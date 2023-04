A- A+

Folha Imóveis 2023 Mercado se reinventa em busca de soluções Com 800 profissionais autônomos e 60 colaboradores diretos, o Hub Nogueira Corretores é hoje uma empresa de inteligência imobiliária e com atuação no modelo de parceria

Um novo modelo de negócio no mercado imobiliário para proporcionar mais oferta e maior facilidade para quem compra. É assim que a Nogueira Corretores atua há 9 anos e conta agora com um hub de negócios imobiliários, o Hub Nogueira Corretores, concentrando 800 corretores autônomos e 60 colaboradores diretos. Atuando por meio do modelo de negócio de partnership (parceria, em português), a empresa inaugurou a segunda sede no Recife e projeta novos mercados de atuação, para proporcionar soluções para construtoras e clientes finais.

Segundo o CEO do Hub, Armando Nogueira, a nova forma do negócio proporciona um crescimento em conjunto de empresas parceiras no meio imobiliário.

“Começamos em 2014 com um modelo da Armando Nogueira Imobiliária, e aí depois se tornou Nogueira Corretores, para chegar hoje em um hub, representando uma ideia de crescimento compartilhado. Nossa atuação é de uma empresa de inteligência imobiliária que coordena suas parceiras imobiliárias, estrutura tudo e organiza cada passo dado. O nosso modelo de negócio está por trás do crescimento de grandes empresas. É um método de crescimento compartilhado, promovendo talentos para sócios”, disse.

Armando conta que, com a nova forma de gestão da empresa, já é possível ter integrado no hub cerca de 8 imobiliárias parceiras. “No hub tem um plano de desenvolvimento, onde o profissional entra como corretor e pode se tornar sócio-diretor. Depois disso, abre uma empresa e integra ela, onde damos toda estrutura, suporte e apoio para ter pujança. Uma imobiliária grande tem de 5 a 10 equipes de venda. Boa parte das nossas parceiras tem 8 equipes de corretores, o que ocasiona grandes imobiliárias dentro do Hub”, afirmou. “Hoje temos seis empresas vinculadas e outras duas estão em fase de estruturação, totalizando 8 empresas ligadas ao Hub Nogueira, representando 8 sócios-partners”, completou Armando.

Atuação em Pernambuco

Das empresas que integram hoje o Hub, todas têm atuação em Pernambuco, principalmente na região metropolitana, prospectando produtos ao mercado, incluindo empreendimentos no Litoral Sul. Entre as construtoras que o hub atende estão empresas como Max Plural, Exata Engenharia, Due Incorporadora, Pernambuco Construtora, Queiroz Galvão, Gabriel Bacelar, entre outras.

Atualmente, a empresa conta com uma nova sede, localizada também no Recife. Segundo Armando Nogueira, um dos diferenciais para a atuação se dá pelo uso de tecnologias que auxiliam na gestão.

“Desenvolvemos um sistema próprio e fazemos a gestão das empresas partners, e junto à APS Tecnologia, acoplamos outros sistemas, como o app Nogueira, pelo qual podemos buscar imóveis. O Hub tem quase 60 funcionários no setor de inteligência, e conseguimos fazer uma revolução de modelo de negócio, aliada ao uso da tecnologia para gerir”, pontuou

