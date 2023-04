A- A+

Folha Imóveis 2023 Minimalismo com um toque brasileiro Elementos naturais e tons aconchegantes são novas tendências de decoração para quem procura ambientes mais confortáveis para morar, com design minimalista agregado às características locais

A união da rotina de trabalho com as tarefas diárias de casa se tornou um fator para as pessoas pensarem cada vez mais na necessidade de ter ambientes mais confortáveis para morar. Inspiradas pela busca por conforto e calmaria no lar, as tendências da arquitetura para o ano de 2023 trazem muitos elementos naturais como madeira, pedra e tons aconchegantes.

De acordo com a arquiteta Cecília Lemos, um conceito que seguirá conquistando espaço no Brasil é o minimalismo, mas de uma forma diferente. A ideia é dar valor às características mais locais.

“O minimalismo é muito usado nos países escandinavos, onde cabe bem a eles esse estilo. Aqui já vejo de outra forma, onde podemos trazer a serenidade do minimalismo com tons amadeirados, mas para compor esse ambiente e deixar marcada a nossa alegria e regionalidade, sempre introduzo quadros e artesanatos dos nossos artistas locais. Precisamos valorizar nossas raízes e deixar claro para quem estiver passando despercebido que naquele ambiente mora uma pessoa com personalidade e identidade”, disse.

“Precisamos valorizar nossas raízes e deixar claro para quem estiver passando despercebido que naquele ambiente mora uma pessoa com personalidade”, disse a arquiteta Cecília Lemos | Foto: Divulgação

Já na avaliação da arquiteta e sócia do escritório CaDu Arquitetura, Camila Horta, são os formatos orgânicos com o intuito de integrar os ambientes dos espaços os fatores que podem chamar a atenção e servir de inspiração.

“O movimento que começou ano passado e deve continuar são as formas mais orgânicas, sem tanto geométrico. Tem as mesas que fazem desenhos irregulares, sofás, mesas de centro. A linha de desenho mais orgânica tem a ideia de não fazer costas para outros ambientes, e sim integrar. Não tem mais uma fórmula perfeita, temos móveis orgânicos onde conseguimos colocar na diagonal sem delimitar, e assim conversar com quem está ao lado. Isso torna o ambiente mais leve”, declarou.

Camila destaca ainda que os itens de formas orgânicas podem combinar com um design minimalista, mas desde que não seja tão discreto. “Tudo isso fica mais funcional. Se for usado com um tecido natural, aliado a um toque de cor que não deixe o minimalismo tão frio, a combinação fica boa. Tons de marrom, terrosos, verde, são atemporais e trazem bem-estar, sofisticação para os ambientes”, completou Camila.

Ambientes compactos

Com a tendência de cada vez mais ambientes compactos, a arquiteta Cecília Lemos destaca que uma ação importante para dar destaque aos espaços é escolher bons materiais.

“Boas escolhas são essenciais na hora de fazer um apartamento compacto. Materiais naturais, elevar o pé direito, isso já traz uma sensação de mais liberdade sobre o tamanho do imóvel. Na decoração gosto muito de usar móveis soltos que possam ser mudados de local, ou conectados em algum momento deixando a sala mais ‘livre’, por exemplo. Quadros com paisagens, objetos com memórias afetivas são sempre importantes para que o cliente se sinta verdadeiramente em casa”, destaca Cecília.

Desenhos irregulares, sem tantas formas geométricas, são os preferidos atualmente | Foto: Divulgação

A necessidade de ter um local que as pessoas vejam de fato como sua casa se tornou ainda mais evidente após a pandemia da Covid-19. Mas apesar de todas as tendências do segmento, Camila Horta ressalta a importância de que o ambiente tenha personalidade e converse com o gosto do cliente.

“É uma fusão da tendência com a personalidade e alma do cliente, senão vira um mero estoque de loja, que não transmite emoção. A pessoa gosta, mas sempre acaba faltando alguma coisa. A fusão dos materiais pode deixar pesado ou frio, cegar os olhos. Então, o equilíbrio na tendência minimalista com materiais mais naturais cria contraste com cor, com madeira, trazendo a harmonia da alma para o ambiente”, contou.

Camila Horta (esq.) e Eduarda Jungmann, da CaDu Arquitetura | Foto: Rogério Maranhão/Divulgação

Ainda segundo Camila, os ambientes com valor sentimental dão mais destaque. “Objetos de valor afetivo nunca saem de moda. Existe a tendência atual, mas sempre traz o mix da alma da casa. A casa tem que ter a alma de quem habita”, afirmou a sócia do escritório CaDu Arquitetura.

Com ambientes mais compactos, é preciso ter bons materiais | Foto: Rogério Maranhão/Divulgação

