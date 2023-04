Inovação e tecnologia são aliadas da natureza

A- A+

Depois de apenas 20 meses do lançamento, a Referencial Desenvolvimento Imobiliário (RDI) - braço do Grupo Referencial focado no segmento de incorporação - prepara a entrega do Edifício En Avance, na rua da Hora, no Espinheiro. Agora em abril, os clientes do residencial com infraestrutura completa de clube condomínio receberão as chaves dos seus apartamentos. O edifício marca também a estreia do grupo, natural de Serra Talhada, no mercado recifense.

Além do tempo recorde entre o lançamento e a entrega, o empreendimento chega como um divisor de águas no setor imobiliário do Estado com projeto que aposta em uma nova forma de pensar a moradia, aliando sustentabilidade, design, tecnologia e inovação. O empreendimento tem diversos ambientes integrados à natureza e traz eco parking individual para veículos elétricos, energia solar, reuso da água de chuva para irrigação, poço artesiano e estudos de entorno e preservação da vegetação. A usina própria de energia solar do condomínio irá reduzir em até 75% os gastos com luz na área comum.

“Acreditamos num futuro sustentável, que seja ambientalmente sadio e socialmente justo, com tecnologia e inovação para simplificar o dia a dia, construir soluções únicas que proporcionem um viver mais barato e com maior qualidade”, explica o diretor técnico da RDI, Eugênio Barros.

Cidade mais melhorada

O En Avance ainda conta uma área de gentileza urbana, um espaço para a população vizinha com entrega de serviços e ponto de descanso para quem passa pelo local. De acordo com o executivo, a identidade dos empreendimentos da RDI será sua singularidade e sua coexistência com o entorno.

“Vamos propor o que ainda não é visto, mas que no futuro todos verão”. A inspiração da empresa partiu da experiência comum em Nova York, onde é comum grupos privados urbanizarem áreas privadas para uso público, tornando a cidade mais acolhedora.

Do ponto de vista tecnológico, o residencial conta com sistema de som integrado e wi-fi no lounge gourmet, fechaduras eletrônicas, tomadas USB, possibilidade de personalização do apartamento e automação através do SET/RDI.

Após o prédio En Avance, empresa prepara novos lançamentos nos próximos meses | Foto: Divulgação

Urbanismo internacional

Localizado estrategicamente no Espinheiro, o En Avance conta com 13 pavimentos, quatro apartamentos por andar e duas propostas de planta, as unidades com terminações 01 e 02 têm 67,29m² e as terminações 03 e 04 cotam com 56,72m². A área comum do edifício tem lounge gourmet com jogos, piscina com aquecimento, borda infinita e revestimento que simula pedra natural, terraço grill, jardim com gazebo, quinta lúdico, bicicletário, espaço fitness e salão de festas climatizados, com sistema de som e proteção acústica. Toda a área comum do empreendimento será entregue com mobília completa, sistema de segurança e guarita eletrônica.

“O Espinheiro possui um centro de serviços, com um adensamento de facilidades para os moradores e frequentadores, sendo, inclusive, um incrível polo gastronômico. São vários elementos que se alinham muito bem com a nossa filosofia de sustentabilidade, mobilidade e slow living, que é a forma que buscamos posicionar nossos produtos no mercado. O bairro traduz muito do que acreditamos e desejamos construir em termos de urbanismo internacional”, destaca o diretor.

Grupo Referencial

Após quase 30 anos de atuação em engenharia e energia, o Grupo Referencial, natural de Serra Talhada, lançou no segundo semestre de 2021 um novo braço: a RDI. “Somos movidos pelo perfeccionismo em tudo, e nesse sentido, as construções sempre chamaram atenção, especialmente pela qualidade, linha arquitetônica, inovação e proposta diferenciada”, exalta o diretor-presidente do Grupo, Eugênio Marinho. “A RDI nasceu como uma empresa que se destacou de tal forma dentro do grupo que provocou questionamentos externos e internos: por que não levar as soluções que criamos para outras pessoas e outras regiões?”.

O crescimento ordenado foi alicerce de um movimento natural de expansão do interior para o Recife. A RDI nasceu junto com planos ambiciosos para o grupo. Segundo o empresário, a RDI não deseja ser mais uma companhia que lança um edifício, faz uma boa comunicação e desaparece. “Somos uma empresa que oferece há mais de 30 anos soluções de construção e manutenção de linhas de distribuição e transmissão, através da Referencial Desenvolvimento Energético (RDE), aos principais grupos de distribuição do País. A qualidade e a eficiência são os fundamentos do negócio principal. O que desejamos é avançar com isso no mercado imobiliário”, pontua.

O edifício En Avance no Espinheiro é o primeiro empreendimento de uma sequência de projetos que a marca prevê executar na Região Metropolitana do Recife. Após a entrega do residencial, a empresa se prepara para realizar novos lançamentos nos próximos meses.

O Grupo Referencial é natural de Serra Talhada e está estreando no mercado recifense. Na foto, o diretor-presidente, Eugênio Marinho; e o diretor técnico da RDI, Eugênio Barros | Foto: Divulgação

