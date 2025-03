Liderança feminina na Pernambuco Construtora

A- A+

Embora ainda seja um setor predominantemente masculino, a construção civil tem vivenciado uma considerável ampliação da participação feminina em seus quadros profissionais. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência (MPT), esse crescimento foi de 50% nos últimos anos. Na Pernambuco Construtora, empresa com mais de 58 anos de experiência no mercado, a existência de mulheres em cargos de liderança tem contribuído para a continuidade e renovação da marca.



Os irmãos engenheiros Eduardo e Alexandre Wanderley fundaram as bases que tornaram a Pernambuco Construtora uma sólida referência nos segmentos em que atua, adotando princípios como a ética, transparência, responsabilidade ambiental e social, inovação, busca constante por resultados e foco no cliente. Esses valores são levados adiante pela segunda geração da família, representada pelas diretoras-executivas Emmanuelle e Mariana Wanderley.



A predominância feminina dentro da construtora - especialmente nos setores administrativos - foi sendo construída de maneira absolutamente orgânica, de acordo com as gestoras. “Muitas empresas têm corrido atrás de lideranças femininas com o intuito de cumprirem sua responsabilidade social. Conosco isso ocorreu naturalmente. Nosso foco sempre foi nas qualificações necessárias para preencher determinada vaga. A posição das mulheres dentro da empresa está muito mais ligada ao mérito delas do que ao gênero”, explica Emmanuelle Wanderley, diretora-executiva de Gestão Financeira.

Emmanuelle Wanderley, diretora-executiva de Gestão Financeira (Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco)



Para Mariana, a absorção da força de trabalho feminina pela Pernambuco Construtora reflete uma mudança no próprio mercado de trabalho. “Há mais mulheres nas faculdades de engenharia, fazendo pós-graduação e se especializando de uma forma geral, em diversas áreas. A empresa estava preparada e aberta para receber essas profissionais, acompanhando o que já estava acontecendo com a própria sociedade”, aponta a diretora-executiva Comercial e de Marketing.



As mulheres estão presentes em praticamente todos os setores da Pernambuco, em maior ou menor número. Emanuelle ilustra essa presença diversificada com o exemplo de uma colaboradora. “Nós temos uma supervisora na área de terraplanagem que está na empresa há quase 40 anos. A vida inteira dela foi em meio à poeira, ao barro e ao óleo diesel, liderando uma grande quantidade de operadores em máquinas gigantescas. Então, as mulheres estão mesmo em todos os lugares”, analisa.



Os talentos femininos que ajudam a solidificar a boa reputação da marca são atraídos por um ambiente de trabalho seguro, saudável e acolhedor, que preza pelo bem-estar de suas colaboradoras e pelo estímulo ao crescimento delas em suas carreiras.



Na visão das diretoras, as mulheres trazem características natas que agregam valor à marca e melhoram a gestão. “A gente consegue fazer três ou quatro coisas ao mesmo tempo. Abraçamos várias tarefas e, ao mesmo tempo, conseguimos dar celeridade a todas elas”, opina Emanuelle. “A construção civil é uma atividade muito racional. Acho que a presença da mulher traz um toque humano, de ‘soft skills’, o que faz a empresa ser vista pelas pessoas de uma outra forma”, complementa Mariana.



Estímulo

Não é só internamente que a Pernambuco Construtora tem o público feminino como alvo. Seja por meio de palestras ou no contato direto com os clientes, a empresa tem buscado estimular cada vez mais mulheres a adquirirem imóveis, seja para realizarem o sonho da casa própria ou como uma forma de aplicar dinheiro em um investimento seguro. Um esforço que envolve também quebrar paradigmas socialmente estabelecidos.



“Existe uma visão bem machista de que o homem provém o lar e a mulher gasta seu dinheiro consigo mesma. Já cheguei a atender uma cliente que era casada e tinha vergonha de dizer que estava comprando um apartamento no nome dela, porque as pessoas poderiam pensar que ela estava querendo se separar”, relata Mariana.



Destacando que o investimento imobiliário traz liberdade e segurança para a mulher a longo prazo, a diretora faz questão de propagar orientações sobre valores de parcelas, financiamento e amortização também para o público feminino. “As mulheres ficam impressionadas nas palestras que faço, porque mostro efetivamente que o dinheiro existe, mas naquele momento ele só está sendo alocado em outras despesas que poderiam ser repensadas”, afirma.



A relação equânime entre homens e mulheres, bem como a convivência intergeracional no ambiente corporativo, refletem diretamente na qualidade do produto entregue pela Pernambuco Construtora ao seu público. Não à toa, a empresa coleciona “cases de sucesso” em sua trajetória, a exemplo do Maracaípe Beach Living, empreendimento de alto padrão no Litoral Sul de Pernambuco. Só nos primeiros 15 dias de lançamento do projeto, foram quase 300 apartamentos vendidos, fruto da excelente reputação conquistada pela marca ao longo de tantos anos.

