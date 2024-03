Moura Dubeux aposta na localização para conectar pessoas e otimizar tempo

A- A+

Minutos, metros, passos, quadras. Não importa a forma como você calcula a proximidade dos lugares, mas o fato é que a sociedade está cada vez mais atenta à otimização de tempo. Diante de tantas atividades e o ritmo acelerado da rotina, é cada vez mais primordial pensar em como é possível aumentar a qualidade de vida. E isso passa pela moradia.

“A localização é determinante na escolha do lar. Isso significa considerar estrutura, desenvolvimento e o perfil do bairro, mas também de que forma e em quanto tempo a pessoa precisa para se deslocar, resolver coisas cotidianas ou se divertir”, explica Eduardo Moura, diretor de Incorporação da Moura Dubeux em Pernambuco, que também ressalta que esse critério é um dos principais da companhia na aquisição de novos terrenos em todos os sete estados nordestinos onde atua.

Eduardo Moura, diretor de Incorporação da Moura Dubeux | Foto: Divulgação

E é nessa perspectiva de oferecer praticidade e mobilidade que a Moura Dubeux está lançando três empreendimentos em Boa Viagem. Com características próprias para atender diferentes públicos, eles estão conectados por uma localização que oferece robusta cadeia de serviços e comércio, espaços públicos e privados de lazer, recreação e práticas esportivas e um dos principais atributos da região litorânea: o mar.

Os três projetos somam valor geral de vendas de lançamento de aproximadamente R$ 300 milhões. Isso significa contribuir para o desenvolvimento do bairro antes mesmo de os moradores chegarem para a nova experiência de moradia. “Nós geramos renda para o local, com o fortalecimento da cadeia de fornecedores diretos e indiretos, mão de obra e forte investimento em infraestrutura e urbanização, que beneficia, leva qualidade de vida e valoriza toda a região”, comenta o executivo da companhia.

Experiência de viver

A localização é uma das primeiras etapas no processo de desenvolvimento de um produto, mas não é o único atributo de um empreendimento da Moura Dubeux. “Quando planejamos o projeto, entram itens e elementos que acompanham as necessidades e anseios dos futuros clientes. Isso acontece por meio de nossos estudos, análises, escuta e observação do mercado, experiência, conversas com os clientes e das características regionais, claro. É a coesão do nosso padrão com a identidade de onde vamos construir”, diz Eduarda Dubeux, diretora Comercial, Marketing e CX, da Moura Dubeux.

Eduarda Dubeux, diretora Comercial, Marketing e CX, da Moura Dubeux | Foto: Divulgação

O Aymê Boa Viagem, localizado no encontro das ruas Padre Bernadino Pessoa e Júlio Ferreira de Melo, aposta na gentileza da calçada para maior diálogo com a vida externa e em uma fachada moderna e mais arrojada. Ele conta com apartamentos de 110m2 e 130m2, com três suítes e possibilidade de integração entre cômodos. São unidades amplas e bem distribuídas para atender famílias. O empreendimento vai ocupar área de 8 mil m2 aproximadamente e internamente, moradores contarão com opções diversificadas nas áreas comuns. São ambientes como brinquedoteca, mini market, pet place, playground, brinquedoteca, salão de festas e jogos, terraço, bicicletário e bike lab. No rooftop, apreciar a vista vem acompanhada de opções de espaços, como piscina aquecida, área gourmet, academia, ambientes de estar e jardim.

No mesmo bairro, na rua Carlos Pereira Falcão, o Flow, foi pensando em todos os detalhes para entregar tudo. Além de trazer vida para a região, resgata a beleza da via em uma obra que será executada em curto prazo. Com previsão de entrega em abril de 2025, traz apartamentos compactos, de 44 m2 e 47 m2. São unidades de dois quartos e uma vaga na garagem. “Neste, por exemplo, teremos um espaço yoga, que pode ser utilizado para outras práticas de bem-estar, que está muito presente na vida das pessoas que buscam cuidar da saúde mental”, sinaliza Eduarda. Além dele, há terraço relax, sky lounge gourmet, academia, fitness externo, salão de festa, terraço barbecue, solarium, piscinas e prainha interna, pet place e ambiente para espera segura de aplicativos de transporte.

O terceiro empreendimento é o Venice, próximo à praia, perto do parque dos manguezais e do Shopping Recife. Os apartamentos têm três suítes distribuídas em unidades de 104 a 106 m2 e possuem duas vagas de garagem. Para convivência e uso das áreas, a Moura Dubeux traz no portfólio dele, além de piscina, terraço gourmet, campinho, jardim de estar, salão de festas e gourmet, pet place e wash, redário, guarda delivery, prainha, playground, academia, sala de massagem e brinquedoteca.

Localizado próximo à praia, parque dos manguezais e Shopping Recife, o Venice possui apartamentos de 104m2 a 106m2, com três suítes | Foto: Divulgação

Políticas de ESG

Em pauta na Moura Dubeux há anos e cada vez mais presente na operação da companhia, seja na atividade administrativa ou em obras, a sustentabilidade acompanha todos os projetos. Por isso, soluções como ponto para carro elétrico, irrigação inteligente, dispositivos automatizados estão entre os itens deles. “Nossas práticas, condutas, pensamentos e relacionamento estão todos alinhados com as nossas políticas de ESG. Seremos cada dia mais comprometidos com esses valores, entendendo que temos influência junto ao mercado, ao cliente e à cidade que nos recebe”, defende Diego Villar, CEO da Moura Dubeux.

Diego Villar, CEO da Moura Dubeux | Foto: Divulgação

