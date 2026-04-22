Morar Bem PE: Um novo pensar para a habitação

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Em resposta ao déficit habitacional no estado de Pernambuco, que é calculado em mais de 300 mil unidades, o governo estadual desenvolveu o Morar Bem PE - um programa que nasceu em 2023 e é executado pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH).



Entre vários fatores que contribuem para o déficit habitacional, os altos valores de aluguéis em relação às rendas familiares são responsáveis por 73% dessa carência. Desde o surgimento do programa, mais de 17.200 famílias foram beneficiadas e R$ 379,3 milhões foram investidos em subsídios. Pernambuco, inclusive, se destaca como líder no Norte/Nordeste como o estado que mais possui compras de imóveis com entradas advindas de subsídios estaduais.



“O déficit habitacional de Pernambuco é quase uma replicação do que acontece no Brasil, o que muda é a proporção. Famílias que recebem até dois salários mínimos são maioria”, explicou Simone Nunes, secretária da SEDUH.



Apesar da complexidade do problema que, segundo ela, “não se resolve com bala de ouro”, apenas em 2025 Recife alcançou o marco de mais de 2.000 famílias que conseguiram adquirir moradias através do Minha Casa Minha Vida, com entradas financiadas pelo Morar Bem. E esse é apenas um dos cinco pilares do programa.



Pilares

O Governo de Pernambuco compreende a questão habitacional de forma ampla e complexa, e considera que “construir moradias” é apenas um passo dentre tantos outros que são necessários nessa empreitada.



“O déficit habitacional também envolve famílias que têm moradia, que não estão em área de risco, mas as residências são inadequadas”, explica Simone Nunes.



Uma das prioridades do programa é fazer com que as pessoas que já possuem casa própria e não vivem em áreas de risco não precisem sair de suas residências por falta de infraestrutura interna - independente do grau.

"O déficit habitacional de Pernambuco, de 300 mil moradias, é quase uma replicação do que acontece no Brasil Não podemos pensar em habitação sem desenvolvimento urbano e vice-versa", diz Simone Nunes, Secretária da SEDUH. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Com o eixo Reforma no Lar, o estado realiza obras de até R$ 18 mil reais dentro da casa dos recifenses. As obras podem incluir reparos hidráulicos e elétricos, aplicação de pisos, renovação de cômodos, pinturas e o que mais seja necessário para que o local se torne digno de moradia. Dessa forma, os lares ricos em memórias e histórias podem continuar com famílias que, muitas vezes, moram neles há gerações.



Já na modalidade Entrada Garantida, o programa subsidia entradas de até R$ 20 mil para compra de imóveis do Minha Casa Minha Vida na Região Metropolitana do Recife e diversas outras cidades com mais de 300 mil habitantes. A previsão anual é de 10 mil unidades habitacionais, e mais de 19 mil pessoas já foram beneficiadas.



“Atualmente, a capital concentra 34 empreendimentos enquadrados na modalidade, fazendo parte de um universo de 373 projetos espalhados por todo o estado. Em levantamento da Cehab junto às construtoras, identificamos lançamentos próximos que podem elevar a oferta para seis mil unidades ainda em 2026”, afirma o diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira.



Dignidade

Para além de uma política que permite que o direito universal da moradia digna seja garantido aos pernambucanos, o Morar Bem PE se consolidou como um dos mais importantes motores econômicos do setor imobiliário no estado.



Leonardo Queiroz, diretor de vendas e incorporação imobiliária da Viana e Moura Construções, reforça a importância do programa para este mercado. “O Morar Bem PE gera um efeito muito positivo. Ele estimula a demanda, movimenta a cadeia da construção civil e também dá mais previsibilidade para que as construtoras possam planejar novos empreendimentos voltados para habitação popular”, diz ele.



Ele explica, ainda, que cada incentivo tem um “efeito multiplicador”. “Em média, para cerca de R$ 20 mil de subsídio concedido em uma casa, a expectativa é que aproximadamente R$ 200 mil em investimentos sejam mobilizados em Pernambuco. São recursos que muitas vezes não viriam sem esse tipo de política pública”, afirma.



Outro pilar, o Retomada de Obras, visa concluir construções habitacionais que estão atrasadas, paralisadas ou foram invadidas. Desde 2023, sete imóveis foram entregues (2.114 unidades habitacionais) e cinco (1.402 unidades) estão em obras.



Já com o eixo de Regularização Fundiária, o estado de Pernambuco alcançou um marco histórico ao emitir 13 mil títulos de propriedade nos últimos três anos. O número é quase dez vezes maior quando comparado a antigas gestões.

"Identificamos lançamentos próximos que podem elevar a oferta para seis mil unidades ainda em 2026.”, diz Paulo Lira, Diretor-presidente da Cehab. Foto: Divulgação

Confiança

Executado pela Pernambuco Participações e Investimentos SA (Perpart), o programa tem mais de 30 mil novos títulos em andamento com previsão de entrega até o fim de 2026.

Com o pilar ligado ao FAR, FDS e Sub50, modelos do Minha Casa Minha Vida, o governo estadual trabalha para contratar 43 empreendimentos, 17 em terrenos doados pela gestão estadual, pela modalidade Fundo de Arrendamento Residencial; 21 empreendimentos, cinco em terrenos doados pela gestão estadual pela modalidade Fundo de Desenvolvimento Social; e 13 empreendimentos, sendo quatro em terrenos doados pela gestão estadual, pela modalidade Sub50.



A secretária explica que a relação de confiança entre Pernambuco e o governo federal começou a ser construída desde o início da gestão. “Eles viram que estávamos tirando as obras do papel e que podiam confiar que os investimentos dariam resultado”, diz.



“Nós somamos em tudo que for possível do governo federal.O Entrada Garantida, por exemplo, nós ‘colamos’ no Minha Casa Minha Vida e conversamos com o Ministério das Cidades, sem medo de errar, toda semana. Não podemos pensar em habitação sem desenvolvimento urbano e vice-versa”, defende Simone.

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