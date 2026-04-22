Jaboatão dos Guararapes amplia política habitacional

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Ampliar a oferta de habitação e enfrentar passivos relacionados à ocupação irregular do solo tem sido um dos eixos centrais da política urbana da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. O prefeito Mano Medeiros determinou uma estratégia que integra programas habitacionais, incentivo ao mercado imobiliário e ações de regularização fundiária, com o objetivo de ampliar oportunidades para que famílias conquistem a casa própria e garantir segurança jurídica para moradores que vivem em áreas informais.



As iniciativas são conduzidas pela Prefeitura do Jaboatão, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, que atua de forma articulada na promoção de novos empreendimentos habitacionais e na formalização de territórios já consolidados. A proposta da gestão municipal é enfrentar um desafio que ainda marca diversas cidades brasileiras: o déficit habitacional e a ocupação irregular de áreas urbanas.



O prefeito Mano Medeiros determina que a política habitacional do município procure combinar diferentes instrumentos para ampliar o acesso à moradia. “Atuamos em várias frentes para garantir que mais famílias tenham acesso à casa própria e para dar segurança jurídica a quem já construiu sua história em áreas que precisam ser regularizadas. Isso envolve incentivar novos empreendimentos habitacionais, apoiar quem deseja comprar o primeiro imóvel e avançar na regularização fundiária de comunidades consolidadas”, afirmou.

"tuamos em várias frentes para garantir que mais famílias tenham acesso à casa própria e para dar segurança jurídica a quem já construiu sua história em áreas que precisam ser regularizadas", diz Mano Medeiros, Prefeito do Jaboatão dos Guararapes. Foto: LEANDRO ARRAIS/PMJG

Feirão

Estudos nacionais apontam que milhões de famílias no país vivem sem acesso à moradia adequada ou em condições precárias de habitação. Nesse cenário, políticas públicas voltadas à produção de novas unidades habitacionais e à regularização fundiária têm sido consideradas fundamentais para garantir dignidade às famílias e promover o crescimento das cidades de forma planejada.



No Jaboatão, uma das principais iniciativas para ampliar o acesso à moradia é o Feirão de Imóveis, evento que reúne construtoras, imobiliárias e instituições financeiras em um ambiente voltado à negociação de unidades habitacionais. A iniciativa também integra programas habitacionais federais e estaduais, como o Minha Casa Minha Vida e o Morar Bem - Entrada Garantida, permitindo que famílias tenham acesso a subsídios e condições facilitadas de financiamento. Em alguns casos, os incentivos podem chegar a R$ 75 mil, ampliando as possibilidades de aquisição do primeiro imóvel por famílias de renda média e baixa.



A primeira edição do Feirão realizada em 2025 registrou mais de R$ 33 milhões em negócios, com cerca de 150 unidades habitacionais comercializadas em quatro dias de evento. Desse total, mais de R$ 22 milhões foram viabilizados por meio do programa estadual Entrada Garantida. A próxima edição já está prevista para ocorrer entre os dias 21 e 24 de maio deste ano, no estacionamento do Shopping Guararapes, reunindo empresas do setor imobiliário e ampliando a oferta de imóveis no município.



A Prefeitura tem intensificado as ações de regularização fundiária em áreas ocupadas de forma irregular. A estratégia envolve a formalização de bairros já consolidados, com a entrega de títulos de propriedade às famílias e a integração dessas áreas ao planejamento urbano. De abril até dezembro de 2025, foram beneficiadas mais de 600 pessoas. A previsão

para este ano é de ampliar em mais 20%.



Segurança

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, Francisco Papaléo, a regularização fundiária representa um passo importante para garantir segurança jurídica. “A regularização permite que famílias tenham segurança sobre seus imóveis e passem a integrar formalmente o planejamento urbano do município”, destacou o secretário.



O município tem adotado modelos de negociação com proprietários de áreas e mecanismos de compensação para viabilizar processos de regularização fundiária. A medida permite avançar na solução de conflitos fundiários e na formalização de áreas ocupadas sem impacto financeiro direto, reduzindo disputas judiciais e acelerando a regularização.



Ao integrar políticas de habitação, regularização fundiária e planejamento urbano, a gestão municipal busca criar condições para que o crescimento da cidade ocorra de forma mais organizada e inclusiva. A expectativa é que as iniciativas ampliem a oferta de moradia, fortaleçam o mercado imobiliário e contribuam para consolidar Jaboatão como um dos principais polos de desenvolvimento urbano da Região Metropolitana do Recife.

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