Iron House transforma espaços urbanos com inovação e sustentabilidade

Criada em 2011 e integrante do Grupo Cornélio Brennand, a Iron House se consolidou como referência no planejamento, desenvolvimento e governança de destinos imobiliários no Brasil. Com atuação em Pernambuco, Bahia e São Paulo, a empresa é signatária do Pacto Global da ONU e tem como propósito gerar valor na vida das pessoas por meio de experiências urbanas transformadoras, desenvolvendo bairros planejados que aliam qualidade de vida, sustentabilidade e inovação.

A atuação da Iron House começa com um planejamento detalhado dos espaços, definindo áreas para desenvolvimento imobiliário e espaços públicos, respeitando as áreas de preservação. O processo inclui um rigoroso cumprimento das etapas de licenciamento, garantindo que cada projeto esteja em conformidade com as exigências legais e ambientais.

O planejamento urbano deve ir além da construção, criando ambientes inteligentes e integrados, onde as pessoas possam viver, trabalhar e se conectar com a cidade.

Carol Boxwell: “Um dos diferenciais da Iron House é a oferta de produtos diversificados, essenciais para a criação de espaços dinâmicos” | Foto: Rafael Melo/Divulgação

“Um dos diferenciais da Iron House é a adoção de diretrizes claras para o desenvolvimento de destinos planejados onde a oferta de produtos diversificados e complementares é essencial para a criação de espaços dinâmicos, assim como fortalecer a rede de serviços que atendam às necessidades dos moradores e as centralidades”, explica Carol Boxwell, CEO do negócio. A estratégia de fortalecer as centralidades contribui para a interação social, ao criar pontos de encontro em espaços abertos e convidativos.

FACHADAS

A empresa também reforça a importância da aplicação de conceitos como fachadas ativas e “olhos nas ruas” em seus projetos. Eles aumentam a segurança, estimulando a convivência urbana e a caminhabilidade, com ruas e calçadas amplas e sombreadas que priorizam o deslocamento a pé e incentivam a vivência dos espaços públicos.

“Quanto mais pessoas circulam nas ruas, maior a proteção dos indivíduos, já que crescem os olhares para fortalecer a vigilância, o que não acontece numa via deserta. Para isso, o ambiente urbano precisa ser atrativo, com janelas voltadas para as calçadas, áreas públicas interagindo com áreas privadas e espaços convidativos para as pessoas caminharem”, esclarece Carol Boxwell.

A inovação e a sustentabilidade são pilares da atuação da Iron House. Seus projetos são concebidos em territórios próprios, cercados por áreas de natureza preservada, sempre com um olhar atento à preservação ambiental e ao impacto social e econômico das intervenções urbanas.

Em Pernambuco, dentre os 1,5 mil hectares de landbank do Grupo Cornélio Brennand, 1,2 mil hectares são áreas de preservação, correspondendo a 81% desse total, que contam com o zelo e os cuidados do Grupo para que permaneçam assim. A empresa se destaca por integrar soluções urbanísticas modernas, com foco no equilíbrio entre urbanização e meio ambiente.

SUSTENTABILIDADE

O compromisso com a sustentabilidade também se reflete nas certificações conquistadas. Um exemplo é o selo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) obtido pelo hotel da empresa em São Paulo.

Outro marco importante foi a certificação EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) concedida, em 2021, ao empreendimento Acqua Marine, no Paiva, sendo o primeiro empreendimento do Nordeste a receber essa certificação pós-construção, um reconhecimento de que tudo o que foi planejado em termos de eficiência energética e sustentabilidade foi de fato implementado.

Os empreendimentos da Iron House permitem a socialização entre os moradores | Foto: Iron House/Divulgação

Entre os cases de sucesso, está ainda o Quintas da Praia, também no Paiva, vencedor do Prêmio Master no Troféu Ademi de 2023, reconhecido pela qualidade do projeto e pela valorização do metro quadrado na região. O Paiva, primeiro bairro planejado de Pernambuco, firma-se cada vez mais como referência de excelência em todo o Brasil.



PARCERIAS

O sucesso dos destinos desenvolvidos pela Iron House também está atrelado à construção de parcerias estratégicas. A empresa atua em conjunto com incorporadoras, consultores nacionais e internacionais e especialistas multidisciplinares para garantir o desenvolvimento dos bairros de forma integrada e inovadora. Essas parcerias permitem trazer para os projetos soluções urbanísticas avançadas e experiências arquitetônicas que agregam valor às cidades e às comunidades.

Olhando para o futuro, a Iron House acompanha de perto as tendências do setor imobiliário, investindo em pesquisa de comportamento e mercado para guiar seus próximos passos. O setor está em constante evolução, e fatores como sustentabilidade, inovação tecnológica e flexibilidade dos espaços serão determinantes nos próximos anos.

“Os desafios para implementar práticas inovadoras no setor imobiliário são muitos, desde questões regulatórias até a viabilidade financeira de soluções sustentáveis. Muitas dessas práticas exigem investimentos iniciais mais altos, mas a Iron House entende que esses custos são compensados ao longo do tempo, tanto em termos de valorização dos empreendimentos quanto em benefícios para a sociedade e o meio ambiente”, afirma Carol Boxwell.

O desenvolvimento de espaços urbanos vai além da construção de empreendimentos - trata-se de criar ambientes que incentivem a conexão entre as pessoas e a cidade. Cada projeto busca transformar o entorno em um espaço dinâmico, acolhedor e integrado, contribuindo para um futuro onde qualidade de vida e inovação caminham juntas, gerando um impacto positivo duradouro.

