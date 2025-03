GMG Premiere investe em inovação e exclusividade

A- A+

A fim de contribuir para o desenvolvimento do mercado imobiliário de Pernambuco, a GMG Premiere apresentou ao mercado uma forma inovadora de implementar empreendimentos imobiliários. Fundada em 2012, se consolidou com o selo de qualidade e excelência em seus empreendimentos. A empresa de desenvolvimento imobiliário atua tanto na primeira, quanto na segunda residência, com um importante papel na consolidação patrimonial das famílias.

Assim, a GMG nasceu não só de uma visão de mercado, como também de um sonho, com um foco bem definido. Os empreendimentos primam pelo alto padrão, diferencial no mercado. A opção por localizações exclusivas, como a praia do Muro Alto e a Ilha de Fernando de Noronha, é um requisito para o desenvolvimento de um empreendimento GMG.

“Cada empreendimento é pensado para ir além. Criamos espaços que unem conforto, pra-ticidade e uma visão de futuro, transformando não só a vida daqueles que integram os empre-endimentos, como também o cenário urbano. Mais do que imóveis, os empreendimentos GMG representam qualidade de vida. Representam sonhos, acompanhando o sócio em cada fase”, explica a sócia da GMG Premiere, Beatriz Guerra.

Juntamente com o requisito da localização, a GMG tem também como requisito as âncoras de cada empreendimento. Na Praia de Muro Alto, os três empreendimentos GMG têm como âncora os arrecifes naturais que fazem esta praia, hoje, uma das 25 melhores praias do mundo. Em Recife, dois dos empreendimentos GMG são vizinhos ao The British Country Club, que hoje está ranqueado entre os 10 melhores clubes do país, e o terceiro, na Avenida Rio Branco, a artéria principal do Recife Antigo, bairro que é uma das maiores belezas do Brasil e do mundo. Em Fernando de Noronha, além de estar na própria Ilha, localização das praias mais lindas do mundo, a Pousada se ancora na Praça Flamboyant. Em Gravatá, o Vin Club está ancorado na sua própria vinícola, com a produção de vinhos próprios conduzida pelo sócio vitivinicultor Paulo Laureano, um dos produtores e enólogos mais reconhecidos do mundo. Essa é a marca e a identidade da GMG.

Participação

A GMG trabalha com o modelo de Sociedade de Desenvolvimento Imobiliário - SDI, em que, por meio de Sociedades de Propósito Específico – SPEs, os sócios reúnem esforços conjuntos para implementar o empreendimento com capital próprio, que é mais um requisito da empresa. Cada SDI remete necessariamente a um empreendimento específico.

Lucian, Guilherme, Sandro, Beatriz, Lucian Filho e André: núcleo da GMG unido para o desenvolvimento do mercado - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

As sociedades conta com três gestões: A de engenharia, comandada por Lucian Fragoso, a de arquitetura, por Sandro Guedes, e a geral, capitaneada pela GMG, que inclui as áreas jurídica, administrativa e financeira.

O modelo prioriza a participação ativa de cada sócio, do planejamento à execução. “Temos atualizações semanais de como a obra está caminhando. Há muito entrosamento entre o grupo, que é cuidadosamente escolhido para integrar cada sociedade. São empreendimentos exclusivos, bem localizados, com âncoras fortes e focados em trazer qualidade de vida para as famílias que os integram”, afirma Beatriz.

A GMG também se preocupa com a “usufruição” em cada imóvel. “Além da valorização e da rentabilização, todos os nossos empreendimentos são feitos para, de fato, serem usufruídos pelos sócios e seus familiares e amigos, e esse é o mais importante desses três pilares”, explica o sócio-fundador, Guilherme Guerra.

Empreendimentos

Os dois primeiros, o Narguilé e o Camboa, foram entregues em 2015 e 2016. São condomínios com 30 e 25 casas, respectivamente. Em seguida veio o Maison Premiere, localizado na Zona Norte do Recife, ao lado do The British Country Club. O empreendimento venceu o Troféu Ademi 2023, na categoria Residencial com Quatro ou Mais Sociais Master.

Também na praia de Muro Alto, está o Plage Premiere (em execução); a Pousada Village Premiere (em execução), na Ilha de Fernando de Noronha; o GMG Real Estate (em execução), na Av. Conselheiro Rosa e Silva, ao lado do The British Country Club, no Recife; A Vinícola Vin Club (em execução) e o Vin Club Premiere (em implementação), ambos em Gravatá; o Terraço Rio Branco, no Bairro do Recife Antigo (em implementação); o Reserva Gravatá Premiere (em desenvolvimento), na Praia de Gravatá, em São José da Coroa Grande; e o Liberdade Premiere (em negociação), no principal corredor urbanístico na avenida Liberdade, em Lisboa-PT.

Com uma área de 25 hectares, o Vin Club Premiere será o primeiro empreendimento vinícola em Gravatá, zona rural pernambucana, com gestão de vitivinicultura do respeitado enólogo português Paulo Laureano. O empreendimento promete transformar a região em um novo polo de enoturismo e segunda moradia de alto padrão no Estado. O plantio do vinhedo experimental foi feito em junho de 2024, já com a primeira poda realizada em janeiro deste ano, enquanto o vinhedo definitivo será plantado a partir de junho.

O desenvolvimento do vinhedo do Vin Club Premiere, em Gravatá, é o exemplo prático de como a GMG costuma tratar seus projetos e sócios: de forma única. - Foto: Divulgação

Com empreendimentos inovadores, a GMG Premiere ousa sonhar, não sozinha, mas em con-junto. “O maior medo de um imobiliarista é sonhar sozinho. Então, é muito especial o momento em que vemos que esse sonho não é apenas nosso e passa a ser adotado por tantas pessoas queridas. A ideia é que nossos sonhos sejam cada vez mais coletivos e compartilhados. Sonhos que temos realizado através da GMG”, finaliza Guilherme Guerra.



