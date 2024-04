Gusmão Planejamento e Obras: décadas transformando espaços

A- A+

Em 28 anos de história, a Gusmão Planejamento e Obras coleciona marcos representativos nos segmentos da habitação, gerenciamento e fiscalização de obras, infraestrutura, arborização e incorporação imobiliária - esta última, retomada com mais fôlego recentemente.

Contribuindo na expansão de cidades com os serviços de engenharia especializada, combinando modernidade e solidez nas obras de construção civil e infraestrutura, a Gusmão é responsável pela assinatura de grandes projetos em Pernambuco, passando pela Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Agreste do Estado. “Temos muito orgulho de estar construindo esse legado. Um dos nossos marcos está na mobilidade urbana. O transporte público é o que possibilita a vida e promove a construção do futuro de milhares de pessoas. Nos orgulhamos de integrar essa parte primordial do Recife, com a construção dos terminais integrados Tancredo Neves e Joana Bezerra, duas obras da Gusmão que transformaram a cidade”, declara Jaime Gusmão, diretor da Gusmão Planejamento e Obras.

Em constante evolução, a Gusmão avançou para diversas áreas da engenharia, incluindo projetos para bancos em todo Brasil e outras obras emblemáticas, como o Centro Cultural Cais do Sertão, reconhecido internacionalmente e grande vencedor do Prêmio Obra do Ano 2019, organizado pelo site ArchDaily. A premiação é concedida anualmente a melhor construção arquitetônica dos países de língua portuguesa.

Centro Cultural Cais do Sertão, obra da Gusmão grande vencedora do Prêmio Obra do Ano 2019, do site ArchDaily | Foto: Paullo Allmeida/FolhaPE

Compromisso ambiental

A estrada que margeia o mangue, entre as praias de Porto de Galinhas e Maracaípe, no Litoral Sul de Pernambuco, também foi outro grande feito da empresa, evidenciando seu comprometimento ambiental.

“Foi uma obra muito pensada do ponto de vista ambiental, já que ela margeia o mangue daquela região. O intuito era a proteção e prevenção de muitos ecossistemas, como os das tartarugas e cavalos marinhos. E o compromisso da Gusmão com a sustentabilidade contribuiu para que a execução fosse um sucesso”, diz o diretor.

Além disso, a Gusmão também expandiu sua atuação para o setor de gerenciamento, recuperando o prédio histórico da Faculdade Marista, na Zona Norte da Capital pernambucana. Durante a pandemia, a empresa se destacou na estruturação da rede de atendimento ao público em saúde, em parceria com a Prefeitura do Recife.

Incorporação em foco

Do seu início até 2005, a empresa operou no regime de incorporação, tendo retomado recentemente com mais força e proporção. O lançamento do Leopoldo Lins Residence traz um conceito pensado no conforto e na qualidade de vida, no coração do Recife. “Com 65% já vendido e entrega programada para este ano, o Leopoldo Lins é uma referência do alto padrão dos nossos empreendimentos. Ele traz um conceito pensado no conforto e na qualidade de vida. Nele, é possível viver perto do que se precisa, aproveitando ao máximo os diferenciais do empreendimento, que tem estrutura moderna e lazer completo”, acrescenta Jaime.

Os projetos seguem sendo gestados pela Gusmão Planejamento e Obras. Em Carpina, um novo loteamento também está em fase de conclusão. No Vale das Acácias, será desenvolvido para o programa Minha Casa, Minha Vida, dentro dos planos de elaboração e construção de empreendimentos residenciais e projetos habitacionais realizados pela empresa.

Com mais de 200 colaboradores diretos, a Gusmão mantém o foco de se consolidar no mercado imobiliário neste ano de 2024, com projetos em andamento também em Caruaru e prospecções para negócios na área de lazer e segunda moradia em Gravatá. “Estamos confiantes com o avanço do mercado imobiliário. Os anos anteriores foram de retração para muitos empreendimentos. A expectativa é que, à medida que a taxa de juros baixe, a atividade econômica melhore e a aquisição de imóveis por investidores e por quem necessite, melhore. Acreditamos que, nesse ano, comece uma recuperação do mercado imobiliário que ainda não está na velocidade que deveria, mas já está reagindo. Inclusive, a Gusmão já tem mais um lançamento previsto para este ano”, completou Jaime.

Jaime Gusmão, diretor da Gusmão Planejamento e Obras | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Presente em vários lugares, a meta da Gusmão Planejamento e Obras é continuar tirando sonhos do papel e construindo empreendimentos e histórias que movem e impactam famílias por todo o Brasil.



