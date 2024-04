A- A+

Folha Imóveis Exata Engenharia: versatilidade com tecnologia e inovação Com 36 anos de história e vários prêmios conquistados, a empresa já entregou mais de 12 mil unidades habitacionais, atuando em três faixas de mercado, do MCMV ao alto padrão

Com versatilidade e inovação, a Exata Engenharia, que tem 36 anos de história, já entregou mais de 12 mil unidades habitacionais. A empresa atua em três faixas de mercado: médio e alto padrão; Econômico; e empreendimentos Minha Casa, Minha Vida (MCMV), atendendo os mais diversos públicos. A empresa utiliza a tecnologia das paredes de concreto, que proporciona rapidez e diminuição no custo da obra nos empreendimentos MCMV e econômico.

“No médio e alto padrão estamos operando entre R$ 600 mil a R$ 2 milhões. No Econômico, trabalhamos entre R$ 300 mil e R$ 400 mil. E no Minha Casa, Minha Vida, é em torno de R$ 200 mil a R$ 240 mil”, afirma o CEO da Exata Engenharia, Guilherme Correia de Carvalho.

Ao longo dos anos, a empresa acumulou oito prêmios Ademi-PE nas categorias standard, home service, 2 quartos, 3 quartos e 4 quartos, demonstrando o reconhecimento no mercado imobiliário pernambucano. Além disso, a Exata também ganhou o Prêmio Orgulho de Pernambuco, em 2014.

Atuação segmentada

A atuação em diversos segmentos possibilita que a empresa enfrente os vários cenários externos que são inerentes ao mercado. Segundo a diretora de Marketing da empresa, Camila Correia de Carvalho, essa capacidade de atuar em mais de um tipo de mercado faz com que a empresa se torne mais robusta e sólida.

“Conseguimos surfar em todas as ondas, a depender de qual segmento que esteja com mais necessidade naquele momento. Isso é muito importante para a manutenção e o crescimento da empresa, principalmente durante o cenário de crise no mercado imobiliário até 2019. E quando saiu da crise veio a pandemia. Então demorou muito para o mercado normalizar”, destaca.

Independentemente do segmento do produto, seja um empreendimento do MCMV, ou um alto padrão, a empresa busca construir com qualidade, visando o conforto do cliente.

Eduardo Carvalho, presidente; Guilherme Carvalho, CEO, e Camila Carvalho, diretora da Exata Engenharia | Foto: WALLI FONTENELE/FOLHA DE PERNAMBUCO

“Sempre procuramos atender as demandas principais. Antecipamos o desejo do cliente para dentro do empreendimento. E sempre procurando fazer tudo com muita qualidade. O Minha Casa, Minha Vida não é somente mais um Minha Casa, Minha Vida de rotina. Trazemos o nosso selo de entrega também para esses empreendimentos”, pontua Camila.

O presidente da Exata Engenharia, Eduardo Correia de Carvalho, comenta que a empresa está investindo consideravelmente nas áreas comuns dos empreendimentos. “Passamos a investir muito no bem-estar do futuro morador nas áreas comuns. Os empreendimentos são bem completos e sempre com uma assinatura de um grande arquiteto aqui do Recife nas ambientações dessas áreas comuns”, reitera.

Lançamentos na RMR

Em agosto de 2023, a empresa entregou o Shopping Living Residence, um empreendimento em Boa Viagem, próximo ao Shopping Recife, com acabamento sofisticado, principalmente nas áreas comuns.

“Utilizamos mobiliário, materiais de acabamento de área de lazer, decoração, quadro, luminária, até tapete no hall social, objetos de decoração, justamente para elevar o nível do produto. Além disso, temos um diferencial muito grande: fizemos um painel iluminado elevado que é uma verdadeira obra de arte”, diz Guilherme Correia de Carvalho.

No segmento alto padrão, a Exata oferece a linha Terrazza, em endereços nobres, como os bairros de Boa Viagem, Piedade, Madalena e Apipucos. “São empreendimentos bem únicos, cada um com a sua peculiaridade. Seja da região, seja do produto, tentamos desenvolver o melhor para o uso do cliente final”, pontua o CEO.

O Terrazza Beira Mar, lançado em setembro de 2023, em Piedade, foi 70% vendido no pré-lançamento | Foto: Divulgação

O último lançamento da linha foi o Terrazza Beira Mar, em setembro de 2023, em Piedade, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. O projeto é de Carlos Fernando Pontual e a ambientação e decoração das áreas comuns, de Romero Duarte. No pré-lançamento do empreendimento, 70% foram vendidos.

“O propósito desse empreendimento foi de fato elevar o produto e vender a localização, porque ele é beira-mar, de frente para as piscinas naturais. Tem a orla nova, tem a faixa de areia. De fato, o empreendimento foi todo pensado para o mar, que é o grande carro-chefe de um empreendimento à beira-mar, naturalmente”, menciona Guilherme.

Cenário positivo

Para 2024, as perspectivas são positivas, segundo a empresa, devido a diversos fatores, como a queda de juros da taxa Selic e o impulsionamento do Minha Casa, Minha Vida pelos governos federal e estadual.

Para este ano, a empresa prevê quatro lançamentos com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 300 milhões. Será um empreendimento MCMV e um alto padrão de 1 e 2 quartos, no primeiro semestre; e um econômico e um empreendimento MCMV, no segundo semestre. “Vamos operar nas nossas três faixas de atuação: um médio e alto padrão, um econômico e dois MCMV”, acrescenta o CEO

Para o presidente da empresa, Eduardo Correia de Carvalho, há um direcionamento muito forte para o Programa Minha Casa, Minha Vida. “Hoje existe um incentivo do Governo Federal para o Minha Casa, Minha Vida, e os estados também passaram a incentivar. Os municípios também estão prometendo isso”, reitera.

Também avaliando o cenário, a diretora Camila Correia de Carvalho pontua que tanto os empreendimentos do MCMV como os de alto padrão tiveram uma alta procura pelos respectivos públicos. “Eu acho que foram dois movimentos. O do Minha Casa, Minha Vida, com todos esses fatores do próprio governo incentivando e facilitando a opção de compra, e do alto padrão, devido muito à pandemia, quando as pessoas sentiram novas necessidades”, acrescenta ela.





