Moura Dubeux: a aposta no retrofit

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A hotelaria urbana atravessa um processo de conversão, impulsionado por mudanças no comportamento dos viajantes, novas dinâmicas de uso das cidades e pela busca crescente por modelos de hospedagem mais flexíveis, capazes de dialogar com formas atuais de morar, trabalhar e circular pelos centros urbanos. No Nordeste, esse movimento tem sido acompanhado pelo avanço de projetos de retrofit - estratégia que consiste na requalificação de edificações existentes para adaptá-las às demandas atuais do mercado, preservando sua inserção urbana e, em muitos casos, parte de sua identidade arquitetônica.



Segundo a diretora comercial, de Marketing e Experiência do Cliente da Moura Dubeux Negócios de Excelência (MDNE), Eduarda Dubeux, o setor vem se reinventando desde a pandemia.

“A hotelaria urbana passou por uma transformação importante nos últimos anos. O consumidor se tornou mais exigente e passou a valorizar flexibilidade, autonomia e experiências mais conectadas ao seu estilo de vida”, afirma.



Para a executiva, os empreendimentos, hoje, precisam ir além da hospedagem tradicional.

“Mais do que oferecer um quarto, é preciso entregar conveniência, localização estratégica, conforto e uma experiência mais fluida, alinhada à forma contemporânea de viver, trabalhar e circular pela cidade”, destaca.

"O consumidor se tornou mais exigente e passou a valorizar flexibilidade, autonomia e experiências mais conectadas ao seu estilo de vida", afirma Eduarda Dubeux, diretora comercial, de Marketing e Experiência do Cliente da Moura Dubeux Negócios de Excelência. Foto: Divulgação

Mudanças

Entre as tendências que se consolidaram está a crescente preferência por apartamentos de curta temporada, alternativa que tem competido diretamente com o modelo clássico de hotéis.



“Muitas pessoas buscam hospedagens que ofereçam mais liberdade, privacidade e sensação de pertencimento, algo que os apartamentos conseguem proporcionar bem”, explica.



Essa mudança também acompanha novas formas de viajar e trabalhar. O chamado modelo híbrido - que mistura lazer, trabalho remoto e permanências mais longas - ampliou a demanda por unidades que funcionem quase como uma extensão da casa.



Outro fator que impulsiona o crescimento desse formato é a própria demanda por hospedagem na região.



“Hoje a procura por acomodação muitas vezes supera a capacidade da rede hoteleira nordestina, o que abre espaço para novas opções com precificação diferenciada”, afirma.



Apesar das mudanças no formato de hospedagem, um fator continua determinante para o sucesso dos empreendimentos: a localização. Em áreas centrais, próximas a polos empresariais, serviços e atrações turísticas, a proximidade reduz deslocamentos e melhora a experiência do visitante.



Requalificação

No Recife, dois projetos ilustram esse movimento de transformação urbana: o Novo Lucsim por Borsoi e o Infinity Recife, desenvolvidos pela Moura Dubeux.



Segundo Eduarda, a decisão de investir nos empreendimentos partiu da identificação de ativos bem localizados que poderiam ganhar nova função na cidade.



“São projetos que unem requalificação urbana, localização estratégica e um produto alinhado às novas demandas de hospedagem e moradia de curta permanência”, afirma.



O Novo Lucsim por Borsoi nasce da requalificação do antigo Hotel Internacional Palace, edifício icônico da Avenida Boa Viagem projetado na década de 1970 pelo arquiteto Acácio Gil Borsoi. O projeto preserva a identidade arquitetônica do prédio enquanto adapta a estrutura para um residencial contemporâneo com unidades tipo studio e apartamentos.

O Novo Lucsim por Borsoi nasce da requalificação do antigo Hotel Internacional Palace, icônico edifício da Avenida Boa Viagem. Foto: Divulgação

Já o Infinity Recife ocupa o endereço onde funcionou o tradicional Recife Palace Hotel. O empreendimento foi concebido como um residencial moderno com cerca de 19 pavimentos e unidades que variam de 26 m2 a 97 m2, combinando design atual, infraestrutura de lazer e serviços.



Nos dois casos, o objetivo é integrar memória urbana e novas formas de uso do espaço.



“São projetos versáteis que podem atender tanto quem busca moradia ou segunda residência quanto investidores interessados em renda por locação de longa ou curta temporada”, explica Eduarda.



Sustentável

A prática, que permite revitalizar edifícios existentes - muitas vezes situados em regiões centrais consolidadas - adaptando-os a novos usos e padrões construtivos.



“Em vez de expandir para novos territórios, o retrofit possibilita recuperar imóveis bem localizados e ressignificá-los de acordo com as demandas atuais do mercado”, explica Eduarda. “É uma solução que combina visão de negócio com impacto positivo para a cidade.”



A executiva ressalta ainda que o retrofit está alinhado a práticas de sustentabilidade urbana. O reaproveitamento de estruturas existentes reduz desperdícios de materiais e incentiva a ocupação de áreas com infraestrutura e mobilidade já disponíveis, contribuindo para cidades mais compactas e eficientes.

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