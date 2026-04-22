Linha Terrazza, da Exata Engenharia, alto padrão imobiliário no Recife

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Para quem busca um imóvel de altíssimo padrão nas melhores localizações da capital pernambucana, a Exata Engenharia oferece a linha Terrazza, coleção de empreendimentos que preza por qualidade de vida e sofisticação. Entregues em junho de 2025, o Terrazza Apipucos e o Terraza Beira Rio, ambos na Zona Norte, são dois destaques entre os lançamentos recentes desse segmento especial de vendas da empresa.



Os projetos da linha Terraza possuem um conceito unificado e exclusivo com modernas estruturas completas de lazer e localização privilegiada nos bairros mais valorizados da Região Metropolitana do Recife. Além do Terrazza Apipucos, integram a coleção os empreendimentos Terrazza Beira Rio, na Madalena; o Terrazza Beira Mar, na orla de Piedade (atualmente em construção); e o Terrazza Boa Viagem, pronto para morar.



Sucesso de vendas, o Terrazza Apipucos e o Terraza Beira Rio contam com as últimas unidades disponíveis para compra. “São empreendimentos com ticket de R$ 1,6 milhão, em endereços nobres na cidade e acabamento diferenciado. Foram entregas muito bem feitas, antes do prazo previsto contratual dos clientes e com um nível de satisfação altíssimo”, comemorou o CEO da Exata Engenharia, Guilherme Correia de Carvalho.



Empreendimentos

Com 28 apartamentos de 139,32m2, o projeto do Terrazza Apipucos reúne infraestrutura de lazer, design moderno e paisagismo integrado à natureza. O empreendimento é formado por duas torres com 14 unidades cada uma, dois elevadores por edifício, gerador automático e estação de carregamento para carros elétricos. O projeto arquitetônico é assinado por Verônica Numeriano, com ambientação da Baaus Arquitetos.



São duas opções de plantas - uma com quatro quartos, sendo duas suítes - e outra com três suítes, varanda gourmet de 13m2, sala para dois ambientes, cozinha, área de serviço e dependência completa. 50% da área total é de área verde, incluindo um bosque privativo. As áreas comuns incluem piscina, salão de festas, salão de jogos, academia, gazebo relax, espaço bem-estar, brinquedoteca, playground, play baby e campinho de futebol.



Com o mesmo alto padrão da unidade Apipucos, o Terrazza Beira Rio conta com projeto de Pontual Arquitetos e se destaca pela exuberante vista do Rio Capibaribe, além da logística inteligente e localização de fácil conexão entre a Zona Norte, Centro e Zona Sul.

O Terrazza Beira Rio, na Madalena, se destaca pelo acabamento diferenciado e exuberante vista do rio Capibaribe | Foto: Exata/Divulgação

Perfil

Com 38 anos de atuação no mercado imobiliário, a Exata Engenharia foi fundada em maio de 1983 pelo casal Eduardo Correia de Carvalho e Elizabeth Carvalho, que fizeram a empresa familiar se consolidar como uma das mais respeitadas do ramo de empreendimentos imobiliários em Pernambuco.



A primeira entrega foi o Edifício Angra, em 1988 e, desde então, a Exata Engenharia tem expandido suas áreas de atuação e investido em projetos diferenciados. Conhecida por imóveis de alto e médio padrão, a empresa passou a atuar, a partir de 2020, também na construção de milhares unidades habitacionais atreladas ao Minha Casa, Minha Vida, incorporando a marca Life Empreendimentos, que passou a integrar o Grupo Exata Engenharia.



Ao longo de quase quatro décadas, já foram mais de 12.600 unidades entregues. Segundo o sócio fundador da empresa, Eduardo Correia de Carvalho, a reputação construída ao longo de tantos anos garante a segurança para quem decide investir nos imóveis lançados pela Exata Engenharia. “Isso dá segurança ao comprador. Nós temos créditos em todos os agentes financeiros, o que mostra a capacidade da empresa, que cresceu muito em quantidade e qualidade de obras, sempre se atualizando com novas tecnologias”, destaca.



“Construímos, ao longo dos anos, muita credibilidade no mercado, nos agentes financeiros e junto ao público final, uma vez que a gente lança e entrega com qualidade e dentro do prazo. Além disso, nossos empreendimentos contam com segurança jurídica na hora do lançamento. Só lançamos imóveis 100% legalizados e com memorial de incorporação registrado”, lembra Camila Correia de Carvalho.

Guilherme Correia de Carvalho, CEO da empresa; Elizabeth Carvalho e Eduardo Correia de Carvalho, sócios-fundadores; e Camila Correia de Carvalho, sócia e diretora de marketing | Foto: Cleyson Ramos/Divulgação

Lançamentos

Contando com o lançamento de 640 apartamentos do Condomínio Bosque dos Camarás, em Camaragibe, no último mês de março, serão quatro empreendimentos lançados pelo Grupo Exata em 2026: dois de alto e médio padrão - pela Exata Engenharia - e os outros dois da Life Empreendimentos, com financiamento do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Somados, os lançamentos devem fazer a empresa atingir um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 460 milhões até o final do ano.



Em maio deste ano, a Exata Engenharia deve anunciar o lançamento de um novo empreendimento, no bairro de Boa Viagem. “Será um tipo de produto para oferecer apartamentos estúdio e dois quartos, tanto para aquele investidor que quer comprar para ter renda no futuro, como para morar, pois será um apartamento um pouco mais voltado para a família”, antecipou Guilherme.





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