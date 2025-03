Jatobeton Engenharia: três décadas de excelência e inovação na construção civil

A- A+

A trajetória da Jatobeton Engenharia é uma história de resiliência, inovação e compromisso com a excelência. Fundada em 1995, a empresa nasceu com o propósito de se destacar no competitivo setor da engenharia civil, enfrentando desafios que testaram sua capacidade técnica e administrativa.

Do sonho de seus fundadores à consolidação como referência nacional em recuperação e reforço estrutural, a Jatobeton percorreu um caminho marcado por conquistas e um olhar atento às transformações do mercado.

São três décadas de dedicação, enfrentando desafios técnicos e operacionais em obras de alta complexidade, como a recuperação do Porto de Santo Antônio, em Fernando de Noronha, e superando crises globais, como a pandemia de Covid-19 em 2020. Mas, sem dúvida, o maior desafio foi firmar-se em um mercado extremamente competitivo, onde o planejamento de longo prazo muitas vezes se torna inatingível.

“Precisamos nos reinventar inúmeras vezes”, destaca Aguinaldo Paraíso, diretor administrativo da Jatobeton Engenharia. “Com muito trabalho e confiança na qualidade dos nossos serviços, conseguimos nos consolidar como uma empresa de referência no País.”

Ao longo desses 30 anos, a Jatobeton investiu na qualificação de sua equipe técnica, garantindo a especialização necessária para atuar nas mais desafiadoras obras de recuperação estrutural do Brasil.

Acompanhando as inovações do setor, a empresa se manteve sempre atenta às novas tecnologias e soluções para patologias em concreto, assegurando a excelência nos serviços prestados.

A solidez da Jatobeton é evidenciada em mais de 750 obras realizadas, consolidando sua reputação perante órgãos públicos e entidades privadas. Entre os projetos de maior destaque estão a recuperação do Terminal Integrado de Passageiros (TIP) do Recife, que sofreu um incêndio em 2001; a requalificação do Estádio José do Rego Maciel (Arruda); a recuperação do Píer de Granéis Líquidos do Porto de Suape e a revitalização da Ponte do Estreito dos Mosquitos, no Maranhão. Além disso, a empresa está atualmente à frente da recuperação da Ponte Giratória, em Pernambuco.

O diferencial da Jatobeton está na seriedade e no compromisso com a excelência. “Nosso objetivo sempre foi entregar um serviço de qualidade, com ética e profissionalismo”, afirma Aguinaldo. “Acreditamos que esses valores são o que nos diferenciam no mercado.”, reforçou.

Sustentável

O conceito de sustentabilidade está presente nos empreendimentos desde a sua fase de construção, através do emprego de materiais e tecnologias que não agridam o meio ambiente, além do descarte adequado de todo o resíduo de construção civil gerado, como também a sua utilização final de forma sustentável e harmônica junto ao meio ambiente.

Além disso, o avanço da tecnologia também impactou profundamente a atuação da empresa, que sempre esteve aberta às inovações. “Estamos em constante atualização para oferecer soluções mais eficientes e sustentáveis”, reforça o diretor.

Jatobeton Empreendimentos

Expandindo seus horizontes, a empresa lançou a Jatobeton Empreendimentos, fruto de um antigo desejo de seus fundadores. Com o know-how adquirido em recuperação estrutural, a Jatobeton agora aposta no mercado imobiliário, priorizando qualidade e inovação.

Embora seja uma nova aposta no mercado imobiliário, esse segmento da empresa já se destaca pelo compromisso com a qualidade e a experiência diferenciada que busca proporcionar aos clientes, seja por meio dos empreendimentos já entregues ou dos projetos futuros.

O primeiro empreendimento entregue foi o HOA Beach Flats, na praia de Tamandaré, em dezembro de 2024. Já o próximo lançamento, o NALU Beach Flats Carneiros, tem previsão para o segundo semestre deste ano. Futuro Sobre o futuro da construção civil, Paraíso acredita que o mercado precisa de empresas comprometidas com a experiência do cliente, e não apenas com o retorno financeiro.

A Jatobeton pretende expandir seus empreendimentos e investir em design moderno e sustentabilidade. "Utilizamos materiais e tecnologias que minimizam impactos ambientais, além de adotar um descarte adequado dos resíduos gerados na construção", explicou.

O legado da empresa, segundo Paraíso, está na valorização da boa engenharia e na responsabilidade com a segurança estrutural. "Acreditamos que a sociedade precisa de exemplos como o nosso, pautados por princípios éticos, competência e seriedade. No nosso setor, negligências podem custar vidas, e não abrimos mão da qualidade em nossos serviços", concluiu.

PONTE JOSÉ SARNEY | Foto: Divulgação

Porto de Fernando de Noronha | Foto: Divulgação

Porto Suape | Foto: Divulgação

Ponte Ayrton Senna | Foto: Divulgação

Adutora de Tacapurá | Foto: Divulgação

Ponte Giratória | Foto: Divulgação

Viaduto Serra das Russas | Foto: Divulgação

Ponte do Gunga - AL | Foto: Divulgação

