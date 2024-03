Gabriel Bacelar: Rosarinho, sinônimo de alto padrão

A- A+

Há alguns anos, o tradicional bairro do Rosarinho se tornou foco de famílias que buscam uma vida mais tranquila, mas sem abrir mão de uma localização privilegiada. Vizinho do Espinheiro e dos Aflitos, o Rosarinho ainda mantém o ar bucólico de uma região repleta de árvores e casas térreas, mas sem dever nada em infraestrutura para os bairros circunvizinhos. A expansão desse endereço se deu, também, pela Lei dos Doze Bairros (16.719), que desde 2001 restringiu o crescimento de algumas regiões no Recife e acabou por valorizar ainda mais as localidades próximas.

“O Rosarinho é um dos bairros mais nobres do Recife e sempre foi endereço de famílias tradicionais e políticos. É uma região com grande potencial, repleta de serviços e de vias de acesso, sem falar na proximidade com o Parque da Jaqueira, o principal parque verde da cidade”, explica Durval Bacelar, sócio-diretor da Construtora Gabriel Bacelar, que se prepara para lançar dois novos empreendimentos no bairro: o GB Square Rosarinho e o Infinity Célia Neves Rosarinho, ambos com previsão de lançamento ainda para o primeiro semestre de 2024.

Durval Bacelar, sócio-diretor da Construtora Gabriel Bacelar | Foto: Divulgação

Localizações estratégicas

Experiente na região, a Construtora Gabriel Bacelar já entregou treze torres residenciais nos últimos anos no bairro do Rosarinho, todos com localizações estratégicas, como as ruas Caio Pereira, Amaro Coutinho e Desembargador Martins Pereira, conhecidas pelos empreendimentos de alto padrão. Agora, a Gabriel Bacelar aposta na rua General Artur Oscar, onde erguerá o GB Square Rosarinho no número 114, exatamente no coração do bairro: entre as ruas Dr. José Maria e Teles Júnior. Com 3 quartos (sendo 1 suíte), o GB Square Rosarinho terá unidades de 81,90 m2 e 82,64 m2, todas com varanda gourmet e duas vagas de garagem. O edifício será entregue com área de lazer no rooftop, que proporcionará uma magnífica vista 360º.

Já o Infinity Célia Neves Rosarinho será erguido em frente à praça que dá nome ao bairro, na rua Amaro Coutinho, 780. Com planta de 87,50 m2, o empreendimento também está dividido em 3 quartos (sendo 1 suíte), e rooftop com uma gama de opções de lazer. “O Rosarinho é um endereço excepcional para jovens famílias, pela facilidade de deslocamento para os principais colégios da Zona Norte e, ao mesmo tempo, pela próxima localização do centro da cidade. É uma área que a Gabriel Bacelar conhece e se orgulha de ter ajudado a expandir e modernizar nos últimos anos”, reforça Durval Bacelar.

O GB Square Rosarinho será entregue com área de lazer no rooftop, que proporcionará uma magnífica vista 3600 | Foto: Divulgação

Os projetos da Gabriel Bacelar no Rosarinho representam um tributo à tradição, às raízes e à essência do bairro. Nossos edifícios são planejados prevendo um crescimento sustentável da região, dialogando entre a arquitetura tradicional dos casarios e a modernidade de nossas torres. Podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que a Gabriel Bacelar é especialista no Rosarinho e entende o que agrega ao bairro e às famílias que sonham em viver num dos endereços mais nobres da Zona Norte”, diz Durval Bacelar.





