variadas”, finaliza Guilherme.

Veja também