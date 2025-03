Fama: compactos, segunda moradia e alto padrão

A- A+

Com o propósito de democratizar a boa moradia, a Construtora Fama se consolidou, ao longo dos seus 39 anos de história, como uma das principais empresas do setor em Pernambuco. Atuando na construção de residências na Região Metropolitana do Recife (RMR) e no mercado de segunda moradia no litoral pernambucano, a Fama busca sempre atender às necessidades e aspirações dos clientes.



A partir dos anos 2000, sob a liderança de Severino Bezerra, a Fama buscou uma maior profissionalização para sua gestão com automação de processos e certificação de qualidade nos canteiros de obra.

Em 2021, após 35 anos de história, a empresa entrou em novo momento no qual ancorou os valores adquiridos desde a fundação, repaginando-se e modernizando seus processos.



Em 2025, a empresa dá mais um passo na estratégia de diversificação no mercado imobiliário, atuando fortemente com compactos e segunda moradia, entrando no segmento de alto padrão. A filosofia seguida pela construtora é a de otimizar espaços mesmo em metragens acima de 100m2.

Os imóveis da Fama têm design arrojado e tecnologia avançada. Foto: Divulgação

Próximo de completar 40 anos, a Fama prepara seu maior lançamento, inclusive sendo o primeiro fora do Estado de Pernambuco e em uma das localizações de maior ascensão no momento.



“Em 2025, nosso objetivo é expandir ainda mais nossa presença no mercado, fortalecer nossa equipe e escalar nossos projetos”, afirma o diretor de incorporação da Construtora Fama, Breno Bezerra.



Atualmente, a Fama é liderada na área de incorporação por Breno Bezerra e no segmento de construção, por Lucas Bezerra. A formação acadêmica em engenharia dos irmãos e a prática, ao longo de tantos anos dentro da empresa, fazem com que ambos tenham um olhar crítico com relação aos processos e desenvolvimento de projetos que a construtora se propõe a realizar.

Os irmãos Breno e Lucas Bezerra têm formação em engenharia e um olhar crítico com relação aos processos. Fotos: Divulgação

Segundo Breno, cada projeto desenvolvido pela construtora é uma oportunidade de inovar, garantindo produtos que geram valor duradouro. Com design arrojado e tecnologia avançada, a Fama busca, para cada empreendimento, soluções otimizadas e pensadas para cada espaço.



“A Fama se desenvolveu e se consolidou ao longo dos anos em pilares fundamentais como solidez, segurança, rigor técnico, e comprometimento com o que se propõe a entregar, trazendo tecnologia, design e inovação a partir de 2021”, destaca.



Compacto

Além disso, a empresa está com forte atuação no segmento compacto. Atualmente, a maioria dos empreendimentos é composto por studios a partir de 20m2. Cada empreendimento, no entanto, pode variar desde lofts duplex até 50m2 com dois quartos e piscina privativa.



A ideia deste conceito é concentrar dentro da casa apenas os espaços essenciais e criar ambientes compartilhados no empreendimento para o que não é “utilizado” com tanta frequência e acaba tornando-se espaços ociosos dentro da sua unidade.



Diversificação

A empresa está prestes a lançar o primeiro empreendimento na Zona Norte do Recife.



“É um projeto de alto padrão que reflete nosso compromisso contínuo com a excelência e a inovação”, pontua Breno.



O projeto conta com grandes nomes da arquitetura local e nacional. Delicado, arrojado e com um visual diferente, o empreendimento é definido “como uma joia” pela construtora. O espaço conta com área íntima com três suítes e áreas sociais completamente integradas.



De acordo com o diretor, a proposta da Fama é desconstruir padrões e oferecer soluções inovadoras aos clientes.



“Nos empenhamos em oferecer a experiência mais satisfatória para nossos consumidores, de forma única, tratando-os como parceiros e pensando em cada projeto de forma integrada, focando em praticidade e performance desde a concepção até a entrega”, comenta Breno.



Para aproximar a empresa dos compradores, a construtora busca tratar os clientes como parceiros, mantendo-os sempre informados sobre o progresso de seus projetos.



“Estamos investindo em novos canais de comunicação para garantir mais transparência e facilitar o acesso a informações em todas as etapas, mantendo a agilidade e proximidade com nossos clientes”, reitera.

