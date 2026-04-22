Freitas Construções aposta no litoral de Pernambuco e Alagoas
A região entre os estados forma um corredor turístico integrado, com padrão internacional, onde atuar simultaneamente significa dominar um nicho em locais de beleza cênica
Mais do que um destino de veraneio, regiões como o Litoral Sul de Pernambuco e o norte de Alagoas vêm se consolidando como ativos estratégicos dentro do portfólio de investidores.
Para a Freitas Construções, empresa criada em 1958, esse movimento representa não apenas uma oportunidade, mas a confirmação de uma leitura de mercado feita com antecedência.
“O diferencial atual é a profissionalização do destino. Antes, o litoral era visto apenas como veraneio. Hoje, ele se tornou um ativo financeiro de alta liquidez”, afirma Cláudio Freitas, diretor da companhia.
A mudança no perfil do litoral está diretamente relacionada à evolução da infraestrutura e da conectividade da região. A ampliação da malha aérea e o crescimento da oferta de serviços têm contribuído para reposicionar destinos como a Praia dos Carneiros, em Pernambuco, e a Praia de Antunes, em Alagoas.
Segundo o executivo, há também um fator de escassez que impulsiona o mercado. “O investidor percebeu que o ‘pé na areia’ em localizações premium é um recurso finito”, destaca.
Essa percepção tem orientado a atuação da empresa, que aposta em uma estratégia de antecipação ao desenvolvimento imobiliário, com presença em regiões antes do chamado “boom” de valorização.
Expansão
A escolha por atuar simultaneamente em Pernambuco e Alagoas não é aleatória. De acordo com o diretor, os dois estados formam um corredor turístico integrado, com padrão internacional.
“A Rota Ecológica e o Litoral Sul pernambucano possuem uma sinergia geográfica única. É uma estratégia de domínio de nicho em locais de beleza cênica inquestionável”, explica.
Empreendimentos como o Carneiros Beach Resort, o Carneiros Residence Resort e o Antunes Beach Resort ilustram essa atuação, inseridos em destinos que combinam potencial turístico e valorização imobiliária.
Além desses projetos já consolidados, a empresa prepara novos lançamentos em regiões como Barra de Sirinhaém, em Pernambuco, e novas fases em Antunes, reforçando a
presença no litoral.
Perfil
A transformação do mercado também passa pelo comportamento do consumidor. Segundo a empresa, o cliente atual combina desejo por qualidade de vida com visão estratégica de
investimento. “Ele busca o equilíbrio entre o estilo de vida aspiracional e a rentabilidade”, afirma Freitas.
Nesse contexto, o avanço do modelo de trabalho remoto tem desempenhado um papel relevante. O conceito de anywhere office ampliou o uso dos imóveis no litoral, que deixaram
de ser ocupações sazonais.
“O imóvel deixou de ser a casa de janeiro para se tornar uma extensão do lar”, pontua.
Essa mudança impacta diretamente o desenvolvimento dos empreendimentos, que passam a incorporar soluções de conectividade, espaços de convivência e estruturas que permitem estadias mais longas sem abrir mão do lazer.
Outro fator que influencia o desenho dos projetos é o crescimento do modelo de aluguel por temporada. A lógica da hospitalidade passa a ser incorporada ainda na concepção dos empreendimentos.
“Projetamos pensando na experiência. Isso envolve plantas funcionais, serviços de lazer comparáveis a hotéis de alto padrão e gestão eficiente para plataformas digitais”, explica o executivo.
A proposta busca atender tanto o usuário final quanto o investidor, ampliando o potencial de retorno financeiro das unidades.
Em regiões ainda em desenvolvimento, a empresa afirma adotar uma postura ativa na viabilização dos destinos onde atua. “Não esperamos que a infraestrutura chegue. Ajudamos a
viabilizar o destino”, destaca o CEO. Isso inclui investimentos em soluções próprias de saneamento, acessos e integração com o entorno, além do diálogo com o poder público.
Conceito
Do ponto de vista conceitual, a Freitas define sua arquitetura como “luxo orgânico”, com foco na integração entre construção e paisagem natural. “Utilizamos linhas contemporâneas que respeitam a horizontalidade do litoral, priorizando ventilação natural e o aproveitamento da vista mar”, explica.
A proposta busca criar empreendimentos atemporais, que mantenham valor estético e funcional ao longo do tempo e que também dialoguem com as condições climáticas e ambientais da região.
A perspectiva para os próximos anos é de consolidação do litoral como um dos principais eixos do mercado imobiliário regional.
“Vejo um ambiente com rede de serviços de alto padrão, mais valorizado e estruturado. E a Freitas como protagonista desse processo”, projeta o CEO.