MALUS: sucesso com foco na qualidade e tradição Com a experiência de cerca de 60 anos de mercado e dezenas de empreendimentos construídos, a empresa MALUS é exemplo de empreendedorismo e qualidade

História

Tudo começou no ano de 1965, quando os irmãos Marcelo, José e Pablo, de origem espanhola, fundaram a Imobiliária Lucas Simon em Recife.



Com 60 anos, e três gerações dedicadas ao negócio imobiliário, a Malus é sinônimo de qualidade e inovação na construção civil



Dotados de espírito empreendedor e visão empresarial inovadora, a empresa cresceu, se destacou no mercado imobiliário e, cerca de 30 anos depois já havia construído mais de 70 empreendimentos, dos quais cinco deles na av. Boa Viagem que, neste período, passou por um enorme desenvolvimento, com edifícios de arquitetura moderna e padrão de construção arrojado.



Empresa tem 60 anos e três gerações dedicadas ao negócio imobiliário | Foto: divulgação



Esse perfil, antenado com a evolução da cidade e de olho no crescimento do turismo em Recife, inspirou a Lucas Simon para construir os hotéis Internacional Palace e o icônico Recife Palace, ambos na praia de Boa Viagem.



Crescimento



Como resultado da evolução dos negócios, em 1994 foi criada a MALUS, sigla que traduz a composição do nome de Marcelo Lucas Simon, fundador da empresa junto com seus dois filhos: José Antonio e Marcelo.



De acordo com José Antonio Simon (Diretor de Engenharia), “desde então, já se vão mais 30 anos, começando com o Parador de Castilha (ganhador do Prêmio ADEMI), o Parador de Navarra (com design moderno e diferenciado) e vários outros empreendimentos, até o último lançamento (Parador de Madrid). Construímos edifícios que se destacam pela segurança, excelência na qualidade e requisitos de conforto e localização. São valores reconhecidos pelo consumidor e que traduzem os diferenciais da marca.”



Segundo o Diretor Comercial, Marcelo Simon, “sempre utilizamos o termo Parador junto com o nome de um lugar, personagem ou monumento da Espanha, como homenagem.”



De acordo com ele, “a MALUS está numa fase de desenvolvimento e tem planos ambiciosos. Nosso planejamento de curto e médio prazos prevê novos lançamentos no Espinheiro, Piedade e Boa Viagem”.

“Nesta fase de crescimento, a construtora investe ainda mais em designs arrojados, prezando pelo paisagismo e a forma como os empreendimentos impactam de maneira positiva o bairro, acompanhando sempre a evolução da tecnologia e das técnicas construtivas do setor”, afirma José Simon, responsável pela Engenharia. Ele, junto com Luiz Felipe Simon, que responde pela área Comercial, são representantes da nova geração da empresa.



Para Luiz Felipe, que destaca a relevância do planejamento, do marketing e da comunicação no desenvolvimento dos projetos da MALUS, “o negócio imobiliário nos últimos anos mudou acentuadamente. É importante investir na solidez da marca e construir empreendimentos que atendam aos novos padrões de comportamento e aos desejos de um consumidor cada vez mais exigente e que dispõe de alternativas diversificadas num mercado crescentemente competitivo e em constante evolução”.



