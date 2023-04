A- A+

Folha Imóveis 2023 Imóveis do Recife estão mais valorizados A capital pernambucana já começou 2023 com uma alta de 10,13% no mês de janeiro. No acumulado em 12 meses, o aumento nos valores é de 10,60%

O mercado imobiliário recifense entrou em 2023 com valorização nos preços. Em janeiro, a capital pernambucana apresentou uma alta de 10,13% e uma variação acumulada em 12 meses de 10,60%.

Segundo a economista do DataZap+, Larissa Gonçalves, o crescimento de Recife iniciou ainda no ano passado e se dá por características da cidade. “Recife foi uma das capitais que se destacaram neste mês no Índice FipeZAP+ de Venda Residencial junto com outras cidades nordestinas, como João Pessoa e Fortaleza. Esses locais começaram a apresentar crescimento a partir do segundo semestre do ano passado, e são regiões que têm atrativos muito valorizados, como a proximidade da natureza, com riqueza em ambientes verdes e praias”, disse.

Na avaliação de Larissa, a expectativa é que o ano de 2023 seja de aquecimento do mercado com aumento dos preços.

“Ainda é cedo para dizer o que deve acontecer nos próximos meses, uma vez que a política econômica ainda está em definição. Mas a perspectiva no País, de modo geral, é de arrefecimento, porque a taxa de juros continua alta e o mercado de trabalho, que vinha tendo um desempenho positivo, começa a desacelerar. Já no segundo semestre, se tivermos um cenário de inflação mais controlada, com queda na taxa de juros, a expectativa é que o mercado de venda comece a reagir positivamente. Considerando um cenário com aumento da taxa de juros e inflação alta, por outro lado, o mercado de venda de imóveis deve sofrer mais”, avaliou

A economista do DataZap+ também destacou os bairros da capital que mais tiveram variação de preço entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023. Segundo ela, os bairros com maior variação foram os da Macaxeira (78,2%), Derby (40,6%), Boa Vista (38%), Parnamirim (24,7%), entre outros. O Índice FipeZAP+ de Venda Residencial monitora a variação do preço médio de apartamentos prontos em 50 cidades brasileiras, sendo 16 capitais, com base em anúncios veiculados na internet.

