Grupo Costa Dourada: um novo momento no Cabo

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O Cabo de Santo Agostinho passou por uma transformação urbana significativa nas últimas décadas, impulsionada por investimentos estruturadores e pela expansão planejada da cidade. Entre os protagonistas desse processo está o Grupo Costa Dourada, responsável por empreendimentos que ajudaram a redefinir a dinâmica econômica, imobiliária e social do município.



Com projetos como o Loteamento Cidade Garapu e a implantação de um complexo multiuso que reúne shopping, cinema, hotelaria e posto de combustível, o grupo contribuiu para a ampliação da área urbana, a atração de novos investimentos e a diversificação da oferta de serviços. O movimento também fortaleceu o comércio local e posicionou o Cabo como um novo polo de oportunidades.



O CEO do Grupo Costa Dourada, Eduardo Cardoso, explica que o projeto Cidade Garapu foi desenvolvido com longas e largas avenidas para impulsionar a expansão da cidade. O adensamento urbanístico também contribuiu para o desenvolvimento industrial do município ao permitir que as pessoas morassem próximo ao trabalho.



“Além da melhoria do urbanismo, nosso trabalho permitiu um ganho na qualidade de vida das pessoas, que passaram a ter mais tempo para cuidar da saúde, fazer uma qualificação e, com isso, melhorar a sua vida. E temos ainda um grande estoque de terrenos disponíveis para o desenvolvimento de edifícios residenciais no Cabo de Santo Agostinho.”



Multiuso

Segundo Eduardo Cardoso, o grupo investiu fortemente para organizar o comércio do município por meio do Shopping Costa Dourada, instalado dentro do Loteamento Cidade Garapu.



A partir do centro de compras, fundado em 2009, várias empresas foram atraídas ao Cabo. Além da parte comercial, o shopping também foi elaborado para ser um equipamento cultural, com o Cinema Costa Dourada.



“Após 21 anos sem uma sala de cinema na cidade, nós voltamos a trazer cultura, entretenimento e lazer para as pessoas. A partir da parceria com as produtoras, conseguimos realizar o lançamento de grandes filmes nacionais, com a presença de artistas e diretores interagindo com a nossa população”, destaca Cardoso.



Ao lado do centro de compras, o grupo criou o Intercity Suape Costa Dourada, um hotel de dez andares, equipado com salas para reuniões, conferências, estudos e 296 apartamentos.



“Foi o primeiro hotel instalado na sede de nosso município. Também foi o primeiro da bandeira Intercity em Pernambuco, o que trouxe um padrão internacional de qualidade de atendimento ao estado de forma pioneira”, explica o CEO.

Hotel Intercity Suape Costa Dourada compõe o complexo multiuso junto com o shoping e cinema. Foto: Divulgação

Em meio à expansão urbana e ao avanço de novos serviços no Cabo de Santo Agostinho, o município passou a contar com o primeiro eletroposto da bandeira Shell em todo o Norte e Nordeste, instalado no Posto Costa Dourada.



“Também disponibilizamos uma ampla loja de conveniência, a Shell Select, que hoje conta com um público cativo, especialmente entre as pessoas que circulam pela PE-60. Tudo isso a apenas cinco minutos do Porto de Suape e a 30 minutos do aeroporto. Com todo esse complexo, sabemos que contribuímos significativamente para a formação de um novo mercado imobiliário na região. Sem dúvida, é um momento, com grande potencial de desenvolvimento”, declara Eduardo Cardoso.

O Posto Costa Dourada foi o primeiro do N/NE a receber a tecnologia Shell Recharge de recarga ultrarrápida ao

lado da loja Select Shell Café. Foto: Divulgação

Família

A história da família por trás do Grupo Costa Dourada também se confunde com o desenvolvimento do Cabo de Santo Agostinho. O fundador do grupo, o empresário Ayrton Gonçalves Cardoso, foi uma figura central no processo de crescimento econômico do município e do estado.



Ao relembrar a trajetória da família, Eduardo Cardoso, filho de Ayrton, destaca ações voltadas ao desenvolvimento local.



“Doamos parte de nossas terras para a construção da rodovia PE-60, doamos grande quantidade de terrenos de Cidade Garapu para representantes de todos os credos, como evangélicos, católicos e espíritas, doamos um terreno para que fosse desenvolvida uma associação dos comerciantes locais. Isso é tradição, vem de querer fazer sempre o bem.”



Cardoso também relembra a participação da família na concepção do Complexo Industrial Portuário de Suape.



“Uma vez doadas as áreas para construção da rodovia PE-60, meu pai, junto com um grupo de amigos, estudou a viabilidade de Suape. Esse grupo financiou, com recursos próprios, o primeiro estudo de viabilidade do Porto de Suape para Pernambuco. E, além desse porto, a necessidade de se desenvolver um estado para o porto que seria construído em Suape. Então, o Porto de Suape existe hoje também a partir de ideias que nasceram dentro da família Costa Dourada”, revela.

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