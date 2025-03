Moura Dubeux: sinônimo de classe A

A- A+

Mais do que vender um empreendimento, a Moura Dubeux transforma sonhos em realidade. Com 42 anos de atuação e mais de 250 empreendimentos entregues, a Moura Dubeux se destaca no segmento de médio e alto padrão na região Nordeste, com uma trajetória marcada por inovação, sofisticação e excelência.



Única incorporadora do Nordeste listada na B3 (bolsa de valores do Brasil), a Moura Dubeux chega em 2025 com lançamentos relevantes no mercado. Por sua atuação forte no mercado de Incorporação e Construção Civil, a MD se destaca nacionalmente, sendo reconhecida em diversos rankings, prêmios e certificações.



Em fevereiro deste ano, a empresa comemorou cinco anos do IPO (Oferta Pública Inicial) - quando a empresa abre capital e fica com as ações listadas na bolsa de valores - com mais de R$ 7,5 bilhões em lançamentos, mais de R$ 7 bilhões em vendas e mais de 30 projetos entregues nos últimos cinco anos.



“Em função dos últimos números, temos uma expectativa positiva também para o ano de 2025. Avaliando sempre com cautela o cenário externo. Além disso, continuamos com a estratégia de ser uma empresa com atuação no Nordeste e referência nacional”, destaca Eduarda Dubeux, diretora comercial e de marketing da MD.



Novidades

Este ano, serão lançados empreendimentos em todas as cidades de atuação da empresa. Com a marca MD, Eduarda reitera que o Estado de Pernambuco e a cidade de Fortaleza, no Ceará, terão novidades com projetos de altíssimo padrão.



Já a empresa Mood, criada em 2023 pela Moura Dubeux, vai começar a atuar, em 2025, nas cidades de Maceió, em Alagoas; João Pessoa, na Paraíba; e Aracajú, em Sergipe. As três cidades também recebem lançamentos com a marca MD.



“A marca Mood foi uma iniciativa para oferecer oportunidade de produtos em boas localizações, com projetos completos e preços mais competitivos, atendendo assim a demanda da classe média. São produtos que orbitam em torno de R$400 a R$800 mil. Importante também colocar que a marca Mood é uma nova empresa e não uma linha de produto da MD”, diz Eduarda.

Eduarda Dubeux, diretora comercial e de marketing da MD. Foto: Felipe Lorega

Com a marca Moura Dubeux, a empresa assina os projetos de alto padrão para moradia ou investimento (com as linhas Beach Class e Concept). Já os projetos para a classe média ficam a cargo da marca Mood.



A Moura Dubeux atua em sete estados do Nordeste: Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. Já a Mood atua em cinco estados: Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Bahia e Alagoas.



Diferenciais

Com um portfólio variado e moderno, a empresa busca evoluir nos seus produtos, assim como melhorar a estrutura das cidades, sem esquecer de valorizar o colaborador e buscar a satisfação dos clientes.



“Hoje, a Moura Dubeux tem uma marca forte no Nordeste, com produtos para luxo e alto padrão com a marca MD e produtos para classe média com a marca Mood. Então, acaba sendo uma empresa referência na região com mais de 40 anos de atuação e de 250 projetos entregues. Além disso, por razões óbvias, a empresa tem um nível de governança muito alto o que gera credibilidade, transparência e segurança para todos os stakeholders envolvidos”, pontua a diretora.



Experiência

Para tornar o atendimento ao cliente ainda mais personalizado, a MD investe em tecnologia e pesquisas de sua trajetória. De acordo com Eduarda Dubeux, a empresa leva a experiência do cliente muito a sério.



“Além de investir em tecnologia para melhorar seus processos internos, acompanha mensalmente o NPS (indicador que usamos para acompanhar a avaliação da satisfação do cliente sobre cada etapa da jornada), também investimos em pesquisas para sermos mais assertivos no produto e no que gera mais valor para os clientes”, reitera.

Prédios como o Mirante do Capibaribe são opção de bem-estar, com vistas sempre agradáveis. Foto: Divulgação

Histórico

O primeiro projeto da Moura Dubeux, o Edifício Morada de Apipucos, no Recife, foi lançado em 1983. O prédio de 18 andares, com apartamentos com 550 m2, já mostrava o alto valor agregado que seria exibido futuramente na trajetória da empresa.



Com sede em Pernambuco, a MD deu início ao plano de expansão para o Nordeste em 2007, com a chegada nos estados de Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte. Em 2023, a Moura Dubeux também aportou na Paraíba e em Sergipe.



Em todas as praças, a entrega é sempre um produto diferenciado e de altíssimo nível, nos segmentos empresariais e de primeira e segunda residência para média e alta rendas.



Segundo a empresa, a abertura de capital em 2020 veio para validar as boas práticas realizadas em toda a sua estrutura, certificando o compromisso com o mais alto nível de governança e de responsabilidade com o capital, com a transparência perante investidores e clientes e, principalmente, com a saúde da empresa.

