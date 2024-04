Freitas Construções: ultrapassando divisas e desbravando o litoral

A- A+

Já são 65 anos de atuação diversa no mercado imobiliário e da construção civil, completados em agosto de 2023, e um portfólio com mais de 288 mil m2 de construção em mais de 90 obras. A Freitas Construções já prestou serviço em obras públicas, por administração, incorporação e construção. E no ano em que completou seis décadas e meia de criação, a empresa só teve o que comemorar, sempre trabalhando com um norte muito bem definido: desbravar e inovar no mercado em que atua.

O ano de 2023 foi extremamente produtivo para a Freitas Construções. Houve a entrega de um empresarial na Zona Sul do Recife, um residencial na Zona Norte da Capital pernambucana, o lançamento de um resort no Litoral Sul pernambucano e o lançamento de outro resort no litoral alagoano. Este último reforça um novo movimento feito pela empresa, o de atingir o mercado fora de Pernambuco.

Antunes Beach Resort

“Nós fizemos um planejamento estratégico, há uns 4 ou 5 anos atrás, em que a partir de agora - no caso, 2023 - mudaríamos o foco um pouco, mais para a área de resort, praia, lazer e turismo”, conta o diretor da Freitas Construções Cláudio de Freitas.

O primeiro empreendimento litorâneo da empresa foi o Carneiros Beach Resort, lançado em 2013, na praia do Litoral Sul pernambucano. Dez anos depois a Freitas lançou, o Carneiros Residence Resort. E não parou por aí. No final de 2023 anunciou o lançamento do Antunes Beach Resort, na praia de Maragogi, Alagoas. Este é o primeiro empreendimento da Freitas fora de Pernambuco.

“Fomos respirar novos ares, procurar praias diferentes, que as pessoas não estejam tão focadas ainda, para poder desbravar, como fizemos na praia dos Carneiros”, conta Cláudio. “No estudo que fizemos, detectamos que a praia de Antunes, em Maragogi, tinha a necessidade de um equipamento turístico como o nosso.”

O Antunes Beach Resort será construído num terreno de 2,5 hectares de área, localizado entre a reconhecida Pousada Anttunina e o Brisa Hotel, com 140 metros de extensão de frente para o mar. “São dois empreendimentos turísticos e nós estamos exatamente entre eles. Então, temos as vizinhanças já definidas, protegidas e conhecidas também”, destaca Cláudio.

Cláudio de Freitas: mudança de foco da construtora para os resorts, praia, lazer e turismo | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Fernandes

Com um total de 140 unidades, sendo 106 apartamentos e 34 bangalôs, o Antunes Beach Resort também contará com piscinas, restaurante, brinquedoteca, conveniência, playground, bicicletário, lavanderia e área verde. “Isso cria uma ventilação, uma arborização, um bem-estar muito maior do que tem sido feito hoje no mercado”, diz Cláudio.

Segundo ele, a perspectiva é de que essa tendência de expansão da Freitas para além de Pernambuco continue nos próximos tempos. “Estamos analisando algumas áreas. Provavelmente, em curto prazo, teremos algum outro empreendimento no litoral de Alagoas.”

Carneiros Residence Resort

Investir em empreendimentos no litoral é a tônica seguida pela Freitas Construções desde 2023. No entanto, diferentemente de outras empresas do ramo, a Freitas procura ser pioneira nos locais que escolhe para se estabelecer. Foi o caso do Carneiros Beach Resort, o primeiro do gênero construído na praia dos Carneiros, em Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco, entregue em 2013.

“Lançamos ele há dez anos e foi uma experiência excelente. Então, resolvemos repetir em janeiro de 2023, lançando ao lado do Carneiros Beach Resort, o Carneiros Residence Resort. Já temos a marca na praia consolidada, ou seja, já existia uma sinergia ali, com o local.”

O Carneiros Residence Resort está sendo finalizado com 119 apartamentos, sendo 16 de dois quartos, quatro de um quarto e 99 do tipo estúdio, distribuídos em 105 metros lineares com todas unidades voltadas para o mar, a uma distância máxima de 50 metros da praia. O empreendimento contará com piscina, parque aquático, minicampo, rooftop, sala de jogos, pet place, playground, restaurante, lounge piscina, vestiário, três hidromassagens, lavanderia e espaço gourmet. Ele deverá ser concluído e entregue em 2025.

A tendência é de expansão da Freitas para além de Pernambuco | Foto: Divulgação

Quinta da Trindade

Além da aposta nos empreendimentos litorâneos, a Freitas entregou, em junho de 2023, o Quinta da Trindade, em localização estratégica, na Estrada do Encanamento, em Casa Amarela, próximo à praça de Casa Forte, a colégios, academia e demais estabelecimentos comerciais.

O empreendimento está com 80% das unidades vendidas. São 54 unidades, sendo parte deles com 62 m2, dois quartos e parte, com 105,8 m2, três quartos. “A maioria dos apartamentos de três quartos hoje têm entre 80, 85 e 90 m2”, destaca Cláudio. “Por isso, fizemos esse produto com 105 m2, principalmente para sair um pouquinho da concorrência que tem lá hoje”, continua. O conjunto Quinta da Trindade possui academia montada, salão de festas, minicampo desportivo, estação de recarga para carros elétricos, horta e vagas de garagem soltas.

Empresarial Otaviano Dias

Também finalizado em 2023 está o Empresarial Otaviano Dias, localizado na Zona Sul do Recife, na esquina entre a avenida Conselheiro Aguiar e a rua Antônio Falcão. O prédio também abriga a sede da Freitas Construções e ficou pronto em março de 2023. O empresarial tem um total de 43 salas e seis lojas, e tem em torno de 50% a 60% de ocupação. “A tendência é que até o final do ano consigamos chegar perto de 100%”, acredita Cláudio de Freitas.





