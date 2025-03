Gabriel Bacelar: tradição e modernidade há 50 anos

A- A+

Para qualquer negócio, cinco décadas de mercado já são suficientes para consolidar o sucesso da operação. Na construção civil, podemos dizer que essa marca significa ainda mais, já que o setor tem impacto direto em todas as mudanças da economia no País. No caso da construtora Gabriel Bacelar, o principal nome responsável pelo sucesso de meio século é o engenheiro civil Gabriel Bacelar, diretor-presidente e fundador da empresa que se tornou referência em imóveis comerciais e residenciais de médio e alto padrão, em todo o Nordeste.

“É uma data com inúmeros motivos para comemorar. Ao longo desses 50 anos, a Gabriel Bacelar consolidou sua marca e passou por modernizações em seu modelo de construção e operação, tornando nossa empresa uma das maiores e mais competitivas de toda a Região”, explica, orgulhoso, Dr. Gabriel Bacelar.

À frente da presidência da empresa, Dr. Gabriel divide a gestão com os filhos, também engenheiros Durval Bacelar e Bruno Bacelar, diretores da Gabriel Bacelar, empresa que já possui em seu quadro membros da terceira geração, entre arquitetos, administradores e engenheiros, netos do fundador.

Os números confirmam o orgulho dos Bacelar: ao longo das cinco décadas, a construtora já construiu mais de 1,2 milhão de m2 em imóveis comerciais e residenciais, com projetos de médio e alto padrão. Isso representa mais de 5 mil unidades entregues em cerca de 100 empreendimentos, espalhados nos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Com iniciativas inovadoras, a Gabriel Bacelar lança empreendimentos com novos conceitos em lazer e soluções de projetos, atingindo a meta de vendas em curto prazo, com excelente nível de satisfação dos clientes. Outro diferencial da companhia é o prazo de entrega, a construtora cumpre efetivamente todas as datas de contrato, fazendo a Gabriel Bacelar também sinônimo de pontualidade e corretude.

Em uma nova fase, a Gabriel Bacelar tem apresentado uma nova visão de construção, com linhas contemporâneas e muito mais verde na assinatura dos projetos. Um excelente exemplo é o ICON Design Living, moderno edifício residencial em Boa Viagem. “É uma preocupação que vai além do design estético propriamente dito. Queremos construções que dialoguem melhor com nosso clima, com a vizinhança, e que reflitam um conceito de bem-estar e gentileza urbana que a Gabriel Bacelar acredita”, explica Durval Bacelar, diretor comercial da construtora.

Gabriel Bacelar, presidente da construtora. Foto: Gleyson Ramos

Especialista

Ao longo desse meio século, a Gabriel Bacelar acabou se tornando especialista em alguns dos melhores endereços do Recife, com imóveis de alto padrão na Zona Sul, em Boa Viagem e Pina (com projetos icônicos na Avenida Boa Viagem), mas também ativamente presente no melhor da Zona Norte, como Madalena (Beira-Rio), Apipucos e Rosarinho – este último, definitivamente um endereço que a Gabriel Bacelar conhece bem: já são 13 torres residenciais entregues no bairro, além de mais duas em construção.

Na área de construção comercial, a Gabriel Bacelar tem se destacado com a construção de empresariais de alto padrão em endereços de destaque, como o The Plaza, na Ilha do Leite, Gabriel Bacelar Offices, na Jaqueira, e o Gabriel Bacelar Corporate, no coração de Boa Viagem, onde fica também a sede da construtora. Recentemente, a Gabriel Bacelar inovou ao lançar um moderníssimo empreendimento 100% voltado para a área de saúde, o Recife Medcenter, único na cidade com suas especificações.

Gabriel Bacelar com os filhos Durval (E) e Bruno (D), o fundador da empresa (C) conta com a família para manter o alto padrão. Foto: Armando Artoni

Complexo

O complexo de saúde multidisciplinar e multi propriedade tem localização privilegiada: nas dependências do Shopping Recife, principal centro de compras na Zona Sul da capital pernambucana. Sucesso de vendas no lançamento, o Recife Medcenter terá 10 mil m2 de área privativa total, divididos em 168 consultórios, além de três espaços Premium estruturados para laboratório, centro de imagens e um Day Hospital.

“A Gabriel Bacelar tem orgulho de ter entregado projetos comerciais e residenciais de grande aceitação. Conseguimos circular, com o mesmo destaque, em categorias de médio e alto padrão, atendendo desde famílias recém-formadas, até mesmo os compradores que escolhem nossos produtos para investimento”, explica Bruno Bacelar, diretor de Operações da Gabriel Bacelar.

Tradição e modernidade têm andado de mãos dadas na Gabriel Bacelar. A construtora acompanha as principais tendências de arquitetura e construção, sendo referência nos últimos lançamentos, com projetos autorais e acabamentos de altíssimo padrão. Tudo isso reflete o conceito Gabriel Bacelar de construir, mantido com muito orgulho até os dias de hoje.

