GMG Premiere: inovando no desenvolvimento patrimonial imobiliário

O maior e mais importante patrimônio, no plano material, das famílias pernambucanas, do Brasil e do mundo, das mais recentes às mais tradicionais, permanece sendo o patrimônio imobiliário, não importando a classe econômico-social na qual estejam inseridas.

Fundada em 2012, a GMG Premiere apresentou ao mercado uma nova forma de implementar empreendimentos imobiliários e vem atuando ao longo dos anos tanto no mercado de primeira, quanto de segunda residência, contribuindo para a consolidação patrimonial de importantes famílias.

Os empreendimentos idealizados e geridos pela GMG primam pelo alto padrão, exclusividade e inovação, o que os diferenciam no plano urbanístico e mercadológico.

Tradicionalmente, para implementar um empreendimento, o mercado imobiliário dispõe de dois modelos clássicos de construção: a Incorporação Imobiliária e o Condomínio Fechado. Os anos de experiência de atuação no direito imobiliário permitiram que o advogado Guilherme Guerra, fundador da GMG, enxergasse mais um modelo para fazer isso acontecer, como explica: “Tenho a honra e a satisfação de participar ativamente do exercício da advocacia imobiliária. Só atuo nessa área e a vivência adquirida durante esse exercício me fez ver que além dos modelos tradicionais - que são muito importantes para o mercado e que são adotados por excelentes construtoras e profissionais que distinguem e orgulham o nosso setor imobiliário - eu poderia contribuir para a criação de um novo modelo que se somasse a esses dois modelos tradicionais. Um terceiro modelo que não se contrapõe, muito pelo contrário, que complementa esses modelos já existentes.”

A Sociedade de Desenvolvimento Imobiliário (SDI) é o modelo praticado pela GMG, em que, por meio de Sociedades de Propósito Específico - SPEs em diferentes modalidades societárias, como a Sociedade Limitada - LTDA, Sociedade por Conta de Participação - SCP e Sociedade Anônima - SA de capital fechado, os sócios reúnem esforços conjuntos para implementar o empreendimento. Entre suas vantagens, destaca-se a sua efetiva participação, tanto na fase de planejamento, quanto na execução. Cada SDI remete necessariamente a um empreendimento específico.

A sociedade conta com três gestões específicas: a de engenharia, comandada por Lucian Fragoso, a de arquitetura, que está a cargo de Sandro Guedes e a geral, que inclui gestão jurídica, administrativa e financeira. A GMG cuida exatamente da gestão geral, neste novo modelo, em cada um dos empreendimentos.

Primeira semente

A GMG teve sua primeira semente plantada em 2010, quando o seu sócio fundador, Guilherme Guerra, durante veraneio em Muro Alto, uma das mais lindas praias do Litoral Sul de Pernambuco, vislumbrou, em um grande terreno vazio, no melhor e mais privilegiado trecho daquela praia, a oportunidade de desenvolver empreendimentos imobiliários ali.

A ideia foi maturada por dois anos e, em 2012, foram formados os dois primeiros grupos de sócios, cujos contratos sociais foram registrados naquele mesmo ano.

O Narguilé e o Camboa foram entregues em datas próximas, entre 2015 e 2016. São empreendimentos com 30 e 25 casas, respectivamente, projetados de modo a permitir, da melhor forma possível, a contemplação da enorme piscina natural que Muro Alto proporciona.

Em seguida, a GMG lançou o Maison Premiere, localizado na av. Conselheiro Rosa e Silva, ao lado do The British Country Club, empreendimento vencedor do Troféu Ademi 2023, na categoria Residencial com Quatro Sociais Master.

“É um projeto de arquitetura contemporânea, que explora o dinamismo da fachada com emprego de materiais sofisticados e volumetria com contrastes entre claros e escuros, fazendo efeito de luz e sombra que valorizam as formas da edificação. O pé direito duplo nas salas é o grande destaque do apartamento, além da vista integral para o Country Club”, comenta o arquiteto Sandro Guedes, que assina o projeto.

Entre os empreendimentos da GMG, temos ainda o Plage Premiere (em construção), também na praia de Muro Alto; a pousada Village Premiere (em construção), na paradisíaca Ilha de Fernando de Noronha; o GMG Real Estate (em implementação), na av. Conselheiro Rosa e Silva e também ao lado do The British Country Club; o Vin Club Premiere (em implementação), primeiro empreendimento vinícola em Gravatá, zona rural pernambucana, estando a frente da gestão de vitivinicultura o respeitado enólogo português Paulo Laureano, produtor de vinhos de excelência e reconhecimento no mercado internacional que levam o seu nome; o Reserva Gravatá Premiere (em desenvolvimento), na Praia de Gravatá, em São José da Coroa Grande; e o Liberdade Premiere (em desenvolvimento), no principal corredor urbanístico da capital da famosa “terrinha” (Lisboa - PT), a avenida Liberdade.





