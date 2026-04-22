Jairo Rocha: sucesso e diversificação

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Fundada em 1986, a Jairo Rocha Imobiliária completa 40 anos em 2026 com foco em abraçar novos desafios do mercado imobiliário e ter mais celeridade e velocidade para atender às demandas dos clientes e das construtoras. Consolidada como referência do setor em Pernambuco, a empresa atua como um “supermercado imobiliário” abrangendo desde lançamentos do programa Minha Casa, Minha Vida até alto padrão, além de imóveis de locação e revenda.



Jairo Rocha, fundador do grupo que leva o nome dele, ingressou no setor em 1976. Com a experiência adquirida ao longo dos anos, fundou a Jairo Rocha Imobiliária em 1986. As atividades da empresa começaram com a venda de um prédio em 45 dias, empreendimento de uma grande construtora da época.



“Nós fomos crescendo com outras construtoras parceiras do Recife. Criamos novos espaços de participação e começamos a analisar o mercado inteiro. De lá para cá, chegaram os filhos, e a gente sempre se posicionando no setor. É um desafio todos os dias, e nós estamos sempre aprendendo. Nossa área é muito difícil e desde que eu entrei no mercado, em 1976, atravessei muitas crises econômicas”, declara o fundador.



Segundo Jairo Rocha, o sucesso da marca reside na seriedade, na valorização da força de vendas e na constante modernização tecnológica, incluindo o uso de inteligência artificial e contratos assinados digitalmente. Nos 40 anos de atuação, a imobiliária sempre se renovou para se manter em alta no mercado e preservar a credibilidade, atuando no Recife, na Região Metropolitana e nos litorais Norte e Sul.



“A questão do tempo não é o problema. É necessário se requalificar, distribuir responsabilidades e cobrar. Também é importante ter transparência, seriedade e se preocupar com quem compra e com quem vende. Você tem que estar ali sempre acompanhando de perto tudo que diz respeito ao segmento”, pontua o empresário.

O fundador do grupo, Jairo rocha, sempre se renovou para manter a empresa em alta no mercado. Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Referência

De acordo com Jairo Rocha, os posicionamentos dele como empresário e de todos que fazem parte do negócio são diferenciais que consolidam a empresa como referência no setor imobiliário.



“Temos uma ligação fortíssima com a nossa força de vendas, porque nós temos nome, estrutura, mas sem a força de venda, não temos absolutamente nada. Sempre andei em paralelo com os nossos clientes, os construtores e a nossa força de venda. Tudo precisa estar em conjunto”, reitera.



Modernização

As redes sociais têm um papel fundamental no aquecimento do mercado. Atualmente, há uma grande dependência dessas plataformas, já que muitos consumidores realizam compras por meio do Instagram e de outros canais digitais, acompanhando a dinâmica acelerada do cenário atual.



“Hoje nós temos condição de mostrar um apartamento virtualmente e o cliente pode se encantar, comprar, assinar um contrato e pagar on-line”, explica Jairo Rocha.



A imobiliária está passando por um momento de reestruturação, com investimentos nas áreas de tecnologia e modernização, segundo Jairo Rocha Filho, diretor administrativo do Grupo Jairo Rocha.



“Quanto mais rápido nossa equipe de vendas conseguir entregar resposta para o cliente, melhor. E para isso, não podemos estar longe das IAs, dos robôs de atendimento, das coisas que estão acontecendo. Estamos trazendo tudo que tem de tecnológico para a empresa e mudando completamente a forma de atender o cliente aqui. É um processo de modernização.”

"Estamos trazendo tudo que tem de tecnológico para a empresa e mudando completamente a forma de atender o cliente aqui", afirma Jairo Rocha Filho, diretor administrativo do Grupo Jairo Rocha. Foto: Divulgação

Para o diretor, nenhuma empresa alcança sucesso sem uma equipe qualificada. Por isso, a imobiliária também investe em novos espaços, proporcionando melhores condições de trabalho para os profissionais.



“Fizemos um salão completamente moderno e cheio de tecnologia. Estamos sendo bem criteriosos com a seleção das pessoas e estamos escalando os melhores em cada posição. Temos um time bem capaz que já está entregando muito resultado e a perspectiva é que entregue muito mais”, diz.



Perspectivas

Jairo Rocha projeta a continuidade do crescimento empresarial, focando na realização dos sonhos de moradia de diferentes gerações.



“O sonho da casa própria nunca se apaga. E o Brasil é uma população crescente, não é estagnada como alguns países da Europa, por exemplo. É um país que tem déficit de habitação e é uma população crescente”, destaca.



A construção de relações duradouras com os clientes é um dos principais diferenciais da imobiliária.

“Aqui, já vendemos para a terceira geração e, em breve, chegaremos à quarta. Vendemos para o pai, para o filho e para o neto. Essa fidelidade é muito importante. Temos uma carteira de clientes grande que nos ajuda, justamente por conta da nossa eficiência, do atendimento, da transparência e da seriedade”, reforça Jairo Rocha.

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