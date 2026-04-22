Freitas Construções aposta no litoral de Pernambuco e Alagoas

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Mais do que um destino de veraneio, regiões como o Litoral Sul de Pernambuco e o norte de Alagoas vêm se consolidando como ativos estratégicos dentro do portfólio de investidores.



Para a Freitas Construções, empresa criada em 1958, esse movimento representa não apenas uma oportunidade, mas a confirmação de uma leitura de mercado feita com antecedência.

“O diferencial atual é a profissionalização do destino. Antes, o litoral era visto apenas como veraneio. Hoje, ele se tornou um ativo financeiro de alta liquidez”, afirma Cláudio Freitas, diretor da companhia.

A mudança no perfil do litoral está diretamente relacionada à evolução da infraestrutura e da conectividade da região. A ampliação da malha aérea e o crescimento da oferta de serviços têm contribuído para reposicionar destinos como a Praia dos Carneiros, em Pernambuco, e a Praia de Antunes, em Alagoas.

Segundo o executivo, há também um fator de escassez que impulsiona o mercado. “O investidor percebeu que o ‘pé na areia’ em localizações premium é um recurso finito”, destaca.



Essa percepção tem orientado a atuação da empresa, que aposta em uma estratégia de antecipação ao desenvolvimento imobiliário, com presença em regiões antes do chamado “boom” de valorização.

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Expansão

A escolha por atuar simultaneamente em Pernambuco e Alagoas não é aleatória. De acordo com o diretor, os dois estados formam um corredor turístico integrado, com padrão internacional.



“A Rota Ecológica e o Litoral Sul pernambucano possuem uma sinergia geográfica única. É uma estratégia de domínio de nicho em locais de beleza cênica inquestionável”, explica.



Empreendimentos como o Carneiros Beach Resort, o Carneiros Residence Resort e o Antunes Beach Resort ilustram essa atuação, inseridos em destinos que combinam potencial turístico e valorização imobiliária.



Além desses projetos já consolidados, a empresa prepara novos lançamentos em regiões como Barra de Sirinhaém, em Pernambuco, e novas fases em Antunes, reforçando a

presença no litoral.



Perfil

A transformação do mercado também passa pelo comportamento do consumidor. Segundo a empresa, o cliente atual combina desejo por qualidade de vida com visão estratégica de

investimento. “Ele busca o equilíbrio entre o estilo de vida aspiracional e a rentabilidade”, afirma Freitas.



Nesse contexto, o avanço do modelo de trabalho remoto tem desempenhado um papel relevante. O conceito de anywhere office ampliou o uso dos imóveis no litoral, que deixaram

de ser ocupações sazonais.



“O imóvel deixou de ser a casa de janeiro para se tornar uma extensão do lar”, pontua.



Essa mudança impacta diretamente o desenvolvimento dos empreendimentos, que passam a incorporar soluções de conectividade, espaços de convivência e estruturas que permitem estadias mais longas sem abrir mão do lazer.



Outro fator que influencia o desenho dos projetos é o crescimento do modelo de aluguel por temporada. A lógica da hospitalidade passa a ser incorporada ainda na concepção dos empreendimentos.



“Projetamos pensando na experiência. Isso envolve plantas funcionais, serviços de lazer comparáveis a hotéis de alto padrão e gestão eficiente para plataformas digitais”, explica o executivo.



A proposta busca atender tanto o usuário final quanto o investidor, ampliando o potencial de retorno financeiro das unidades.



Em regiões ainda em desenvolvimento, a empresa afirma adotar uma postura ativa na viabilização dos destinos onde atua. “Não esperamos que a infraestrutura chegue. Ajudamos a

viabilizar o destino”, destaca o CEO. Isso inclui investimentos em soluções próprias de saneamento, acessos e integração com o entorno, além do diálogo com o poder público.



Conceito

Do ponto de vista conceitual, a Freitas define sua arquitetura como “luxo orgânico”, com foco na integração entre construção e paisagem natural. “Utilizamos linhas contemporâneas que respeitam a horizontalidade do litoral, priorizando ventilação natural e o aproveitamento da vista mar”, explica.



A proposta busca criar empreendimentos atemporais, que mantenham valor estético e funcional ao longo do tempo e que também dialoguem com as condições climáticas e ambientais da região.



A perspectiva para os próximos anos é de consolidação do litoral como um dos principais eixos do mercado imobiliário regional.



“Vejo um ambiente com rede de serviços de alto padrão, mais valorizado e estruturado. E a Freitas como protagonista desse processo”, projeta o CEO.

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