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Folha Imóveis Lotear: terreno fértil para o futuro A trajetória da empresa é marcada pela expansão estratégica da sua atuação no Litoral Sul e, mais recentemente, no Agreste pernambucano

O mercado imobiliário de Pernambuco, especialmente no Litoral Sul e Agreste, tem se destacado como um terreno fértil para a valorização de lotes urbanizados. Longe de ser uma tendência passageira, a aquisição de terrenos em regiões como estas é considerada por especialistas a principal porta de entrada para a construção de patrimônio.

Com mais de uma década de atuação no mercado pernambucano, desde 2014, a Lotear Desenvolvimento Urbano tem se consolidado como uma força motriz no desenvolvimento urbano planejado do estado. Com mais de 15 empreendimentos lançados e cerca de 10 mil lotes, a empresa vai além da construção, focando na criação de moradias de qualidade com planejamento urbano, promovendo o desenvolvimento local.

A trajetória da empresa é marcada pela expansão estratégica da sua atuação para cidades do Litoral Sul, como Ipojuca, Sirinhaém e Tamandaré e, mais recentemente, para o Agreste pernambucano.

Vitor Paes Barreto, sócio da Lotear, explica que a atuação da empresa no Litoral Sul teve início após o reconhecimento de que existia um lapso de desenvolvimento urbano na região, que passou por grandes investimentos na década de 1990 mas sofreu com um hiato de ações até os anos 2000.

“Na década de 90, os loteamentos careciam de infraestrutura. Você tinha seu lote, mas não tinha uma rua pavimentada, um poste de iluminação, rede de água, de esgoto, de drenagem, era tudo muito artesanal”, relembra Paes Barreto.

Segundo Vitor, a expectativa do comprador moderno de lotes urbanizados vai além da simples aquisição de um terreno. A demanda por infraestrutura completa é um fator determinante. “Antigamente achavam normal comprar um lote no meio de uma rua de barro. Hoje não”, observa.

Urbanização

A Lotear chegou ao Litoral Sul nos anos 2000 justamente com essa proposta de infraestrutura completa, a partir de um modelo de urbanização planejada que integra áreas verdes preservadas, estrutura moderna e espaços de lazer, criando bairros que reforçam o senso de comunidade e se tornam referência de investimentos e realização pessoal.

Os produtos atendem tanto ao turismo, para segunda residência, quanto ao setor econômico, para habitação de quem busca morar e trabalhar na região.

No Litoral Sul, a Lotear tem empreendimentos voltados para públicos de primeira e segunda moradia. Foto: Divulgação.

Além das características naturais da região, como áreas de proteção ambiental e balneários como a Praia de Carneiros e Porto de Galinhas, a proximidade com polos como o Porto de Suape impacta diretamente na valorização dos empreendimentos.

“Todo o recurso que é gerado através do desenvolvimento econômico e do turismo, certamente é bem centralizado no Litoral Sul e nós estamos junto desse vetor”, explica Lourenço Oliveira, sócio da Lotear.

Loteamentos

No Litoral Sul, a Lotear tem empreendimentos voltados para públicos de primeira e segunda moradia em fase de lançamento de expansão de etapas, como Rota de Porto, localizada em Nossa Senhora do Ó, e Nova Barra, em Barra de Sirinhaém.

Já no Agreste, na cidade de Caruaru, o Novo Jardim Boa Vista, lançado em novembro pela loteadora, destinado à primeira moradia e comércio de maneira geral, amplia sua disponibilidade de lotes, agora em nova etapa. Reforçando a estrutura do bairro e fortalecendo seu entorno.

Nesse cenário, a Lotear se posiciona em parceria com o poder público, trabalhando em conjunto para o desenvolvimento dos bairros. Viabilizando a instalação de equipamentos públicos e garantindo o compromisso de entregar ruas pavimentadas, soluções sanitárias, drenagem, água, iluminação pública, além de espaços de lazer, garantindo que o entorno tenha a infraestrutura necessária desde a entrega.

O loteamento Nova Barra, em Barra de Sirinhaém, segue a proposta da Lotear, de oferecer lazer completo. Foto: Divulgação.

“Somos sempre um agente condutor a trazer essas infraestruturas para dentro do empreendimento. Sabemos que os bairros se desenvolvem quando eles têm ocupações. Então, vemos isso como um elemento chave”, afirma Vitor.

Valorização

O administrador reforça o potencial e a segurança de investir em lotes localizados em regiões estratégicas em desenvolvimento, como o Litoral Sul e o Agreste pernambucano:

“Quando você pensar em comprar um lote e ver que ele é em uma área perto da cidade, com infraestrutura, não tenha dúvida. Ele vai valorizar e talvez mais do que qualquer outro tipo de imóvel ou investimento. O lote valoriza cada vez mais, porque ele não fica velho. O chão não fica velho”, garante Paes Barreto.

Para o futuro, a Lotear enxerga o Litoral Sul de Pernambuco e o Agreste, assim como o Sertão (Petrolina), como vetores cruciais de desenvolvimento do estado. “Quem apostar nessas áreas, certamente não vai errar”, pontua Lourenço Oliveira.

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