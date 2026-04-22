GMG Premiere: excelência e inovação

A- A+

Em um mercado imobiliário cada vez mais competitivo, uma empresa que consegue aliar inovação, localização estratégica e segurança patrimonial se destaca naturalmente. Foi assim que a GMG Premiere, fundada em 2012, se consolidou, com foco em excelência, atuando no mercado de primeira e segunda residência.



Como advogado da área imobiliária, o fundador Guilherme Guerra observou que havia espaço para revolucionar a forma de implementar empreendimentos e criou, pioneiramente, o modelo de Sociedade de Desenvolvimento Imobiliário (SDI) — antes disso, havia apenas dois modelos clássicos: a Incorporação Imobiliária e o Condomínio Fechado.



Beatriz Guerra, sócia-gestora da empresa, afirma que o grande diferencial do grupo reside no objetivo de realizar sonhos ao promover e garantir a qualidade de vida de seus sócios. “Estamos na era da experiência, mas a GMG já nasceu com esse propósito para aqueles que estão envolvidos nos nossos empreendimentos”, explica.



PROJETOS

Todo empreendimento requer calma e atenção aos detalhes. “Nada é organizado e entregue de forma apressada. Tudo que fazemos é sonhado com muito pé no chão e estudos por trás”, explica Beatriz.



Neste processo inclui-se tanto a escolha de terrenos especiais, quanto algo muito valorizado dentro do grupo: as âncoras. Segundo Guilherme Guerra, cada projeto é independente entre si e conceitualmente diferente, mas todos seguem três pilares: devem gerar valorização patrimonial, rentabilidade e a possibilidade de usufruição - e aqui está o pilar mais importante.



O Maison Premiere, localizado na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, por exemplo, está propositalmente posicionado ao lado do The British Country Club. A escolha do terreno foi pensada para que os moradores do condomínio pudessem ter suas rotinas atreladas ao clube mais renomado da cidade, fundado em 1920, e já frequentado há muitos anos pela família Guerra.



“Quando pensamos na qualidade de vida que é você morar ao lado de um clube que concentra tantas atividades, faz sentido para a GMG estar ali”, diz Beatriz. Sobre os próximos anos, Guilherme Guerra garante que a meta da GMG não é baseada em números. “Não temos hoje esse afã de impactar numericamente, muito pelo contrário. Nossa maior preocupação é manter o aspecto intimista dos nossos empreendimentos”, afirma.



FUTURO

Sob o olhar que valoriza a intimidade e a exclusividade, o portfólio da empresa segue em expansão com projetos inéditos que dialogam diretamente com os valores da GMG. Os mais novos são a vinícola Vin Club Premiere, em Gravatá; a Pousada Village Premiere, em Fernando de Noronha; e o Terraço Rio Branco, no Bairro do Recife.



“Gravatá, na verdade, já era um desejo nosso. É um lugar que frequentamos há muitos anos”, explica Beatriz.



A sócia detalha que a empresa esperou o momento certo para fazer algo que tivesse o “DNA GMG”. “O vinho tem tudo a ver com a gente, está sempre presente em nossas confraternizações.”



A bebida, por ser de alto padrão, “casou” perfeitamente com a empresa, que passou muitos anos desenvolvendo a vinícola, desde a logística da obra até o encontro com o especialista em vinhos. O escolhido foi o português Paulo Laureano, um dos mais conceituados enólogos do país e referência dos vinhos no Alentejo.



O que se iniciou como uma consultoria, tornou-se uma sociedade. “Ele também colocou o nome no rótulo dos vinhos. Para nós foi uma grata surpresa e reafirma tudo que estamos construindo”, conta Beatriz. A vinícola será aberta ao público e é apenas o início dos empreendimentos GMG em Gravatá. Com a nova âncora, os sócios estão implementando um empreendimento imobiliário de alto padrão.

Guilherme Guerra e o enólogo português Paulo Laureano, que desenvolve a vinícola da GMG em Gravatá. Foto: Divulgação

Já na ilha de Fernando de Noronha, a Pousada Village Premiere é a primeira experiência do grupo no setor hoteleiro. Próxima à Praça Flamboyant, a estadia boutique oferece tudo que se pode desejar em uma viagem paradisíaca.



“O objetivo não foi um local que o hóspede quisesse ficar mais dentro do que fora. O que é incrível em Noronha são as praias, então oferecemos um banho de qualidade, cama e lençóis magníficos, um atendimento de excelência e refeições incríveis para que eles sigam a programação do dia”, detalha a sócia-gestora. O empreendimento tem gestão própria, inclusive toda a equipe in loco, que levou cerca de um ano para ser escolhida.



De volta ao Recife, no coração da cidade, há outra área querida pela empresa: a Avenida Rio Branco. O empreendimento no local terá diferenciais impactantes para o bairro: no térreo haverá um mercado gastronômico aberto ao público, inspirado no Time Out de Lisboa, Porto e Nova Iorque, enquanto no rooftop será um restaurante.

O portfólio da empresa segue em expansão com o Terraço Rio Branco, projeto que dialoga com os valores da GMG Premiere. Foto: Divulgação

“Para nós, é muito importante fazer parte deste momento de valorização do Bairro do Recife e queremos gerar vida e movimento para o empreendimento”, garante Beatriz.

Veja também